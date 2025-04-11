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開眼 大都會文藝誌

【東京】令和米之亂（下）

【明報專訊】兩星期過去，米價完全沒有回落迹象；雪上加霜的是，新年度4月開始，市面上共4000多款日用品加價；政府津貼完結，水電煤齊齊加價。

近年日本政府為免稻米價格過度下降，所以控制生產量至剛好的水平，過去平均每年市面對稻米需求減少10萬噸。但去年インバウンド（inbound，指從外地來日本觀光的現象或觀光客）訪日旅客大增等因素引致求過於供，然而日本農地和農業生產者逐年減少，即使增加稻米種植，在國內需求減少的情况下，倚賴觀光客對白米的需求這類不穩定因素非常危險；假若稻米剩餘則會令銷售價格下降，這樣子根本賺不到錢。除了米，最近供給非常不穩定而且不斷加價的就是雞蛋，由於飼料成本上升，雞蛋變得更貴。

想起在香港時，外出食飯和屋租雖然貴，但食材仍算便宜，煮一日三餐的確不用很多錢。剛來到日本時想吃西蘭花，細細棵竟然要300多円！當時跟好友閒聊提起，癲㗎日本食棵西蘭花要港幣20蚊，棵嘢仲細過我手板。此後這名朋友每次來東京時必然給我點一道西蘭花料理，他拍拍心口，我嘅！

本文截稿前，另一名好友從香港來東京旅遊，在我家借住了兩個多星期。朋友覺得日本米很好吃，也想品嘗一下壽喜燒；在餐廳吃有質素保證的壽喜燒保守估計要1萬円，我說太貴唔陪妳食了，不如我整？家裏還有土鍋呢。朋友興致勃勃從超市買了包1公斤岐阜縣飛驒「銀の胐」米，它是2015年獻納給皇室的米，盛惠2680円（港幣140元），可以煲到10碗飯。當晚大家對天皇米的期待值比和牛更高。蒸氣從鍋蓋小孔噴出，一室飯香；和牛片、春菊和大葱用牛脂和醬汁煎香，每人打好一顆濃稠的雞蛋。此時壽喜燒之夜的主角——白飯已經煲好。打開鍋蓋，蒸氣散開，米飯粒粒飽滿，充滿光澤，如月出銀光傾瀉而出。

日本新聞每天都在訪問主婦要點煮飯。有兩個小四和小六兒子的師奶A說，最近都不煮咖喱這類容易送飯的料理了，改為煮魚類和蔬菜。小朋友看着煎魚皺起塊面大叫：又係魚！食一碗飯算了。上篇文章出街後網友問候我，專欄編輯也關心我冇米氣落肚好慘。我是食得飯多會不舒服的體質，與其買包港幣400蚊嘅米，不如飲多啲好飲清酒，反正都是用米釀造。即使地震冇飯食都唔驚，屋企還有畫畫用的米造漿糊，咪試吓食漿糊囉。這場令和米之亂不知要延續到何時，更覺朋友的愛和記憶中那鍋「銀の胐」的光芒分外耀眼。

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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