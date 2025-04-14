度身設計平安包 依旅遊活動執藥

上周一一列舉了「平安藥包」常備應付傷風感冒、腸胃不適等藥物（link.mingpao.com/84009.htm），本周教大家按不同目的地、不同個人狀况，準備好所需的藥物和裝備，有助預防疾病及應付緊急情况。【下篇】

1.止暈浪 孕婦小童可選手帶

．茶苯海明 或致嗜睡 勿與酒精同服

茶苯海明（dimenhydrinate）是常見暈浪藥，適合在搭飛機、船或其他容易引發暈眩和嘔吐不適的交通工具前服用。它屬於抗組織胺類藥物，能緩解因前庭神經受刺激引起的頭暈、惡心等症狀。成人通常劑量為50毫克，建議起程前30分鐘服用，並根據需要每隔4至6小時服用1次。由於茶苯海明可能引起嗜睡，因此不適合在需要集中注意力的情况服用，例如開車，並應避免與酒精同服，以免加重副作用。

．止暈手帶 輕壓內關穴紓緩

止暈手帶是安全及無藥性的緩解暈浪方法，通過輕壓手腕內側約三指寬處的內關穴來減少暈眩、惡心等不適，可緩解暈車、暈船或孕吐症狀。對孕婦及小童而言，是比口服藥更安全的選擇。效果雖因人而異，但毋須擔心藥物影響。

2.高山症藥物 登頂前2天開始服

愈來愈多香港人挑戰富士山或其他高海拔山峰，登山者需要對高山症有認識，做好充分準備。高山症通常在海拔2500米以上出現，症狀包括頭痛、惡心、腦水腫等，嚴重可致命。值得注意的是，藥物僅為輔助，若症狀加劇，立即下山是最有效的處理方法。

．乙醯偶氮胺 增呼吸頻率排二氧化碳

乙醯偶氮胺（acetazolamide）廣泛用於預防和治療高山症，透過調節血液酸鹼平衡，增加呼吸頻率以排出二氧化碳，幫助身體適應高海拔環境。建議在登頂前1至2天開始，每6至12小時服用125至250毫克，並在高海拔環境持續使用至少48小時。此藥有助減少頭痛、疲倦等不適，但可能引起多尿、手腳麻木等副作用，對磺胺類藥物過敏者不建議使用。乙醯偶氮胺屬於醫生處方藥物，使用前應諮詢醫生意見。

3.個人藥物 急救心痛氣促

•紓緩心絞痛 「脷底丸」3分鐘內見效

硝酸甘油（nitroglycerin）適用於紓緩急性心絞痛，能迅速擴張血管、減輕心臟負荷。最常見劑型為舌下含服藥片（俗稱「脷底丸」），建議於症狀出現時含於舌下，1至3分鐘內見效。如症狀未緩解，可間隔5分鐘再服1次，但不應超過3次。此藥有可能引起頭暈、血壓下降等副作用，服用後應避免突然起身。要留意，脷底丸容易受潮濕、光線及熱力影響，因此應妥善儲存於原裝玻璃瓶內，放在兒童接觸不到的地方，開瓶8星期後需棄置。

•氣管擴張劑 跟身附處方通過安檢

沙丁胺醇（salbutamol）是哮喘患者常用的氣管擴張劑，適用於氣促或急性發作時，能迅速緩解呼吸困難。每次吸入1至2劑，通常在數分鐘內見效。過量使用可能引起手顫或心跳加速，應謹慎遵從指示。此外，由於吸入器屬壓縮氣體裝置，建議將其放在手提行李中，並附上藥物標籤或處方副本，以便通過安檢。

•糖果餅乾 紓緩低血糖

糖尿病患者在出現低血糖症狀（例如頭暈、出汗、手震、心跳加速）時，應立即利用隨身攜帶的糖果、餅乾或果汁等含糖食物來補充血糖。建議食用約15克糖分，例如3至4粒糖果或半杯果汁，以快速提高血糖水平。補充糖分後等待15分鐘，再次檢查血糖水平，如仍偏低，可再補充15克糖分。

4.先塗防曬後噴防蚊產品

防蚊和防曬用品是戶外活動必備物品，特別是在陽光猛烈或蚊蟲密集的地方。防蚊產品可選擇避蚊胺（DEET）和派卡瑞丁（picaridin）等有效防蚊成分，前者以高效力著稱，但部分使用者可能出現皮膚刺激；而後者則因性質溫和及氣味較輕而受到青睞。

防曬用品則建議選擇SPF 30以上及PA+++廣譜防曬霜，以抵禦紫外線UVA和UVB，保護皮膚免曬傷和光老化。使用時，建議先塗防曬再噴防蚊產品，並定時補塗，確保全天候保護。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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