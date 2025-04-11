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【香港】兩套游走虛實的劇場作品

【明報專訊】3月中連續欣賞了兩套劇場作品，雖然風格迥異，但所表達的意念卻出奇地相似，說的是香港藝術節主辦的《TIME》，以及東九文化中心Dimension Plus的《維度漫步》。

《TIME》是今屆香港藝術節的重點節目之一，因為它是傳奇音樂家坂本龍一最後的劇場作品。顧名思義，這是一個跟時間有關的作品，坂本龍一認為時間並非直線進行，為此找了3個跟夢相關的東方文學文本：夏目漱石的〈夢十夜〉、莊子的〈莊周夢蝶〉，以及〈邯鄲〉，藉由虛幻的夢表達他對時間的看法。

作品由劇場導演高谷史郎執導，打造出一個虛實難分的劇場世界，並刻意打斷故事的進行：〈夢十夜〉演到中途，便轉到〈邯鄲〉，反之亦然，表現出「非線性時間」的概念。另一個重要的劇場手法是間離效果，經常把觀眾從作品中抽離出來，最明顯是轉換場景時，工作人員大剌剌出來搬運一張牀，刻意打亂作品營造的氣氛，將觀眾從虛幻的劇場世界拉回現實世界。

全劇充滿意象物，最重要的是舞台中央的水池，一開始笙演奏家宮田真弓一邊吹奏一邊渡過水池，帶領觀眾進入夢的世界，它同時象徵與人共存的大自然，切合坂本龍一對自然的關懷。舞者田中泯的動作更多是在做手和做身段，創造出富詩意的留白，讓觀眾自行想像。

至於《維度漫步》是東九文化中心「東九開箱」系列節目之一，作為這個主打藝術科技（art tech）的新場地的試場節目。《維度漫步》跟《TIME》一樣是一個集音樂、錄像和劇場的多媒體演出，如果《TIME》的主要劇場手法是間離效果，《維度漫步》用的是「錯覺」，通過科技，用不同方法令觀眾看到或聽到的，其實都不是真實的，例如一開始4名樂師在樂池演奏，兩名編作演員在另一個空間不斷移動雙手和手指，甚至扮作彈琴，此時電腦會根據他們的動作實時生成音樂，給兩名鋼琴家演奏，製造出「沒有在彈琴的人在彈琴」的錯覺。

不是所有錯覺都是用科技製造出來，兩名演員不時機械地重複相同的動作，如上落樓梯，重複期間還會忽然慢起來，就像用慢速看影片一樣，整體的效果是去人性化，做出「是人但不像人」的錯覺。

演出用盡劇場的空間，連台底和天花的工作平台也用到。兩名演員會通過兩條透明螺旋膠管滑梯（本身作為扭曲、非線性的意象）鑽到台底，觀眾只能從熒幕觀看兩人在下面的互動，但畫面不斷被扭曲，會變成波浪，甚至數據化：只剩下直線和數字，藉此把真人虛擬化。要做到這些效果，場地的合作值得一讚，他們與用戶的互信是節目成功的關鍵。

《TIME》富有詩意，處處留白，像一場儀式；《維度漫步》則用科技把不可能化為可能，兩者各異其趣，但同樣把觀眾帶入虛實難分的劇場世界。

文：洪思行（樂評人，藝術新秀獎（藝術評論）得主）

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