中環味遊南美 招牌牛臀肉蓋扒濃香

餐廳另一賣點是使用西班牙Josper燒烤爐烹製多款燒烤菜式，例如意大利紅蝦串（$148）及乾式熟成牛肉串（$108），燒烤爐採用開放式設計，坐在吧枱位置便可近距離欣賞廚師的烹煮過程。甜品方面推薦牛奶焦糖雪糕新地（$88），以濃郁的牛奶焦糖醬點綴，入口滑溜香甜；而西班牙地道小食油條churros（$88），炸得外脆內軟，蘸上朱古力醬更添滋味。

此外，Picanhas'的午市套餐更是高性價比之選，最抵食套餐每位僅需$158，便可享用招牌牛臀肉蓋扒或香煎三文魚，可選配薯條或烤蔬菜，並附送西班牙油條及特選飲品，中環上班族又有新飯堂。

Picanhas'

地址：中環蘇豪伊利近街27號及29號地下

網址：picanhashk.com

註：另加一

[趁「熱」食]