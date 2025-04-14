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副刊

健康

東聲：過來人陪伴 照顧者不孤單

【明報專訊】艷顏的自述：

我與丈夫結婚數十載，一直過着和諧美滿的生活，彼此相伴，共度每一天。然而，當丈夫確診心臟病後，我的生活重心完全轉移到對他的照顧上，全心全意地負責他的起居飲食。

記得當時，丈夫需要注射薄血針。由於我並非醫護人員，每次打針時都格外小心，需要計算薄血藥劑量，深怕計算錯誤造成嚴重後果。那段日子壓力沉重，這種無形的負擔與焦慮，卻沒有人能真正理解。在夜深人靜時，我常感到孤單無助，不禁落淚。

傾聽照顧者困難 分享經驗

後來，丈夫離世。我一方面鬆了一口氣，因為終於能卸下長久以來的重擔；但另一方面，內心卻充滿失落與空虛，彷彿生活缺少了一塊重要拼圖，我渾渾噩噩地度日。幸好，這時中心社工致電邀請我參加「友里同路」照顧者支援計劃，招募我擔任義工，成為關顧大使，以過來人身分定期致電照顧者，關心他們的需要，並上門探訪，傾聽他們的困難及分享我的照顧經歷。我從未想過，自己過去照顧經驗竟能幫助他人，也能帶給他們一絲心靈上的慰藉。

記得有一次，我致電慰問一名照顧者，她焦急地告訴我，家中長者近幾天總是感到無力，沒有胃口，讓她十分擔憂，不知該如何應對。我耐心聆聽她的感受，並根據自己經驗給予建議，隨即向中心社工匯報情况。幸好社工迅速跟進，提供相關資訊，最終順利解決了她的困難。幾天後，我再次致電給她，她感激地說，那通電話讓她感到自己並不孤單，發現原來身邊還有許多人願意伸出援手。後來，我們成為朋友，經常聊天，分享生活點滴。

參加活動 擴闊支援網絡

此外，中心提供各類培訓，例如長者營養知識、慰問技巧及認知障礙症患者的照顧方法等；並安排參觀社區內的長者服務單位，如長者日間中心和安老院等，我學習到新知識及認識社區資源。另外，中心會舉辦團體活動和義工聚會，鼓勵我和其他關顧大使邀請照顧者參加，如減壓小組及團聚日等活動，幫助照顧者紓緩壓力及擴闊支援網絡。

在這些活動中，我結識了許多志同道合的義工，擴展了社交圈子，讓我生活變得更加充實。

回首過去，作為照顧者的日子並不容易。即使是最親近的家人，也難以完全理解當時的壓力與無助感。若當時有這類支援計劃，我相信，這條照顧路會走得較輕鬆，也讓我們能懷抱更多信心，繼續前行。

代筆：伍美寶（東華三院王澤森長者地區中心社工）

（東華三院長者服務的長者、護老者、義工、導師、社工，以第一角度分享樂活及心聲）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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