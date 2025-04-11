明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：看見力量

【明報專訊】詩人西西在〈可不可以說〉寫：

「可不可以說／一枚白菜／一塊雞蛋／一隻葱／一個胡椒粉？……」西西用簡單的文字打破框架，有趣而帶點反叛。出版社「希望學」推出「西西詩集繪本系列」，邀請不同藝術家和繪本畫家把《西西詩集》裏的詩作創作成繪本，來自品牌All Things Bright and Beautiful、剛獲2025意大利博洛尼亞插畫獎的廖倍恩（Joanne）就是其中一位，她第一次讀到〈可不可以說〉就很喜歡，年初出版了同名的繪本，以七彩繽紛的圖畫呈現詩作。誠品尖沙嘴店現正舉行繪本原畫展，畫中的白色飛鳥變成一架飛機搭載着小動物遊覽世界；小人提着熱茶壺為檸檬茶樹灌溉；雪糕梳打化身拳擊手暴打一頓，引領大家從新的視角觀察世界，看見文字和藝術的力量。

中英劇團近來也製作了一套充滿力量的原創音樂劇《擊不倒的她》——自小被教導要循規蹈矩的小卿（劉雨寧飾）脫離家人和男友的綑綁，戴上拳套，在擂台上處理壓力、迎接對手，學習找回自主的人生。劇作由音樂人盧宜均和劇作家劉兆康包辦曲詞及劇本；演員在演出前特訓4個月，學習出拳、步法、防禦等基本功，為求呈現拳擊的速度和力量。打拳也講究呼吸節奏，想知道音樂、劇本節奏如何與擊打動作配合，留意周末於香港文化中心上演的最後幾場。

小卿透過打拳激發潛藏的能力，日本藝術家小松美羽畫的一系列「聖．悟」主題作品則喚醒每個人內心潛藏的靈性，20多幅新作現於中環白石畫廊舉辦的個展「聖．萃」展出。她將「看不見的能量」視覺化，連結起物質與非物質的神聖世界，一筆一畫充滿能量。

#西西 #可不可以說 #廖倍恩 #誠品

#擊不倒的她 #中英劇團 #香港文化中心

#聖萃 #小松美羽 #白石畫廊

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