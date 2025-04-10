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BRAND FOCUS：日本設計師藤崎尚大操刀 穿梭城市與戶外 平衡時尚與功能

【明報專訊】功能與時尚設計難以共存？許多人認為兩者對立，因設計師追求外觀的同時，容易忽視產品的實用度。但凡事總有例外，The North Face與日本設計師藤崎尚大合作，推出Urban Exploration 2025春季「都市進化」膠囊系列，設計師藤崎尚大在時尚與實用之間取得平衡，設計出專業又具備戶外元素的服飾。

秉持「衣服是工具」設計理念

藤崎尚大曾贏得「東京新人設計師時裝大獎」、「東京時尚大獎」等獎項，出身藝術世家的他，筆下創作不但展示前瞻視野，同時兼顧服飾設計感與功能，在日本男裝界擁有極高聲望。他自2014年創立時裝品牌meanswhile以來，一直秉持「衣服是工具」的設計理念，強調時裝理應超越裝飾，還要具備實用功能，他希望透過這次雙方合作，提升單品實用功能，例如加強服裝在城市與戶外環境中的適應力，讓穿者在不同場景中，都能感受到服裝的價值。

自小對大自然的熱愛與觀察，成為他的設計靈感，「小時候我對戶外世界充滿好奇，喜愛露營、滑雪等戶外活動，培養出觀察大自然不同形態的習慣，並會思考為什麼物件的形態會如此形成」。這些觀察與疑問，亦成為他的靈感泉源，在這次的膠囊系列中，他將對自然的體悟融入細節之中，例如他提到冬季穿著厚重衣物保暖時，許多人會覺得顯得臃腫，但他則從另一個角度看待這種廓形，將其轉化為有趣的時尚元素。「我經常運用這種反差，在性能與時尚之間平衡。許多戶外裝備品牌，以推出具備適合戶外活動的高性能裝備為目標，而我的設計哲學是希望可以尋找不同的方向，以各種設計方法，同樣達到高性能目的。」

一衣多穿的多變風格

在童年時期，藤崎尚大喜歡拆解身邊的小物件，從最初執著於「正確」地將其還原，到後來享受創造出「錯誤」的新形態。這種探索精神亦貫穿他的設計理念，在今次與The North Face的合作中，不難發現這種玩味創意。當中的 HARDSHELL BACKPACK JACKET，以 The North Face經典Mountain Jacket為藍本，背部設有可拆卸背囊，可連同外套或單獨穿戴；3WAY JUMPSUIT則通過拉鏈將上衣與下身組合，提供上下分開或連繫穿著的選擇。他表示：「這兩件單品體現出一衣多穿的多變風格，結合都市美學和機能風格的設計。」這些創新設計不僅提升服裝的實用要求，同時體現設計師對美學的追求。●

查詢：The North Face Urban Exploration 2431 0833（太古廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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