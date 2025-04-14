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健康

醫路同行：持續鼻塞影響生活 手術「通氣」

【明報專訊】鼻塞是常見徵狀，尤其在流感季節和天氣變化的日子。持續鼻塞不僅影響生活質素，還可能導致急性鼻竇炎或阻塞性睡眠窒息症等，也可能是更嚴重疾病的症狀。究竟什麼時候該去看醫生？鼻塞原因很多，常見包括：

‧結構問題：例如鼻中隔彎曲、下鼻甲肥大、腺樣體肥大

‧感冒或流感：病毒感染會導致鼻腔和鼻竇發炎

‧過敏性鼻炎：對花粉、塵蟎等致敏原的反應

‧ 鼻竇炎：鼻竇感染或發炎

‧鼻內有異常腫塊，包括鼻瘜肉、腫瘤等

‧ 鼻創傷導致鼻骨和鼻中隔骨折彎曲

‧ 鼻內藏有異物

‧其他因素：包括藥物性鼻炎、懷孕、環境刺激等

解決方法視乎病因，例如避免接觸花粉、塵蟎等致敏原；以生理鹽水清潔鼻腔，減輕腫脹；或藥物治療，例如服用抗組織胺藥治療過敏性鼻炎，使用類固醇噴劑減輕鼻腔發炎和腫脹等。

發燒、鼻涕帶血、惡臭 快求醫

然而，若鼻塞持續或伴隨其他徵狀，包括發燒、鼻涕帶有血或膿性分泌物、惡臭、鼻部或面部畸形，應立即求醫。耳鼻喉科醫生會使用鼻內視鏡詳細檢查，找出持續鼻塞的原因。大多數患者可透過藥物控制病情，但某些情况需要手術處理，例如鼻塞嚴重影響生活質素，常見於急性鼻竇炎或睡眠窒息症；或藥物治療無法緩解症狀；或是結構問題，如鼻中隔偏曲或鼻甲肥大，手術可以更持久地糾正問題。以下是常見手術方式：

1.鼻中隔成形術（septoplasty）：矯正彎曲的鼻中隔，改善氣流通過

2.功能性鼻成形術（functional rhinoplasty）：矯正鼻和鼻中隔骨折彎曲、加固或擴張鼻腔外側壁等，改善氣流

3.下鼻甲減容術（turbinate reduction）：通過微創技術或手術切除部分下鼻甲組織，減少腫脹

4.功能性內視鏡鼻竇手術（functional endoscopic sinus surgery）：清除阻塞的鼻竇通道，用於切除瘜肉和腫瘤，改善通氣

5. 腺樣體切除術（adenoidectomy）：利用微創技術切除肥大阻塞腺樣體，以改善呼吸，此技術可減少出血風險和術後疼痛，常見於兒童患者

術後早期護理包括使用生理鹽水冲洗傷口，保持傷口衛生，一般傷口於兩星期後會比較穩定，具體情况需取決於手術類型。手術一般風險包括傷口發炎、流血、傷口黏連、症狀復發等。另外個別手術或有其他不同風險。若考慮做手術，建議諮詢耳鼻喉科專科醫生了解詳情，評估手術的必要程度、風險及預期效果。

文︰何綺雯（香港中文大學醫院耳鼻喉科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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