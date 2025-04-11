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【墨爾本】沒有AI的攝影時代

【明報專訊】近日關於AI模仿宮崎駿畫風的小風波正鬧得熱烘烘，不禁驅使我重看他早年關於AI的訪問，宮崎駿曾道：「我強烈覺得，這是對生命本身的侮辱。」的而且確，那些年他燃燒生命般去創作，如今只用兩秒鐘作品就能複製出來，實在是讓人感到憤怒，卻同時無力，彷彿那個努力創作的年代已成過去，一切的創作變得無甚價值。

承載着這種現實帶來的落差，無獨有偶竟然讓我看到澳洲影像博物館（Museum of Australian Photography）的最新展覽，展品全屬1968至1981年Prahran Technical School（1973年後改名為Prahran College of Advanced Education）師生的作品，那時的日子，一切原汁原味，沒有多餘的「味精」。

展覽的主題叫「basement」，大概展出了約60名攝影系師生的作品，在那個每個人都在黑房冲曬相片的年代，攝影作品討論的議題開始變得廣泛，Prahran Technical School成為全澳洲第一所把攝影列為正式學科的學院。鼓勵學生作出新嘗試，大膽創作，主題由個人價值到社會時事，場景都活生生真實地被拍攝下來。

我個人駐足最久的那一部分，是「Down on the Street」，學生拿起相機，走到墨爾本的街頭，拍下街道上的日常。他們主要用35mm菲林拍攝，作品以黑白相片為主。1970年的墨爾本，自由解放風氣濃烈，讓年輕的攝影師在拍攝過程中找到身分認同及社會聯繫。

其中一幅我很喜歡的作品，是Graham Howe的Man On Tram。首先，照片中那種舊式木椅電車在墨爾本已經買少見少，只有一輛不停在城中游走，給遊客打卡用。從相片看出的那種生活的味道已不能尋回。相片的構圖也很有心思，那望鏡頭的男人跟背後的男人剛好就像互相的影子，差不多長度的髮型，同樣瘦削的輪廓，但兩個人的生活各不相干，沒有聯繫，只是剛好在電車上背對而坐，往同一個方向前進着。

展覽另一個值得一提的部分，是「A Time of Hope」，在世界紛亂、反戰聲音頗大的1970年代，因着資訊的流動和鼓吹自由的風氣，這群攝影學生就利用相片，透過記錄社會發聲，這些相片清楚刻劃當時各種社會運動的情况：反越戰、女權運動、同志遊行、爭取原住民權益等等。從相片看到的，不止是當時的社會景况，還可看出當時每個人都對身邊的人和事有相當的熱忱。

時移世易，來到2025年，當科技變得發達，資訊如光速一樣快速傳播，我們對世界的敏感度，又有沒有增加？使用AI變成日常，那種慢慢地細心調整光圈，拍下紀錄，再期待冲曬出來的興奮還剩下多少？我不禁在想，這群1970年代的攝影系師生，要是來到今天，置身於人人都能複製大師作品的年代，不知會如何自處？我但願這也是一個充滿希望的時代，讓藝術能繼續大放異彩。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

設計：賴雋旼

編輯：鄒靈璞

電郵：friday@mingpao.com

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