社會實驗：茶果嶺村變身劇場 游走巷陌 笑說再見

背景

項目：《百家》茶果嶺村社區劇場

目的：茶果嶺村村民與關心村子的人透過戲劇工作坊共同創作，以游走式社區劇場呈現村中故事，在告別之前守護這片土地的記憶

人物：茶果嶺村村民、關心茶果嶺村的人

不同世代 不同回憶

茶果嶺村位於藍田與油塘之間，住在這條依山傍海而築的古村是怎樣的體驗？自5歲搬到這兒、現就讀中三的Yanna說，她家外面有一片空地，鄰居會種花，她家人以前會種百香果樹，「沿着鐵網一直爬到很外面」。村中隨處可見植物與小動物，在她眼中，這條村常常沐浴在陽光下。

另一街坊珍姐在茶果嶺村出世，現與丈夫和孫兒孫女住在茶果嶺大街一間三層鐵皮屋。她憶述以前茶果嶺村興旺，人口密集，餐廳店舖眾多；現在村民只餘約三分之一，食店數來數去也只有「榮華」、「開記」兩間冰室，冷清不少。

二人居住年代與區域有別，自然對茶果嶺村有不同印象。Yanna家近繁華街，珍姐說該區很多老街坊已搬走，她不熟悉新住戶。珍姐順道說起，茶果嶺村曾以海天廣場為界，兩邊人較少來往，連打麻雀也分開打。為什麼？「以前黑社會那些呀，那邊人就不過來這邊，這邊也不過去，一過去就打架。」後來黑幫勢力不再，所謂界線也瓦解了。

那是Yanna沒經歷過的年代，但她的確很少去「海天」的另一邊，每次穿梭街巷總覺好玩。二人說着說着又找到些共通點，譬如Yanna也吃過茶果嶺村名物「狗仔粥」；珍姐認為昔日第一代「狗仔粥」較好吃，那是由紙廠旁那家人烹煮，兼賣豬骨粥、炒麵，曾是她固定的早餐店。由「狗仔粥」說起，珍姐再介紹回憶中「煙煙韌韌」的砵仔糕、由魚肉打成的新鮮魚蛋，彷彿當年的味蕾享受仍留在舌尖。

村內村外 集體創作劇本

「平時一個人是不會無緣無故去說，我發生過什麼事」，《百家》茶果嶺村社區劇場導演、「因乜解究應用戲劇」團員威威說，正如珍姐、Yanna上述就村中美食的交流，街坊只要聚在一起說起某個話題，故事自然傾湧而出。社區劇場的劇本就是這樣以村民的口述歷史發想，通過戲劇工作坊共同創作，再由導演整理文本。威威說團隊也有些貪心，希望劇場能訴說這條村1960年代至今的經歷，故在村民的生命故事以外，亦結合一些史料，「變成有理和有情的段落」。4月20日演出分為兩場，觀眾將由導賞員引領游走茶果嶺村，參與並觀賞由珍姐、Yanna等素人演員呈現的村中故事。

「因乜解究應用戲劇」團隊過往以應用戲劇連結社區，曾為大坑西邨和香港仔創作社區劇場。不過這次茶果嶺村項目，最初並不是由他們策劃，而是一位多年前與該村結下緣分的社工。

1993年Eric在茶果嶺鄰舍輔導會中心任實習社工，最近5年頻繁回村，想為這條即將被清拆的村做點什麼。去年中秋，他曾向街坊提出舉辦社區藝術活動，但欠缺相關經驗，無從入手。他曾上過戲劇課，後來想到以劇作記錄社區，「如果街坊走了之後，他們就算（安置）去了深水埗、啟德、油塘也好，都可以有個戲或紀錄片重聚」。構想誕生了，但推動初期處處碰壁，街坊紛紛表示無演過戲，戲劇太深奧了。「我自己都沒什麼信心，當時個人好虛，貼海報時也不知這樣做是否正確。」

他逐一聯絡街坊，首先邀得包括Yanna在內的3位年輕街坊參與，然後輾轉認識了珍姐，亦有一些關心茶果嶺村的村外人加入。在鄰舍輔導會茶果嶺中心的吳主任引薦下，他聯絡上村內路德會聖馬可堂，幸得教堂提供綵排場地，更積極支持整個項目。到了今年2月，導演威威正式加入，一同策劃社區劇場。Eric把過往從村民收集的故事寫成劇本初稿，交予威威；同一時間，威威深知街坊對戲劇陌生，遂邀請他們參與戲劇工作坊，探索動作、聲音等基本戲劇元素。

記憶寄存戲劇錄像

有了劇本初稿後，威威着街坊就文本構思幾個定格動作，最終劇本共6個戲劇段落，不少取自集體創作。「我更像是拋磚引玉」，他透過與素人演員聊天，將他們提出的元素組裝成劇本。

Yanna以往沒太多演出經驗，曾覺得要面對觀眾說話太難，想過退出。後來她與其他演員變得熟絡，亦開始感受到好玩之處，「威威會讓我們玩遊戲——其實不知道遊戲是做什麼的，劇本出到來才知道是劇本有的場景」。排戲過程中，威威不斷強調想演員覺得「好玩」，不單是他準備的戲劇活動，而是眾人也能以另一種角度建構、重塑生命經驗，從中找到趣味。

