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西雅圖直擊100貨櫃「游牧生活」 馬戲團大遷徙 5月搬村來港

【明報專訊】加拿大太陽馬戲團（Cirque du Soleil）創立於1984年，目前有逾4000名員工，包括來自80多個國家及地區的1300名藝術家。上演着不同劇目，有的長駐固定場地演出，如在拉斯維加斯上演的KÀ；有的在世界各地巡演，KOOZA是其中之一。

疫情後，馬戲團首次踏足亞洲公演KOOZA，香港為亞洲巡演第一站。今次來港的53名表演者、68名幕後人員，來自30多個國家及地區。團員每踏足一個新地方，單是申請簽證，就有一組人員專門負責。人力之外，還要運送可容納2500名觀眾的大帳幕、3層樓高的巨型舞台、各式雜技裝置、過千件服裝鞋履，甚至連化妝間、辦公室、洗衣房……總共100個貨櫃，浩浩蕩蕩穿「洲」過市。

記者遠赴西雅圖，探究這支現代游牧民族如何「大遷徙」。

5天建「村莊」 3大帳幕設雷達監察天氣

總部設於加拿大蒙特利爾的太陽馬戲團（下稱馬戲團），一直把創意融入表演之中，包括多媒體製作、音樂劇、沉浸式體驗、雜技表演等。當中最經典長青劇目，是1992年首演的Saltimbanco，以現代特技融入傳統馬戲。多年來，馬戲團一直在世界各地巡迴演出，像剛於西雅圖完成為期兩個月巡演的KOOZA，3月中在當地演出最後一場後，正式結束北美巡迴。而大軍將於5月進駐香港，在中環海濱升起大帳幕，預計展開為期兩個月演出（詳見「知多啲」）；再下一個目的地是韓國。KOOZA隨團公關Julie Desmarais說，一年中大多數日子，她帶着4件行李隨馬戲團前往不同國家和城市，留家時間可能只有2個月左右。

入場欣賞馬戲，台前演員藝高人膽大的雜技固然令人歎為觀止；然而，幕後完善的裝備和強大的支援團隊更教人大開眼界。

3個螺旋紋頂帳幕，是太陽馬戲團的標記，當中包括可容納2500名觀眾欣賞演出的大帳幕和接待觀眾的貴賓帳幕，而藝術帳幕則是支援幕前演出的後台，包括化妝間、服裝間，熱身和練習場地。

由西雅圖遷移至香港，團隊要將3個大型帳幕、一座佈滿機關的可移動舞台、不同雜技項目的裝置、逾千件服裝鞋子假髮；還有售票處、廚房、洗衣房、職員洗手間……總共100個貨櫃，以船運方式送來，耗時4星期 。

當貨櫃和裝備送到新據點，團隊在公演前7天開始搭建場地。當中最花時間，當然是搭建3個巨型帳幕（Big Top），最巨型是高19米、闊51米的大帳幕，單是帆布重量約11,500磅。隨團工程師加上當地招聘臨時工作人員，在地面釘入逾千支地樁固定，地上豎起過百支鐵杆撐起帳篷。帳幕頂設有雷達，監察天氣，預測大雨行雷閃電；而帳幕內有氣溫調節，無論在寒冷的北美或潮濕炎熱的香港，都不會影響表演者演出。隨團還有多組發電機，可提供整個場地使用的電力，以備不時之需。

而圍繞3個大帳幕，附近停泊了不同拖車和貨櫃箱，內裏有廚房、飯堂、辦公室、樂隊練習室、倉庫、洗衣房……儼如一條小村莊。建立「村莊」一般需時5天，餘下2天，就是讓表演者和工作人員熟習場地、熱身訓練，以及最後預演綵排。●

