中大文物館「懸坡添翼」 樸實風格定義起承立新

嚴迅奇手筆 山腰「地弊」變地利

館長姚進莊稱在文物館1971年成立之前，中大曾有一個名為「屋仔」的小型建築，專門用於冲曬菲林、裝裱和編輯工作。隨着文物館的成立，這裏逐漸成為校園文化命脈，被歷任校長譽為「中大之寶」。得以在大學核心範圍建立博物館，有義務、責任讓校內人士享用空間，加上近年博物館普及化為大眾公餘場所，研究型、教學博物館的使命，便是將大學教育及高水平的一些研究，推廣給更廣泛的公眾。比起迎合公眾口味，展覽更多是自身研究的延伸展示，為了令平日較少留意藝術的人都願意踏入館內，建築師的目光便顯得重要。

要在小於2000平方米土地面積建新翼，對建築師無疑是一大考驗。嚴迅奇約20年前曾為連接文物館展廳的中國文化研究所做翻新工程，姚進莊稱嚴迅奇的設計跟校園環境和地理脗合，對整個氛圍拿揑得非常準，亦強調新翼的功能融合到校園，充分考慮了校園師生需求。中大依山而建，文物館則位於山腰核心地帶，姚進莊本認為這是文物館的地理缺陷，未料新翼縮土成寸、將地勢差距包在建築內部，巧妙地連結「大學道」及本部百萬大道，反而成了建築的優點。參觀者不會再感到上坡的勞累，他笑言「每一寸空間都用到盡」。自大學道拾級而上，進門甫見的是私密、休閒的空間，轉身一看，落地大玻璃外卻是一片豁然開朗的山景，在細小的空間裏營造兩種氣氛，姚進莊認為應歸功於嚴迅奇的奇思妙想。

新翼懸空留樹蹤 外牆皴紋如水墨

對嚴迅奇而言，「建築是一個解決問題的藝術」，商業建築、校園建築、文化建築同樣圍繞着如何解決問題，再將解決的手法提升到藝術的層次。而文物館的建築比一般建築要考慮的東西更多：先是建築物的形象，再來是境界與氛圍，最後才是功能。

這次為賦予文物館新翼「起承立新」的形象，延續了著名建築師司徒惠設計中大早期建築時奠下的樸素風格，亦着意呼應功能性建築語言。在中大不少建築髹上新漆之時，新翼外牆沿用遮陽隔音的清水混凝土，未加多餘的裝飾，以樸實的材料與自然山體對話。而自大學道仰望，新翼懸浮於山坡之上，與本館連成一體，嚴迅奇說既寓意承接，也寓意向前展望，更有巨石浮在山坡、橫空出世的意境，宛如中國山水畫中巨石穿山而立的形態。因新翼懸空，造就了「石下留蔭」之境——下方步道的樹蹤未因建築物而打斷，一直延續。

中大的美學，亦在乎講「天人合一」。嚴迅奇稱整個箱形建築物的比例在大學裏面相對人性化，只佔路上小部分，不會因增建而阻礙山天相接的視野。而外觀看似樸素內斂，卻取法古代繪製山水畫的皴法，將水墨的質感印在外牆，再以斧劈皴紋上石頭的肌理，多出一種自然的體態。模仿古人畫石頭所用的「虎頭劈」皴法，成就外牆上粗闊深淺不一的線條，如同水墨畫濃淡有致。考慮到牆體會隨年日變色，如今不同陰影、深淺亦使之因應日照顯露不同神韻，大巧不工。

捷徑成藝術薰陶 V形柱轉化傳統

美觀及意境之外，是次設計也兼具實際功能。新翼樓底約4米半高的展廳處舊館的兩層之間，只需從舊館稍移半層就可到達，其後再拾梯便又抵達舊館的上層，展覽空間相互聯通、無縫相接，兩棟分開修建的建築渾然如一。館內大樓梯充當連接百萬大道與大學道的捷徑，嚴迅奇認為藝術需要薰陶，便藉提供便利讓學生看展覽和文化近距離接觸，走過行過自然會看一眼，或許會激發到具有潛質的學生。事實上，透過樓梯引導人從戶外拾級而上到室內的公共空間，再穿越到一個展廳展館的思維，亦是從傳統裏面找到靈感。他提到四合院、故宮等傳統建築空間的序列及組織，皆以一重重公共空間引導人探索，是次則以階梯在有限面積重現相近思維。又譬如傳統建築以斗拱支撐往外延伸的屋簷，則與這次以一個落點承托建築物V形柱精神相接，相比強行挪用舊日結構，嚴迅奇強調從傳統轉化出新意，以「起承立新」。

從大學站或大埔公路遠望文物館，姚進莊形容整座建築如同隱於深山的古寺，建築之靜謐與周遭的自然融為一體，認為是香港對於貝聿銘在日本建立美秀美術館的回應，希望擴建後的文物館能成為一片遠離繁囂、洗滌心靈的空間。悠悠長途重重山，獨立峻嶺間的一所文物館，靜待向行者娓娓道來千百年的滄桑。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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