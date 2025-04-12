尖沙嘴老牌高級扒房 Hugo's $888起牛扒星級薯條任食

今次希戈餐廳推出「任食牛扒薯條夜」本只限4月逢周二晚上供應，可是反應實在太熱烈，餐廳暫定把任食優惠延長至今年9月，不過據聞4、5月訂座早已爆滿，所以想食就要趁早訂位。今次「任食牛扒薯條夜」提供3種不同部位牛肉，分別有牛柳、肉眼及西冷，全部來自新西蘭放養草飼牛。草飼牛一向以脂肪少、肉味濃郁見稱。希戈餐廳助理主廚林浩（Simon）表示，牛肉均經濕式熟成30天以上，肉質變得更柔軟且富有層次。牛柳脂肪含量低，肉味特別濃郁且不帶臊味，適合追求濃烈牛味的客人；肉眼則因油花分佈均勻，入口香甜不膩，是最多人的至愛；至於西冷介乎兩者之間，既有適中油香，又帶一點嚼勁。

3款牛扒品味次序 肉眼→西冷→牛柳

雖然餐廳在周二晚未有提供其標誌的席前烹調（side cooking）服務，但用餐前，仍有專人推着一架盛滿3種不同牛肉部位的餐車，為每枱客人逐一席前介紹每款牛肉的特色，儀式感十足。Simon指每塊牛扒重量約200克（牛柳約百多克），厚薄適中，可準確控制生熟程度之餘，亦不會因牛扒切得太厚而延長出餐時間，讓客人可盡快品嘗兼嘗試更多口味。雖則3款牛扒均可任吃，但建議先由肉眼開始，因其肉質柔軟，肉味亦較輕盈，更可品嘗到油脂甜香；接着來一客西冷，由於西冷肉味較濃，在咀嚼間能逐漸釋出濃郁肉香；最後品嘗帶濃烈牛味的牛柳。每款牛扒均可選配黑椒汁或牛肝菌汁，記者認為黑椒汁最適合肉眼，既能提味又不會搶去油脂本身的香氣，而牛肝菌汁則能與牛柳的濃郁味道互相平衡。大家可以先品嘗一輪，再點選自己喜歡的部位，繼續encore。

薯條界「天花板」 放1小時仍脆口

除了可任食牛扒，今次「任食夜」的另一亮點就是由星級主廚Sergio Herman研發的Frites Atelier薯條，這款薯條平日只於比利時及波蘭的專門店供應。薯條採用特定油溫炸兩次，外層酥脆金黃，內裏保留了薯仔的粉軟口感，食材新鮮且不油膩，即使放置桌上近1小時，外層依然保持脆口，不會變軟，絕對是薯條界的「天花板」。Frites Atelier薯條平日不設單點，只有在「任食牛扒薯條夜」才有機會吃得到。

除了無限量供應牛扒和薯條，還包含無限供應凱撒沙律。凱撒沙律以羅馬生菜、巴馬臣芝士、麵包粒和煙肉為主，醬汁不會過多，剛好撈得均勻，既清新又能中和牛扒的油膩。甜品則是由酒店餅房出品的法式焦糖燉蛋，焦糖層薄而不甜膩，內裏的蛋糊幼滑，甜度適中，本以為吃過牛扒後只會淺嘗，但最後卻是一口接一口不停吃，如果不是罪惡感作祟，相信還要再來一盤。

加$300任飲香檳

餐廳提供兩款任飲紅、白葡萄酒會不時更換，採訪當日品嘗的紅酒單寧適中，果香與酸度平衡，能突顯牛扒肉香；白酒則屬於清爽乾型，能中和牛扒的油膩感，想再盡興一點，每位另加$300，可無限任飲Moët & Chandon香檳。不過說到底，平日在希戈餐廳點一塊牛扒，起碼要$400以上，還未計酒水甜品加一。今回「任食牛扒薯條夜」，無論價錢和質素都是性價比極高。

希戈餐廳（Hugo's）：任食牛扒薯條夜

價錢：每位$888（另加一）

供應時間：逢周二晚上6:30至10:00

地址：尖沙嘴河內道18號香港尖沙嘴凱悅酒店2樓

查詢：3721 7733

■有片睇

希戈餐廳任食牛扒薯條夜 link.mingpao.com/84040.htm

文：周群雄

美術：朱勁培

編輯：梁小玲

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