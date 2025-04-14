子宮頸癌篩查 自行採樣免尷尬 陰道分泌 尿液 經血 驗DNA

2022年位列本港女性殺手第9位的子宮頸癌，由持續感染高危人類乳頭瘤病毒（HPV）演變而成。病毒可潛藏體內數以年計，慢慢變成癌細胞。早期癌症不易察覺，出現病徵時通常已發展至較後期，增加治療難度。因此有性經驗的婦女都應定期檢測，早發現，早介入。

主流柏氏抹片+驗HPV最準

柏氏抹片檢測向來都是子宮頸癌篩查的主流方法，醫生會用窺器（俗稱鴨嘴鉗）由陰道探入子宮頸位置採集細胞樣本，送到化驗室，在顯微鏡下觀察細胞形態有沒有異常病變。除了觀察抹片，醫生可同時將樣本作HPV檢測。本地女性科技公司創辦人、從事生物醫學研究的蔡佩樺解釋，「柏氏抹片直接觀察細胞病變，而HPV檢測可看到病變前的感染，即是細胞未到病變已可見到患癌風險」。中大醫院婦產科專科醫生鍾汶欣表示，柏氏抹片結合HPV檢測準確度最高，若細胞出現病變，HPV同時呈陽性，就需進一步跟進。

怕痛、尷尬降篩查意欲

惟因柏氏抹片檢查具入侵性，不是人人接受。蔡佩樺表示，有些女士因為害怕檢測過程疼痛、不舒服、尷尬，或擔心檢查器材不乾淨、沒時間去診所，降低篩查意欲。亦有部分群體對篩查十分抗拒，她曾接觸過有特殊教育需要（SEN）人士的家長和服務少數族裔的NGO，「SEN如自閉症人士，對診所環境感到陌生、恐懼，家長不容易帶她們接受檢查；少數族裔出於宗教原因，亦可能對入侵性檢查感到抗拒」。另外，有性侵經歷的女士對入侵性檢查亦可能有心理壓力。

近年市面陸續推出新的在家檢測工具，容許女士自行採集樣本，送去檢測HPV，看看有沒有感染高危HPV。現時主要有3種在家檢測方法，採集樣本亦有不同，包括陰道自行採樣、收集尿液及經血樣本。鍾汶欣認為，「這些透過檢測HPV來篩查是件好事，可讓篩查普及，亦令更多人認識HPV」。

陰道自行採樣

採樣棒置入位置影響結果

陰道採樣方式與柏氏抹片相似，用家將採樣棒伸入陰道深處，沾染出分泌物。鍾汶欣提醒，「陰道自行採樣需要將採樣棒置入正確位置，如果放不到入去，或者僅接觸到外圍，可能無法驗到HPV，但不代表未受感染」。

尿液樣本

或未能揪出子宮頸高危HPV

女性排尿時，陰道可能同時排出分泌物，透過收集尿液樣本，可檢測當中是否含有HPV。不過尿液或會稀釋分泌物中HPV，取得的HPV樣本較少，有科研公司為此研發新技術突破限制。不過，鍾汶欣指若尿液小量或剛好沒有分泌物在內，就可能影響檢測結果。蔡佩樺補充，「高危HPV主要住在子宮頸，而低危HPV多在外陰；尿液本身沒有經過子宮頸，從中檢驗到來自子宮頸的HPV機率相對較低，即使有，分量通常會較少，或影響靈敏度」。

經血樣本

準確度視乎經血量、HPV濃度

經血會經過子宮、子宮頸和陰道再排出身體，因此經血內可檢測到的子宮頸細胞或HPV相對較多。不過經血樣本經衛生巾收集，容易滋生微生物，影響檢測結果；蔡佩樺指，近年這項技術經過改良，可透過隔菌能力更強的特製衛生巾來解決問題。鍾汶欣指，經血和尿液樣本的問題相近，檢測準確度視乎經血量、分泌物的HPV濃度，「病毒濃度高才可從分泌物找到，如果濃度低，就未必找到病毒」。

當自行採樣結果顯示對高危HPV呈陽性，下一步怎麼辦？蔡建議半年後再做檢測，免疫系統通常3至6個月可清除病毒。因子宮頸癌是持續感染高危HPV而引致，當連續2、3次結果都是陽性，面臨癌症風險較高，就應按醫生的評估和建議，接受入侵性檢查。

異常出血、經期過長 快求醫

現時衛生署子宮頸癌篩查建議，25歲以上曾有性經驗女性，都應該定期接受子宮頸癌篩查。25至29歲可透過抹片檢查子宮頸細胞，30至64歲則可考慮加入HPV檢測。鍾汶欣認為，最理想的篩查方法仍是由醫生採樣；不過，「如果很害怕（傳統檢查），又擔心自己患癌，試試（自行採樣測試）不失為一個方法；當篩查結果有問題，就要第一時間求醫」。她說，最擔心女士們自我測試結果顯示沒問題，以為自己沒事，提醒大家當留意到經期中間有不正常出血、分泌物經常帶有血絲，或經期拖得很長，都應第一時間求醫。另外，「即使HPV結果呈陽性，也不代表有細胞變異，有性行為的人通常體內都潛藏HPV，只要細胞沒有異常，就不需要做特別治療，因此還需要定期做柏氏抹片，觀察細胞」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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