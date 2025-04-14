吾生有杏︰腸道菌群與健康系列（一）

究竟現今腸道菌群的科研及應用發展到什麼地步？我們又應該如何正確使用保健品？我打算寫一個系列去解釋這個大眾市民關注的健康問題。

在眾多保健產品中，相信聲稱具有減肥或消脂作用的產品算是最多。究竟改善腸道細菌可否達到廣告所宣傳的效果呢？首先，醫學研究已經指出肥胖人士與健康或纖瘦人士的腸道菌群是截然不同。簡單來說，肥胖人士的腸道細菌不單能夠促進吸收，還會製造神經遞質（neurotransmitters）令大腦產生飢餓感覺。動物研究更發現把肥胖老鼠的糞便移植至纖瘦老鼠的腸道，會使瘦老鼠變肥；同樣地把瘦老鼠糞便移植至肥老鼠的腸道會使肥老鼠變瘦，證明了腸道菌群對肥胖有着重要的影響。

這些動物研究結果又是否適用於人類呢？大約10年前我們及一些海外科研團隊已展開相關研究，發現透過多次糞便移植（FMT）可以令一部分肥胖人士的體重明顯下降，個別人士更於半年內體重下降多達8公斤，進一步確認了腸道細菌失衡是導致肥胖的一個重要因素。

具減肥作用益菌變藥？

雖然這項研究結果令人鼓舞，可是現時FMT仍然不能作為醫治肥胖的方法。因為還有好幾個尚待突破的難題，包括如何判斷哪一類肥胖人士對FMT會有良好反應？如何選擇合適捐贈者？如何確保捐贈者的益菌能夠成功地寄居及趕走惡菌？我們發現那些失敗例子往往是不能夠成功地讓益菌寄居腸道。由此看來，單憑將大量益菌放進腸道並不能改善細菌失衡，更需要找出合適的細菌組合才有機會把惡菌趕走。

那麼，我們可以服用市面上的益生菌去取代FMT達到減肥效果嗎？至今醫學界仍沒有足夠數據去支持現有益生菌或其他保健品可以減肥。經過多年研究，我們的團隊成功地找出了一些以往沒有被發現的嶄新菌種，雖然這些全新菌種具有減肥作用，可是要把這些益菌變成藥物（live biotherapeutics）還要漫長的歲月。

肥胖是一個全球嚴峻的醫學難題，若不願意對症下藥及改變生活飲食習慣，卻以為單靠服用保健品便可輕鬆達到理想瘦身效果，只是自欺欺人而已。

文︰陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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