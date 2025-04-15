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呷得獎雞尾酒超chill 復活節擁抱維港歎早午餐

【明報專訊】一連4天復活節假期，很多人選擇北上玩樂，但亦有不少人怕過關人潮，寧願留港消費！選一家心儀餐廳，望望開揚維港景致，享受一頓豐富早午餐，呷一口特色雞尾酒，度過一個悠閒下午，無疑是讓身心「復活」的最佳復活節節目。

揀選早午餐，環境是重要考慮，有靚景伴餐，絕對能為是日心情加分！尖沙嘴有不少擁有維港海景的餐廳，今次給大家介紹一間位於38樓，帶點best kept secret感覺的海景酒吧餐廳Avoca。

由赫德道Mondrian Hong Kong酒店入口旁乘搭專𨋢，隨着玻璃子彈電梯徐徐向上，尖東海旁、文化中心、高樓、樹木，然後是藍天，假日的快樂指數亦隨之上升！𨋢門在酒店38樓打開，雖說是酒吧餐廳，卻一室開揚；全落地玻璃窗，引進柔和日光，遇上好天氣，海天一色無敵維港景盡收眼底，絕不遜璀璨夜景！酒店的設計師很聰明，把大部分餐枱設於特大落地玻璃窗旁，讓客人都擁有自己的「海景」空間。

$580起6款任添頭盤 主菜7選1

這裏之所以成為brunch熱點，當然不止環境氣氛，食物也是主角！每位收費$580，6款頭盤任點任添，另可在7款主菜中自選一款主菜，加上甜品拼盤，以酒店早午餐來說算是很實惠豐富。

點選頭盤前，侍應先送上新鮮時令生蠔，餐廳現時採用美國Pacific Oyster，配上香檳啫喱和手指青檸，誘發生蠔鮮味。看看6款任添頭盤，更是花多眼亂——意式香辣鮮魚片配秘製XO醬，刺身散發魚油脂香，以為是日本油甘魚，原來是本地刺身級別懵仔魚！愛香口的，必試酥皮炸海鮮，外層極脆，內餡以藍蝦和鯛魚打成魚蝦膠，鮮味彈牙，配上自家製泰式黃咖喱蛋黃醬，香甜不辣。脆皮豬腩肉靈感來自泰國街頭小食，豬肉慢煮兩天後再炸，外脆內嫩，配香茅椰菜沙律及羅望子醬吃，酸微微很醒胃；另外還有免治雞肉配松露醬、泰式香草鹹蛋黃炒鮮蝦魷魚、話梅番茄水牛芝士沙律，每款試少許，已接近半飽！

香脆馬友蘸糯米酒汁更冶味

主菜讓人選擇更困難！雞肉、羊架、封門柳、煎魚、龍蝦齊備。最驚艷是香煎原條馬友！餐廳使用本地養殖馬友魚，每條約500至600克，製作如日式一夜乾般，先以鹽醃製再熟成兩天，讓魚肉稍稍收縮，滲出魚油，簡單煎香，魚皮金黃香脆，魚肉鹹香不乾，結實有口感，蘸少許糯米酒汁吃，更冶味！配煎魚的白蘿蔔，靈感來自港式汁煮魚，軟腍、多汁，配搭新奇又匹配，難怪推出不久已成熱選！

龍蝦意粉、烤羊架 妙醬添滋味

另一熱選是龍蝦扁意粉！用上波士頓龍蝦，無論肉質和鮮味都較急凍貨勝一籌；龍蝦汁以5、6斤龍蝦頭、龍蝦殼加鮮蝦炒香、烘焗再煲4小時成濃湯，炒時加入自家調校參巴醬，多添香辣冶味！烤羊架配上以3種橄欖和鯷魚調製的醬料，其鹹香與羊肉十分搭配。至於素食者可選酥炸茄子釀豆腐，配四川怪味醬，素食都可以很精彩。

加$200起美酒任飲

吃早午餐是chill time，酒精不可或缺！早午餐提供3款不同無限暢飲套餐，每位另加$200至$480，分別可暢飲得獎雞尾酒、無酒精飲品、精選啤酒、Prosecco氣泡酒、精選葡萄酒和香檳。不過來這裏，首選是雞尾酒，皆因得獎雞尾酒一向是Avoca的賣點，酒吧請來Rolf Flaminiano出任首席調酒師，他經常有顛覆想像的創作。好像以香港經典煲仔飯為靈感的Clay Pot Negroni，以N.I.P Gin、桂花苦艾酒、金巴利酒調成，在煲仔中陳放兩星期，味道甘、醇、香兼順滑，與龍蝦意粉最搭調；Cocktail連同無酒精特飲共9款，每款1杯，已夠回本。

食物源源奉上，雞尾酒一杯接一杯，耳伴傳來DJ現場打碟，午後微醺，挨在厚厚的絲絨沙發上放空，不時看見遠處郵輪、遊艇緩緩經過，這個復活節假期，無憾了。●

Avoca「High Spirits」早午餐

價錢：每位$580；另加$200至$480，無限暢飲無酒精飲品、得獎雞尾酒、精選啤酒、精選Prosecco氣泡酒、精選葡萄酒、精選香檳等；另加一

供應日期及時間：逢周六、日及公眾假期中午12:00至下午3:00

地址：尖沙嘴赫德道8A號Mondrian Hong Kong 38樓

查詢：3550 0338

文：尹詩琪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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