趣味以外，Yanna和珍姐亦找到箇中意義。Yanna說：「如果自己是沒有辦法改變（清拆）這事實，那就為茶果嶺做少少事，留下回憶。」珍姐深感認同：「在茶果嶺村咁多年，（不想）什麼回憶也沒有，只憑你口說，別人感受不到。」劇本將重現茶果嶺村的歷史事件，讓觀眾一窺村民昔日生活。村中事物日後不復存在，至少記憶可寄存於戲劇錄像裏。

外來者：在茶果嶺村找到共通點

Eric從珍姐口中得知很多村中故事，譬如昔日大如貓的老鼠橫行，曾有嬰兒被老鼠咬斷手指。說到這，另一位受訪的素人演員詩兒突然插話，朝珍姐問道：「真係㗎？我看到（劇本），想着『點解咁誇張嘅？』」她演出的段落包括這段「老鼠史」，故尤其深刻。

這次參演的素人演員不止街坊，也有像詩兒一樣關心茶果嶺村的村外人。威威分配角色時，會安排負責創作的演員演出同一段落，亦考慮過他們能否與情節共感。詩兒其中一個角色是飾演離開故鄉、前來香港打工而住在茶果嶺村的人，她從自己身上找到共通點，因她同樣是「外人」來到這條村。以前她住過坪洲和長洲，在茶果嶺村感受的人情味與昔日生活經驗很類似，「一進來第一個感覺就像回到小時候住的地方，又是周圍都有些『地雷』，未住過的人會覺得不習慣」。熟悉場景還有「踢拖」的街坊，「外面市區很少」。種種感受不只令她與村民產生共感，也是她個人對離島生活的懷念。

威威想起自己第一套社區劇場，那時同樣以村外人身分為大坑西邨創作。「所謂局外人和局內人，很多時候是很模糊的。」他固然不如村民熟知搬遷安置事宜，但仍可擔當陪伴角色，亦期盼演出能讓村內外的人明白：「我是可以表達的，想怎麼說就怎麼說。」重建計劃當前，想保留的往往不能盡如人意，無力感油然而生。日子倒數之際，戲劇是讓人表達的出口。

告別與慶祝

茶果嶺村重建消息一出，吸引不少村外人前來懷緬，但威威不希望大家只見到一條「要拆」的村，而是記得其有趣、溫暖、好玩的一面。Yanna和珍姐希望藉這齣戲為茶果嶺村留下紀念，威威聽到也被觸動，因街坊不論在這裏待了十多年還是五六十年，他們的生命經驗不應像粉筆字般被擦去，「它值得我們用一些方法記住、去『玩』，跟大家一起像慶祝這件事——即使我們現在要離開」。

Eric最初為社區劇場項目取名「吾家遷尋話別茶果嶺」，名字反映了他當時沉重的道別心情。威威反而覺得道別也可以是開心的，後來改名「百家」，以表達集結了茶果嶺村眾多家庭的故事，箇中情感甚至可延伸至村外其他地方。即使這裏要被清拆，村民各散東西，威威希望「百家」寄語：「我們（街坊）還是曾經的『百家』，未來還是『百家』的一分子，很希望將大家的記憶，覺得開心、值得紀念的繼續傳承下去。」

告別與慶祝真的能共存？「其實真係好唔捨得嘅」，珍姐的人生始於茶果嶺村，一下子要告別談何容易，但她亦明白城市要發展，政府要重建，村民不得不走。「既然喺咁嘅情况下，咪面對佢囉！咁啱有咁嘅（社區劇場）計劃出來，我就諗即管參與一下。」她爽朗地笑了幾聲，「自己都有一個好嘅回憶呀嘛。」她唯一念念不忘是舊街坊日後有否聚腳點，無奈地說：「拆埋四山（公立學校），鄉公所又拆了，仲邊度有地方？完全係無地方。明年嘅天后誕，無埞聚腳㗎啦。」珍姐是四山公立學校的畢業生，民間多年來爭取保留這所具73年歷史的學校，惟政府表示原址保留會使興建公屋的建築成本大增約3億元，學校未來數月將被拆卸。重建計劃只會保留茶果嶺天后宮和羅氏大屋，四山學校的牌匾、部分建築物料等則交予房協考慮展示。

寮屋區特色之一大抵是「瓹窿瓹罅」的探險感覺，記者跟隨Eric前往珍姐的家訪問，一不小心也走錯路。社區劇場特意採用游走式，觀眾看表演的同時，也可感受很快不復存在、寮屋區獨有的社區環境。團隊希望仍住在村中或已搬走的街坊前來觀賞，每場將預留兩成名額予街坊。威威表示他們事前與居民溝通，「一來（演出）打擾了人們生活，而其實這也是一個很重要的邀請，告訴他們有些人與街坊演戲，你的故事可以這樣轉化和表達出來」。《百家》社區劇場反應熱烈，公眾名額短短3天內已爆滿，有興趣讀者可追蹤項目IG帳戶（@chakwoling_project）。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 李紹昌、朱令筠

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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