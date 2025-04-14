健康點滴：腎上腺瘤95%屬良性

腫瘤可逾10厘米 大多無徵狀

腎上腺結構分內外兩層，外部屬於皮質，負責分泌包括：礦質皮質類固醇，調節身體鈉和鉀的水平，以助維持身體的水分平衡；糖皮質類固醇，主要作用是維持身體免疫和抗炎能力；以及性激素。內部屬於髓質，負責分泌兒茶酚胺，當身體受到壓力或情緒變化，就會增加分泌腎上腺素。

腎上腺雖然細小，仍可能會長出腫瘤。腫瘤可由幾毫米到超過10厘米，大部分病人沒有任何徵狀，往往是因身體其他問題去做影像檢查才偶然發現，這稱之為腎上腺偶發瘤（adrenal incidentaloma）；另有一部分病人是因有相關徵狀，繼而做影像檢查而確診。

原發性腎上腺癌佔1%

腎上腺腫瘤的處理主要基於兩個條件：腫瘤屬良性或惡性（癌）、功能性或非功能性。

大部分腎上腺腫瘤（約95%）屬於良性，而惡性腎上腺腫瘤大部分是由其他器官的癌症（例如乳癌及肺癌）轉移，擴散至腎上腺。原發性惡性腎上腺腫瘤非常罕見，約只佔整體個案1%。至於功能性或非功能性，主要依據是腎上腺腫瘤有沒有影響腎上腺荷爾蒙分泌，腫瘤會否產生功能性症狀等。

若經詳細檢查後有以下4種情况的任何1種，醫生都會建議手術切除，包括：

．懷疑或證實屬惡性腫瘤

．屬功能性腫瘤

．腫瘤面積不小於4厘米

．在6至12個月內覆照掃描顯示腫瘤增長多於1厘米

現時常用微創腹腔鏡腎上腺腫瘤切除手術（laparoscopic adrenalectomy），一般會在患者左上腹或右上腹開4個小傷口，其中兩個5毫米，另外兩個10至15毫米，手術需時約2小時。但若術前影像檢查顯示腫瘤過大，或周圍組織嚴重黏連，或懷疑惡性腫瘤可能出現重大併發症，便可能要採取傳統開放式手術來切除。大多數良性功能性腎上腺腫瘤都可以經由手術切除痊癒，並有機會改善因其引起的高血壓，可減藥甚至停藥。

文：陳永康（外科專科醫生）

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