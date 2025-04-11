Friday Planner：看見力量

「可不可以說／一枚白菜／一塊雞蛋／一隻葱／一個胡椒粉？……」西西用簡單的文字打破框架，有趣而帶點反叛。出版社「希望學」推出「西西詩集繪本系列」，邀請不同藝術家和繪本畫家把《西西詩集》裏的詩作創作成繪本，來自品牌All Things Bright and Beautiful、剛獲2025意大利博洛尼亞插畫獎的廖倍恩（Joanne）就是其中一位，她第一次讀到〈可不可以說〉就很喜歡，年初出版了同名的繪本，以七彩繽紛的圖畫呈現詩作。誠品尖沙嘴店現正舉行繪本原畫展，畫中的白色飛鳥變成一架飛機搭載着小動物遊覽世界；小人提着熱茶壺為檸檬茶樹灌溉；雪糕梳打化身拳擊手暴打一頓，引領大家從新的視角觀察世界，看見文字和藝術的力量。

中英劇團近來也製作了一套充滿力量的原創音樂劇《擊不倒的她》——自小被教導要循規蹈矩的小卿（劉雨寧飾）脫離家人和男友的綑綁，戴上拳套，在擂台上處理壓力、迎接對手，學習找回自主的人生。劇作由音樂人盧宜均和劇作家劉兆康包辦曲詞及劇本；演員在演出前特訓4個月，學習出拳、步法、防禦等基本功，為求呈現拳擊的速度和力量。打拳也講究呼吸節奏，想知道音樂、劇本節奏如何與擊打動作配合，留意周末於香港文化中心上演的最後幾場。

小卿透過打拳激發潛藏的能力，日本藝術家小松美羽畫的一系列「聖．悟」主題作品則喚醒每個人內心潛藏的靈性，20多幅新作現於中環白石畫廊舉辦的個展「聖．萃」展出。她將「看不見的能量」視覺化，連結起物質與非物質的神聖世界，一筆一畫充滿能量。

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