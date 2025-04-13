明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

社會實驗：茶果嶺村變身劇場 游走巷陌 笑說再見

【明報專訊】告別一個地方之所以很難，往往源於其盛載的回憶。逾400年歷史的茶果嶺村封存了多少故事？這個市區其中一個僅存的寮屋區將重建成公屋，清拆期限踏入最後倒數。4月20日，村內長幼街坊和關心這村的人將共演《百家》茶果嶺村社區劇場，趁街巷未被拆卸之前，為未褪色的回憶留下紀錄。導演威威說，告別也可以是開心的。這是一場慶祝茶果嶺村歷史，以及村民生命故事的慶典。

背景

項目：《百家》茶果嶺村社區劇場

目的：茶果嶺村村民與關心村子的人透過戲劇工作坊共同創作，以游走式社區劇場呈現村中故事，在告別之前守護這片土地的記憶

人物：茶果嶺村村民、關心茶果嶺村的人

不同世代 不同回憶

茶果嶺村位於藍田與油塘之間，住在這條依山傍海而築的古村是怎樣的體驗？自5歲搬到這兒、現就讀中三的Yanna說，她家外面有一片空地，鄰居會種花，她家人以前會種百香果樹，「沿着鐵網一直爬到很外面」。村中隨處可見植物與小動物，在她眼中，這條村常常沐浴在陽光下。

另一街坊珍姐在茶果嶺村出世，現與丈夫和孫兒孫女住在茶果嶺大街一間三層鐵皮屋。她憶述以前茶果嶺村興旺，人口密集，餐廳店舖眾多；現在村民只餘約三分之一，食店數來數去也只有「榮華」、「開記」兩間冰室，冷清不少。

二人居住年代與區域有別，自然對茶果嶺村有不同印象。Yanna家近繁華街，珍姐說該區很多老街坊已搬走，她不熟悉新住戶。珍姐順道說起，茶果嶺村曾以海天廣場為界，兩邊人較少來往，連打麻雀也分開打。為什麼？「以前黑社會那些呀，那邊人就不過來這邊，這邊也不過去，一過去就打架。」後來黑幫勢力不再，所謂界線也瓦解了。

那是Yanna沒經歷過的年代，但她的確很少去「海天」的另一邊，每次穿梭街巷總覺好玩。二人說着說着又找到些共通點，譬如Yanna也吃過茶果嶺村名物「狗仔粥」；珍姐認為昔日第一代「狗仔粥」較好吃，那是由紙廠旁那家人烹煮，兼賣豬骨粥、炒麵，曾是她固定的早餐店。由「狗仔粥」說起，珍姐再介紹回憶中「煙煙韌韌」的砵仔糕、由魚肉打成的新鮮魚蛋，彷彿當年的味蕾享受仍留在舌尖。

村內村外 集體創作劇本

「平時一個人是不會無緣無故去說，我發生過什麼事」，《百家》茶果嶺村社區劇場導演、「因乜解究應用戲劇」團員威威說，正如珍姐、Yanna上述就村中美食的交流，街坊只要聚在一起說起某個話題，故事自然傾湧而出。社區劇場的劇本就是這樣以村民的口述歷史發想，通過戲劇工作坊共同創作，再由導演整理文本。威威說團隊也有些貪心，希望劇場能訴說這條村1960年代至今的經歷，故在村民的生命故事以外，亦結合一些史料，「變成有理和有情的段落」。4月20日演出分為兩場，觀眾將由導賞員引領游走茶果嶺村，參與並觀賞由珍姐、Yanna等素人演員呈現的村中故事。

「因乜解究應用戲劇」團隊過往以應用戲劇連結社區，曾為大坑西邨和香港仔創作社區劇場。不過這次茶果嶺村項目，最初並不是由他們策劃，而是一位多年前與該村結下緣分的社工。

1993年Eric在茶果嶺鄰舍輔導會中心任實習社工，最近5年頻繁回村，想為這條即將被清拆的村做點什麼。去年中秋，他曾向街坊提出舉辦社區藝術活動，但欠缺相關經驗，無從入手。他曾上過戲劇課，後來想到以劇作記錄社區，「如果街坊走了之後，他們就算（安置）去了深水埗、啟德、油塘也好，都可以有個戲或紀錄片重聚」。構想誕生了，但推動初期處處碰壁，街坊紛紛表示無演過戲，戲劇太深奧了。「我自己都沒什麼信心，當時個人好虛，貼海報時也不知這樣做是否正確。」

他逐一聯絡街坊，首先邀得包括Yanna在內的3位年輕街坊參與，然後輾轉認識了珍姐，亦有一些關心茶果嶺村的村外人加入。在鄰舍輔導會茶果嶺中心的吳主任引薦下，他聯絡上村內路德會聖馬可堂，幸得教堂提供綵排場地，更積極支持整個項目。到了今年2月，導演威威正式加入，一同策劃社區劇場。Eric把過往從村民收集的故事寫成劇本初稿，交予威威；同一時間，威威深知街坊對戲劇陌生，遂邀請他們參與戲劇工作坊，探索動作、聲音等基本戲劇元素。

記憶寄存戲劇錄像

有了劇本初稿後，威威着街坊就文本構思幾個定格動作，最終劇本共6個戲劇段落，不少取自集體創作。「我更像是拋磚引玉」，他透過與素人演員聊天，將他們提出的元素組裝成劇本。

