明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 建築

中大文物館「懸坡添翼」 樸實風格定義起承立新

【明報專訊】鞍山蒼蒼、吐露洋洋，位於香港中文大學本部的香港中文大學文物館隨館藏漸增，歷經1988年、2007年兩期擴建後，近日再度建成新翼。但如何在有限的土地資源下實現「天人合一」的理念，又如何延續建築與環境的對話，似乎並非容易事。

嚴迅奇手筆 山腰「地弊」變地利

館長姚進莊稱在文物館1971年成立之前，中大曾有一個名為「屋仔」的小型建築，專門用於冲曬菲林、裝裱和編輯工作。隨着文物館的成立，這裏逐漸成為校園文化命脈，被歷任校長譽為「中大之寶」。得以在大學核心範圍建立博物館，有義務、責任讓校內人士享用空間，加上近年博物館普及化為大眾公餘場所，研究型、教學博物館的使命，便是將大學教育及高水平的一些研究，推廣給更廣泛的公眾。比起迎合公眾口味，展覽更多是自身研究的延伸展示，為了令平日較少留意藝術的人都願意踏入館內，建築師的目光便顯得重要。

要在小於2000平方米土地面積建新翼，對建築師無疑是一大考驗。嚴迅奇約20年前曾為連接文物館展廳的中國文化研究所做翻新工程，姚進莊稱嚴迅奇的設計跟校園環境和地理脗合，對整個氛圍拿揑得非常準，亦強調新翼的功能融合到校園，充分考慮了校園師生需求。中大依山而建，文物館則位於山腰核心地帶，姚進莊本認為這是文物館的地理缺陷，未料新翼縮土成寸、將地勢差距包在建築內部，巧妙地連結「大學道」及本部百萬大道，反而成了建築的優點。參觀者不會再感到上坡的勞累，他笑言「每一寸空間都用到盡」。自大學道拾級而上，進門甫見的是私密、休閒的空間，轉身一看，落地大玻璃外卻是一片豁然開朗的山景，在細小的空間裏營造兩種氣氛，姚進莊認為應歸功於嚴迅奇的奇思妙想。

新翼懸空留樹蹤 外牆皴紋如水墨

對嚴迅奇而言，「建築是一個解決問題的藝術」，商業建築、校園建築、文化建築同樣圍繞着如何解決問題，再將解決的手法提升到藝術的層次。而文物館的建築比一般建築要考慮的東西更多：先是建築物的形象，再來是境界與氛圍，最後才是功能。

這次為賦予文物館新翼「起承立新」的形象，延續了著名建築師司徒惠設計中大早期建築時奠下的樸素風格，亦着意呼應功能性建築語言。在中大不少建築髹上新漆之時，新翼外牆沿用遮陽隔音的清水混凝土，未加多餘的裝飾，以樸實的材料與自然山體對話。而自大學道仰望，新翼懸浮於山坡之上，與本館連成一體，嚴迅奇說既寓意承接，也寓意向前展望，更有巨石浮在山坡、橫空出世的意境，宛如中國山水畫中巨石穿山而立的形態。因新翼懸空，造就了「石下留蔭」之境——下方步道的樹蹤未因建築物而打斷，一直延續。

中大的美學，亦在乎講「天人合一」。嚴迅奇稱整個箱形建築物的比例在大學裏面相對人性化，只佔路上小部分，不會因增建而阻礙山天相接的視野。而外觀看似樸素內斂，卻取法古代繪製山水畫的皴法，將水墨的質感印在外牆，再以斧劈皴紋上石頭的肌理，多出一種自然的體態。模仿古人畫石頭所用的「虎頭劈」皴法，成就外牆上粗闊深淺不一的線條，如同水墨畫濃淡有致。考慮到牆體會隨年日變色，如今不同陰影、深淺亦使之因應日照顯露不同神韻，大巧不工。

捷徑成藝術薰陶 V形柱轉化傳統

美觀及意境之外，是次設計也兼具實際功能。新翼樓底約4米半高的展廳處舊館的兩層之間，只需從舊館稍移半層就可到達，其後再拾梯便又抵達舊館的上層，展覽空間相互聯通、無縫相接，兩棟分開修建的建築渾然如一。館內大樓梯充當連接百萬大道與大學道的捷徑，嚴迅奇認為藝術需要薰陶，便藉提供便利讓學生看展覽和文化近距離接觸，走過行過自然會看一眼，或許會激發到具有潛質的學生。事實上，透過樓梯引導人從戶外拾級而上到室內的公共空間，再穿越到一個展廳展館的思維，亦是從傳統裏面找到靈感。他提到四合院、故宮等傳統建築空間的序列及組織，皆以一重重公共空間引導人探索，是次則以階梯在有限面積重現相近思維。又譬如傳統建築以斗拱支撐往外延伸的屋簷，則與這次以一個落點承托建築物V形柱精神相接，相比強行挪用舊日結構，嚴迅奇強調從傳統轉化出新意，以「起承立新」。

從大學站或大埔公路遠望文物館，姚進莊形容整座建築如同隱於深山的古寺，建築之靜謐與周遭的自然融為一體，認為是香港對於貝聿銘在日本建立美秀美術館的回應，希望擴建後的文物館能成為一片遠離繁囂、洗滌心靈的空間。悠悠長途重重山，獨立峻嶺間的一所文物館，靜待向行者娓娓道來千百年的滄桑。

文：鍾卓言

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

相關字詞﹕嚴迅奇 香港中文大學文物館 香港中文大學 開眼

上 / 下一篇新聞