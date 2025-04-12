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北角走入植物異想空間

【明報專訊】置身自然，感到療癒，植物不止撫慰心靈，有時還會入藥，治療身體，以前的人怎樣用草藥？中國民間流傳「以形補形」的說法，進食與身體臟器相似的食物、植物，滋補對應的器官；西方原來也有類似概念，16世紀盛行的「藥效形象說」，認為植物的內在特性會反映在外觀上，它們的形態、顏色影響藥效，如紅色植物被推測為可治血液相關問題，毒牙形狀的種子可解蛇毒。

這些看法難經現代科學驗證，今日看來或許認為無稽、危險，但這些對植物的想像，在本地媒體藝術家許方華眼中，卻詩意得很，一棵小小的植物，原來可引發無限遐想。她在北角油街實現創造了一個充滿想像力的異空間，捕捉人與植物形態的相似之處。展覽「像極了花園」，雖然沒有植物芬多精的療癒，卻為遊人打開一扇窗，拓寬想像界限，走一趟充滿詩意的旅程。

每一個遊人，一入場都會被正中央從天花板傾瀉而下的長髮嚇倒；定下心神再看，才辨認到樹木的輪廓。作品《靈魂出竅》取頭髮與植物根莖的相似之處，將地底盤根錯節的根莖轉化成幼細、打結的髮絲。樹幹以頭髮完全覆蓋，細心留意才見到中央有細微的開合處，一開一合，就像一隻眼從長髮後偷窺，探視外界發生的事。導賞員笑說這就是藝術家平日創作的狀態，以MBTI的語言來說，或許她是個大「I」人！

紅磚牆後的空間響起《結婚進行曲》，甜蜜溫馨的音符間隱約傳來「咔咔咔」的聲音，一個咧齒的石榴，正面目猙獰地以牙齒演奏樂曲，這個畫面有種說不出的詭異。希臘神話有個與石榴相關的傳說，女神波瑟芬妮被冥王黑帝斯擄到冥界，因誤吃石榴種子，被迫每年留在冥界生活一段時間，其餘時間回到眾神之中，世界從此有了四季。誰會想到散發甜美香氣的石榴，竟然藏着陷阱？作品《石榴神話與糖衣陷阱》剝開石榴甜美外皮，將其猙獰一面示人，配上《結婚進行曲》，引發無限聯想。

相比起奇幻色彩濃厚的作品，置於展場角落的《偷偷在想你》相對低調，這件作品隱含藝術家的私密回憶。摯愛逝世，死亡被理解為回歸自然的過程，先人長眠泥土之下，會否有一個瞬間，他／她偷偷撥開青草，想念在世的我們呢？

「像極了花園」展覽

日期：即日至8月31日

地址：北角油街實現油街倉庫2

收費：免費

網址：bit.ly/43E8CUy

相關字詞﹕油街實現 藝術展覽 展覽 許方華 好去處

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