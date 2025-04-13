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2025年4月13日星期日
星期日生活
星期日生活
什麼人訪問什麼人：從出版到實踐，她把閱讀變成一場行動——專訪出版學大師Alison Baverstock
編者話 ：共讀一本書
以書為舟——「十日書」閱讀計劃
周日話題：當試當真步向終結 香港流行文化 跟住去邊度？
圖文城市：齊齊為地球 麥麥行多步
無名周記：無人之境
開門讀書：中國製造的MAGA
老少女之麻糬周記！
Short D：（四十五）：與Cham談氣候焦慮
五音筆傳：一直都關於愛：「乖孩子」樂隊 Coldplay蒞臨香港
#074 金魚囝
同場加映：炒股這樣一種消費
Movie Chic, movie style：《三命》：構思概念破格
論語‧電影：拆解《 失憶大道 》(三)——夢的詮釋
家明雜感：《至死方休》 你的梳乎厘，盼望再嘗的滋味
影片簡評
星期日文學‧非情歌運動考
{自學叩門達人}「覺閣」創辦人 兩對夫婦、一隻狗 友誼撐起知識碰撞之閣
盤中食事：蟹肉炊飯——浦島太郎與松葉蟹
ways of seeing：在咖啡店演舞台劇 沙嗲牛&福建麵 邊煮邊說家的記憶
無定向學堂：一個衣包 一張賣身契 自家歷史 自家記錄
社會實驗：茶果嶺村變身劇場 游走巷陌 笑說再見
未來城市：從吉卜力之亂看版權法
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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什麼人訪問什麼人：從出版到實踐，她把閱讀變成一場行動——專訪出版學大師Alison Baverstock
編者話 ：共讀一本書
以書為舟——「十日書」閱讀計劃
周日話題：當試當真步向終結 香港流行文化 跟住去邊度？
圖文城市：齊齊為地球 麥麥行多步
無名周記：無人之境
開門讀書：中國製造的MAGA
老少女之麻糬周記！
Short D：（四十五）：與Cham談氣候焦慮
五音筆傳：一直都關於愛：「乖孩子」樂隊 Coldplay蒞臨香港
#074 金魚囝
同場加映：炒股這樣一種消費
Movie Chic, movie style：《三命》：構思概念破格
論語‧電影：拆解《 失憶大道 》(三)——夢的詮釋
家明雜感：《至死方休》 你的梳乎厘，盼望再嘗的滋味
影片簡評
星期日文學‧非情歌運動考
{自學叩門達人}「覺閣」創辦人 兩對夫婦、一隻狗 友誼撐起知識碰撞之閣
盤中食事：蟹肉炊飯——浦島太郎與松葉蟹
ways of seeing：在咖啡店演舞台劇 沙嗲牛&福建麵 邊煮邊說家的記憶
無定向學堂：一個衣包 一張賣身契 自家歷史 自家記錄
社會實驗：茶果嶺村變身劇場 游走巷陌 笑說再見
未來城市：從吉卜力之亂看版權法
什麼人訪問什麼人：從出版到實踐，她把閱讀變成一場行動——專訪出版學大師Alison Baverstock
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#074 金魚囝
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社會實驗：茶果嶺村變身劇場 游走巷陌 笑說再見
未來城市：從吉卜力之亂看版權法
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