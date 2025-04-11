伴隨ChatGPT圖像生成技術進步，近日，全球掀起「AI生成吉卜力風格」浪潮。從自拍相到寵物照，從迷因（meme）、電影截圖到商業廣告，在AI協助下，萬物皆可吉卜力。亦有人找出吉卜力工作室創辦人宮崎駿本人在2016年觀看AI生成動畫後的反應，引用「我認為這是對生命本身的侮辱」一句，呼籲網民尊重藝術家意願，停止使用AI侵權。今期《開眼》請來「吉卜力動畫從小看到大」的本地畫家黃曉楓——從粉絲和創作者視角，如何看待「AI生成吉卜力風格」爭議？

黃曉楓說，吉卜力風格，更準確說應該是「吉卜力工作室風格」。這個由動畫導演宮崎駿、高畑勳等人創辦的動畫工作室，以精細的手繪、奇幻的劇情聞名，曾產出《天空之城》、《哈爾移動城堡》等經典動畫。在她看來，「吉卜力風格」之所以能夠一眼被辨認，是因為其中總有種「脹卜卜嘅feel」，幼細而柔和的黑色線條，低飽和的水彩背景，令吉卜力工作室的動畫帶給人溫柔而舒服的感覺。

至於AI生成的「吉卜力風格」，黃曉楓「真心覺得勁」。她續說，總體而言，AI生成圖像在「角色造型上抄得好相似，尤其是眼、嘴巴好似」，但仔細辨認仍可看出不足之處，如吉卜力工作室對人物耳朵描繪會更細緻，但AI常用一條線概括；又如AI在處理光影、背景時常有種「唔夾嘅感覺」，對樹葉透光、人物影子等部分，「未經過人手去思考」，處理得比較粗糙；加之AI基於數據庫生成圖像，難以「無中生有咁創作」，有時會「被吉卜力風格限制咗」，造成「相片中是西人，生成出來圖像卻是亞洲人」、「相中人好吉卜力，相中狗卻好唔吉卜力」等狀况。

儘管有局限，但在黃曉楓看來與邀請畫家創作相比，使用AI生成「好輕而易舉」，在這個「人人都講究快同免費嘅時代」，「AI生成吉卜力風格」的爆紅並不意外。然而，快同免費一定是好事嗎？作為畫家，黃曉楓將繪畫視作與身邊朋友交流溝通的方式，時常用畫筆記錄朋友們的生活，「如果用AI將自己變成插圖如此輕易，我給朋友畫的肖像就不矜貴了」。同時，儘管就目前法律規定，AI生成類似畫風並不構成侵權，但黃曉楓仍認為被AI模仿「就像被人類抄襲一樣，令我覺得很沒禮貌」，「最慘個位係，喺現實中被人抄襲至少死有對證；被AI抄襲冇得追究，死無對證」。

「一張畫中不止有技巧、有結果，還有思考過程、創作過程，有取捨，有struggle（糾結）與suffering（痛苦）。」黃曉楓認為，這些過程才是一幅畫的「靈魂部分」，而AI創作對畫家最大的「侮辱位」，是AI只有結果，而忽略了創作中最重要的過程——「人們常說AI沒有靈魂，或許就是這個原因」。

那麼，「吉卜力風格」中，有哪些AI無法生成的靈魂？黃曉楓說，是其中的人性與情緒。《風之谷》中，善良的公主小木蘭見到父親被殺害，頭髮豎起、瘋狂砸碎身邊物品的憤怒瞬間；《哈爾移動城堡》中，哈爾與蘇菲在空中「攬得好肉緊，好舒服」的擁抱；《再見螢火蟲》中，高畑勳經過反覆調查和與二戰倖存者的溝通，創作出女主角包裹着頭巾避難的場景……「吉卜力風格如此吸引，不僅是因為畫風、角色樣貌，而是因為其中奇幻又極度寫實的世界觀、動畫的內容、角色的emotion……人類feel到，先可以做到；AI feel唔到情緒，如何能做到？」

（美藝客廳‧四十五）

「客席策展人」簡介

黃曉楓，香港浸會大學視覺藝術院畢業，曾於香港舉辦個人展覽，亦參與各大小藝術展覽及博覽會，作品曾於香港、台灣、澳門、比利時、英國、新加坡展出。2017年與本地詩人合作出版了詩畫集《自由之夏》。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

IG：@fridaymingpao

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]