藝術帳幕內藏訓練場、小型製衣廠

藝術帳幕是後台重地。內裏有服裝間、更衣室、化妝間、物理治療室，亦是後台工程人員工作的地方。帳幕中央是個設備齊全的訓練區，有各種健身器材、彈牀等。每場演出有逾10組雜技表演，高空走鋼絲、柔身軟骨術、死亡之輪、翻轉板、空中綢吊、獨輪車、呼拉圈、扯鈴……這裏就是表演者日常訓練基地，有齊各組演員所需訓練器材，亦是各人出場前最後熱身和練習的地方。

雜耍演員在台上獻技，少不了背後專業的技術支援。他們隨團一行30人，數目僅次於台上演員，當中有負責木工、吊索、燈光、音響、服裝等不同崗位。助理舞台技術總監Andres Vasquez介紹KOOZA舞台設計其中一個特色，是舞台核心的巴塔克蘭（Bataclan）—— 一座3層樓高的移動塔。巴塔克蘭上是現場樂隊和歌手，隨着巴塔克蘭移動進出舞台，可以瞬間變換空間。

而在藝術帳幕一隅的服裝間，活像個小型製衣工廠，有幾台衣車、一櫃子五顏六色線轆，數名「女紅」埋頭忙着針黹活，周圍掛滿衣服、頭套、假髮、鞋履。負責管理這個超級大衣櫥的服裝總監Alexandra Mancini說，每場演出需用上逾1000件服飾。「當中53名演員，由頭到腳，有帽子、假髮、衣服、領帶、腰帶、鞋子，每人最少有3至4件戲服」，整個演出有超過175套服裝和160頂帽子。每款服飾數量、擺放位置，演出前後都要點算、修補、清潔。在100個貨櫃箱中，其中一個是裝着10台洗衣機的洗衣房，每天處理大量衣物。另外，演員的鞋履，每天穿上練習和演出，容易磨蝕，隨團有工匠修補。

Mancini說，表演者在舞台上有很多高難度演出，表演服必須考慮到他們的安全，既要稱身舒適，又要方便活動，不容易鬆脫；每個演員的表演服都是度身訂做，由頭頂到腳趾全身175個位置都要度身。●

流動廚房4大廚 每天照顧200人飲食

流動廚房肯定是最具人氣的地方，每天提供午餐和晚餐（若日間有演出，則提供早午晚3餐），是演員、工作人員和家屬的聚腳地。

正所謂三軍未動糧草先行。KOOZA隨團4名廚師，他們的舞台就是流動廚房，當中設備絕不馬虎，兩條工作線放置不同廚具、爐具、冷藏室等，無異於專業廚房；4名隨團廚師加上當地聘請的臨時工，每天負責近200人的午餐和晚餐，自家製酸種麵包、牛肉餡餅、甘筍蛋糕，由沙律、主菜至甜品，每餐餐牌上有8至10款菜式，另有餐湯、水果、果汁、乳酪、麵包供應，有葷有素，並同時照顧不同國籍、不同信仰、不同飲食習慣的團員。

副總廚Jamie L Francis說，廚房是整個馬戲團最繁忙的地方，每天朝8晚8，4名廚師分成兩組，分別負責午餐和晚餐。Jamie說，由於演員訓練和演出需要大量體能，但同時要保持體態，「餐單設計必須提供豐富蛋白質，不能有太多肥膩食物，再配上不同蔬菜」。而每到一個新地方，Jamie都樂於發掘當地食材，再加入自己創意，炮製新菜式，「昨晚的炒蜆，就是在西雅圖市場買到，加入自製醬料煮成……去到香港，我想嘗試做麵條，買麵粉拉麵，然後用骨頭做湯」。他說，一定會到香港街頭走走，發掘美食。

記者在西雅圖訪問兩天，午餐和晚餐都與團員一起在飯堂解決，4餐餐單沒有一項重複菜式，味道不遜於高級餐廳。●

●有片睇

西雅圖直擊太陽馬戲團

link.mingpao.com/84045.htm

文：鄭寶華

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕帳幕 雜技 亞洲巡演 馬戲團 太陽馬戲團

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