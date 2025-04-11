明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

AI無法生成吉卜力

【明報專訊】選張滿意的相片，放入ChatGPT對話框，加上一句「請幫我把這張照片轉換成吉卜力風格的圖片」，等待片刻，便可收穫一張由人工智能（AI）生成的「吉卜力風格」圖片，乍看與《龍貓》、《千與千尋》中的場景無異。

伴隨ChatGPT圖像生成技術進步，近日，全球掀起「AI生成吉卜力風格」浪潮。從自拍相到寵物照，從迷因（meme）、電影截圖到商業廣告，在AI協助下，萬物皆可吉卜力。亦有人找出吉卜力工作室創辦人宮崎駿本人在2016年觀看AI生成動畫後的反應，引用「我認為這是對生命本身的侮辱」一句，呼籲網民尊重藝術家意願，停止使用AI侵權。今期《開眼》請來「吉卜力動畫從小看到大」的本地畫家黃曉楓——從粉絲和創作者視角，如何看待「AI生成吉卜力風格」爭議？

黃曉楓說，吉卜力風格，更準確說應該是「吉卜力工作室風格」。這個由動畫導演宮崎駿、高畑勳等人創辦的動畫工作室，以精細的手繪、奇幻的劇情聞名，曾產出《天空之城》、《哈爾移動城堡》等經典動畫。在她看來，「吉卜力風格」之所以能夠一眼被辨認，是因為其中總有種「脹卜卜嘅feel」，幼細而柔和的黑色線條，低飽和的水彩背景，令吉卜力工作室的動畫帶給人溫柔而舒服的感覺。

至於AI生成的「吉卜力風格」，黃曉楓「真心覺得勁」。她續說，總體而言，AI生成圖像在「角色造型上抄得好相似，尤其是眼、嘴巴好似」，但仔細辨認仍可看出不足之處，如吉卜力工作室對人物耳朵描繪會更細緻，但AI常用一條線概括；又如AI在處理光影、背景時常有種「唔夾嘅感覺」，對樹葉透光、人物影子等部分，「未經過人手去思考」，處理得比較粗糙；加之AI基於數據庫生成圖像，難以「無中生有咁創作」，有時會「被吉卜力風格限制咗」，造成「相片中是西人，生成出來圖像卻是亞洲人」、「相中人好吉卜力，相中狗卻好唔吉卜力」等狀况。

儘管有局限，但在黃曉楓看來與邀請畫家創作相比，使用AI生成「好輕而易舉」，在這個「人人都講究快同免費嘅時代」，「AI生成吉卜力風格」的爆紅並不意外。然而，快同免費一定是好事嗎？作為畫家，黃曉楓將繪畫視作與身邊朋友交流溝通的方式，時常用畫筆記錄朋友們的生活，「如果用AI將自己變成插圖如此輕易，我給朋友畫的肖像就不矜貴了」。同時，儘管就目前法律規定，AI生成類似畫風並不構成侵權，但黃曉楓仍認為被AI模仿「就像被人類抄襲一樣，令我覺得很沒禮貌」，「最慘個位係，喺現實中被人抄襲至少死有對證；被AI抄襲冇得追究，死無對證」。

「一張畫中不止有技巧、有結果，還有思考過程、創作過程，有取捨，有struggle（糾結）與suffering（痛苦）。」黃曉楓認為，這些過程才是一幅畫的「靈魂部分」，而AI創作對畫家最大的「侮辱位」，是AI只有結果，而忽略了創作中最重要的過程——「人們常說AI沒有靈魂，或許就是這個原因」。

那麼，「吉卜力風格」中，有哪些AI無法生成的靈魂？黃曉楓說，是其中的人性與情緒。《風之谷》中，善良的公主小木蘭見到父親被殺害，頭髮豎起、瘋狂砸碎身邊物品的憤怒瞬間；《哈爾移動城堡》中，哈爾與蘇菲在空中「攬得好肉緊，好舒服」的擁抱；《再見螢火蟲》中，高畑勳經過反覆調查和與二戰倖存者的溝通，創作出女主角包裹着頭巾避難的場景……「吉卜力風格如此吸引，不僅是因為畫風、角色樣貌，而是因為其中奇幻又極度寫實的世界觀、動畫的內容、角色的emotion……人類feel到，先可以做到；AI feel唔到情緒，如何能做到？」

（美藝客廳‧四十五）

「客席策展人」簡介

黃曉楓，香港浸會大學視覺藝術院畢業，曾於香港舉辦個人展覽，亦參與各大小藝術展覽及博覽會，作品曾於香港、台灣、澳門、比利時、英國、新加坡展出。2017年與本地詩人合作出版了詩畫集《自由之夏》。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