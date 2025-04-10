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Life & Style

SEASONAL PICKS：East-West Bag與Cargo Bag 1990年代風格手袋大熱回歸

【明報專訊】春夏手袋潮流重拾1990年代風格，當中的East-West Bag與Cargo Bag尤其矚目。前者以橫向修長袋身配搭中央細肩帶，簡約優雅，能輕鬆切換日夜造型；後者則走實用風格路線，外部口袋設計實用又有趣，提供高收納量。兩者皆承襲1990年代的精髓，為現代衣櫥注入懷舊新意。

甜美展活力

MARGESHERWOOD是韓國品牌，帶來風格清新可愛的長形手袋，袋款設計簡約時尚，整體以粉紅色為主調，配有同色長手柄和縫線，光滑表面散發柔和光澤；配搭條紋短袖Polo襯衣與迷你裙，既展現出青春活力，又呼應袋款甜美中帶調皮的感覺。●

輕盈帶出自信

本地品牌Cafuné推出的Asra Boston Bag，靈感源自獨立女性。袋款主體僅由兩片皮革構成，採用頂級意大利小牛皮製造，觸感柔軟細膩，同時保持輕盈與流線外形。以一身利落西裝造型配搭，展現出都市白領幹練自信的職場形象。●

精緻簡潔百搭

要數大熱長橫款式手袋，不得不提Alaïa的Le Teckel。手袋靈感源自1990年代的經典設計，以細長橫向主體為特色，配以特長的肩帶，散發一抹精緻感，簡潔設計易於配搭日與夜造型，沉穩卻不失時尚的格調。●

添加側袋實用

Maje以1930年代軍服的實用主義風格為靈感，設計Miss M Cargo手袋。袋款去除品牌簽名式流蘇，並添加實用的側袋，可用作肩袋、斜揹袋或手挽袋，融合實用與時尚，切合現代女生的生活態度，突顯鮮明自信形象。●

隨性復古味

Chloé的皮革Camera Bag採用光澤皮革製造，呈長方形的硬挺袋身，前方配有翻蓋口袋，側邊附以拉鏈袋，配以金色五金配件點綴，增添復古味道。如想突顯袋款的隨性感覺，可配搭格子襯衫和牛仔褲造型，展現硬朗氣息。●

摩登雙口袋

價格相宜、款式時尚的手袋往往最受女生歡迎。Charles & Keith以這款簡約的雙口袋設計手袋呼應潮流，長形袋身配有多口袋設計，糅合實用與時尚度，既可掛肩，展示出摩登風格；又可斜背，塑造愜意感覺。●

查詢：Cafuné https://www.ca-fune.com

Charles & Keith 3905 1638（Fashion Walk店）

Maje 2234 7396（ifc店）

Sandro 3755 4779（K11 MUSEA店）

連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

模特兒：Ana C（Synergy Model Management）、 Lea Li（Primo Model）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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