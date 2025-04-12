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中環藝術綠洲 7米金屬樹和雨霧嬉戲

【明報專訊】未來建築The Henderson落成後，改變了中環天際線的面貌；而往地面回望，它周遭的綠化空間亦悄悄迎來變化。位於大廈下方的小花園被打造成一個「會呼吸」的藝術公共空間，邀來英國園景師設計植物形態，栽有多種促進生態多樣的植物，還加設多件以大自然為靈感的公共藝術裝置，將本來平平無奇的小花園，搖身一變成為具藝術色彩的未來綠洲。從此附近上班族有多一個空間透透氣、放放空，逃離繁忙日常。

The Henderson去年啟用之時，大廈下方的花園仍圍上圍板、如火如荼地建設之中，令人好奇這棟外觀超現實的建築之下，會迎來怎樣的設計。在乍暖還寒的四月天，滿園植物綻放春意，吸引蝴蝶飛舞，這個本來由康文署管理的琳寶徑休憩花園，在發展商與建築事務所Zaha Hadid Architects的大力改造下，以藝術花園之姿，向公眾開放。

延續大廈流線形態，藝術花園以曲線劃分多個空間，這裏不見平日常見的公共長椅，而是用一體成形的石製椅子與花槽，彎彎曲曲、忽高忽低的設計，為花園增添活力。園內植物繽紛多樣，由英國環境建築團隊Gillespies操刀園景設計，植物形狀不規則，起起伏伏，帶點搞怪、活潑的性格，形象化地展現它們靈動的一面。藝術花園最大亮點，是3組由外國及本地藝術家設計的藝術裝置，將藝術與自然結合，療癒每個到訪的遊人。

「金屬樹」表演 呈現風、水、霧

大自然的神奇之處，在於毋須費力做什麼，單單置身其中，已能感受療癒的力量。這些自然元素或可視，或不可視，但只要用心感知，就可察覺自然力量無處不在。美國環境藝術家Ned Kahn在花園中心豎立藝術裝置《生息之源》（Breathing Tree），以不鏽鋼搭建出一棵7米高的「金屬樹」，把隱於自然的風、水、霧形象化地呈現。

樹頂圍有約140根金屬枝葉，捕捉風的動態，每當有風吹來，樹枝就會隨之拂動。大部分時間金屬樹都處於靜默狀態，但當時間搭正整點，金屬樹就會「活過來」，融合風、水、霧元素，交織出一場近半小時的表演。霧氣從樹幹冒出，水滴淅淅瀝瀝結成雨幕，樹幹中心颳起水漩渦，展現大自然的動態與力量。藝術家邀請公眾與作品互動，尤其鼓勵大人如孩童一樣入去「玩」，不怕弄濕的話還可趁表演期間走入其中，感受被水霧、漩渦包圍的感覺。樹幹中心是拍攝The Henderson的最佳位置，往上仰望，一輪又一輪的圓環把附近的摩天商廈框起，構圖帶點超現實；提提大家，手機角度愈放得低，就可納入愈多大廈，展現中環密集城景的一面。

鏡面「大樹」致敬自然 手機「捉蝴蝶」

飛舞的蝴蝶，引領遊人走到一旁的藝術樹群，由5棵鏡面「大樹」組成The Fractal Forest，映照出周遭多彩的花兒。渾然天成的大自然，是世間最完美的藝術品，小至花瓣數量與排列，大至星系軌道的規劃，都有堪稱完美的黃金比例身影，啟發達芬奇、米開朗基羅等大師在創作中追求黃金比例的美感。本地藝術團體STICKYLINE和中學生Leanna Lee合力打造的The Fractal Forest，套用黃金比例、分形幾何的概念，讓樹枝的分枝長度、藝術樹的形態貼近大自然最完美、和諧一面，向大自然的美學致敬。

藝術樹以橡木與不鏽鋼打造，鏡面照見附近花圃的樣貌，和諧地融入周圍環境。陽光灑落時，地面還會投射出藝術樹的影子，閃閃發亮。在The Fractal Forest漫步時，不難發現蝴蝶身影，附近栽種15種蝴蝶喜愛的植物，包括柑橘、馬纓丹、馬利筋等，促進生態多樣，以吸引蝴蝶逗留、攝食花蜜。團隊在創作時邀請生態學家、園景師加入，透過電腦作微氣候分析，在花園內尋覓不當風的位置設立花圃，現場亦有風速計監測環境，使花圃環境對蝴蝶更為友善。除了圍繞藝術樹散步，藝術家也邀請大家掏出手機「捉蝴蝶」，掃描附近二維碼後，用鏡頭對準花圃，熒幕就會出現多隻蝴蝶，隨意點擊一隻，就可得知其品種與習性。The Fractal Forest期間限定展出至5月31日。

200歲佛肚樹上演光影show

花園一隅，有棵近200歲的佛肚樹，每晚7至11時褐色樹皮會化身屏幕，上演抽象光影show。這件由德國數碼藝術家Philipp Frank設計的裝置藝術Hypnotic Dream，讓光影隨着樹木頻率而流動、變化，感受自然的脈動，坐在石椅上，彷彿能聽見佛肚樹的歲月呢喃，感受大自然療癒的力量。

藝術花園

地址：中環琳寶徑休憩花園

網址：www.thehenderson.com.hk/art

文：張淑媚

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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