Yanna以往沒太多演出經驗，曾覺得要面對觀眾說話太難，想過退出。後來她與其他演員變得熟絡，亦開始感受到好玩之處，「威威會讓我們玩遊戲——其實不知道遊戲是做什麼的，劇本出到來才知道是劇本有的場景」。排戲過程中，威威不斷強調想演員覺得「好玩」，不單是他準備的戲劇活動，而是眾人也能以另一種角度建構、重塑生命經驗，從中找到趣味。

趣味以外，Yanna和珍姐亦找到箇中意義。Yanna說：「如果自己是沒有辦法改變（清拆）這事實，那就為茶果嶺做少少事，留下回憶。」珍姐深感認同：「在茶果嶺村咁多年，（不想）什麼回憶也沒有，只憑你口說，別人感受不到。」劇本將重現茶果嶺村的歷史事件，讓觀眾一窺村民昔日生活。村中事物日後不復存在，至少記憶可寄存於戲劇錄像裏。

外來者：在茶果嶺村找到共通點

Eric從珍姐口中得知很多村中故事，譬如昔日大如貓的老鼠橫行，曾有嬰兒被老鼠咬斷手指。說到這，另一位受訪的素人演員詩兒突然插話，朝珍姐問道：「真係㗎？我看到（劇本），想着『點解咁誇張嘅？』」她演出的段落包括這段「老鼠史」，故尤其深刻。

這次參演的素人演員不止街坊，也有像詩兒一樣關心茶果嶺村的村外人。威威分配角色時，會安排負責創作的演員演出同一段落，亦考慮過他們能否與情節共感。詩兒其中一個角色是飾演離開故鄉、前來香港打工而住在茶果嶺村的人，她從自己身上找到共通點，因她同樣是「外人」來到這條村。以前她住過坪洲和長洲，在茶果嶺村感受的人情味與昔日生活經驗很類似，「一進來第一個感覺就像回到小時候住的地方，又是周圍都有些『地雷』，未住過的人會覺得不習慣」。熟悉場景還有「踢拖」的街坊，「外面市區很少」。種種感受不只令她與村民產生共感，也是她個人對離島生活的懷念。

威威想起自己第一套社區劇場，那時同樣以村外人身分為大坑西邨創作。「所謂局外人和局內人，很多時候是很模糊的。」他固然不如村民熟知搬遷安置事宜，但仍可擔當陪伴角色，亦期盼演出能讓村內外的人明白：「我是可以表達的，想怎麼說就怎麼說。」重建計劃當前，想保留的往往不能盡如人意，無力感油然而生。日子倒數之際，戲劇是讓人表達的出口。

告別與慶祝

茶果嶺村重建消息一出，吸引不少村外人前來懷緬，但威威不希望大家只見到一條「要拆」的村，而是記得其有趣、溫暖、好玩的一面。Yanna和珍姐希望藉這齣戲為茶果嶺村留下紀念，威威聽到也被觸動，因街坊不論在這裏待了十多年還是五六十年，他們的生命經驗不應像粉筆字般被擦去，「它值得我們用一些方法記住、去『玩』，跟大家一起像慶祝這件事——即使我們現在要離開」。

Eric最初為社區劇場項目取名「吾家遷尋話別茶果嶺」，名字反映了他當時沉重的道別心情。威威反而覺得道別也可以是開心的，後來改名「百家」，以表達集結了茶果嶺村眾多家庭的故事，箇中情感甚至可延伸至村外其他地方。即使這裏要被清拆，村民各散東西，威威希望「百家」寄語：「我們（街坊）還是曾經的『百家』，未來還是『百家』的一分子，很希望將大家的記憶，覺得開心、值得紀念的繼續傳承下去。」

告別與慶祝真的能共存？「其實真係好唔捨得嘅」，珍姐的人生始於茶果嶺村，一下子要告別談何容易，但她亦明白城市要發展，政府要重建，村民不得不走。「既然喺咁嘅情况下，咪面對佢囉！咁啱有咁嘅（社區劇場）計劃出來，我就諗即管參與一下。」她爽朗地笑了幾聲，「自己都有一個好嘅回憶呀嘛。」她唯一念念不忘是舊街坊日後有否聚腳點，無奈地說：「拆埋四山（公立學校），鄉公所又拆了，仲邊度有地方？完全係無地方。明年嘅天后誕，無埞聚腳㗎啦。」珍姐是四山公立學校的畢業生，民間多年來爭取保留這所具73年歷史的學校，惟政府表示原址保留會使興建公屋的建築成本大增約3億元，學校未來數月將被拆卸。重建計劃只會保留茶果嶺天后宮和羅氏大屋，四山學校的牌匾、部分建築物料等則交予房協考慮展示。

寮屋區特色之一大抵是「瓹窿瓹罅」的探險感覺，記者跟隨Eric前往珍姐的家訪問，一不小心也走錯路。社區劇場特意採用游走式，觀眾看表演的同時，也可感受很快不復存在、寮屋區獨有的社區環境。團隊希望仍住在村中或已搬走的街坊前來觀賞，每場將預留兩成名額予街坊。威威表示他們事前與居民溝通，「一來（演出）打擾了人們生活，而其實這也是一個很重要的邀請，告訴他們有些人與街坊演戲，你的故事可以這樣轉化和表達出來」。《百家》社區劇場反應熱烈，公眾名額短短3天內已爆滿，有興趣讀者可追蹤項目IG帳戶（@chakwoling_project）。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌、朱令筠

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