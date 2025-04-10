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SHOWCASE：2025春夏系列 簡約為核心 探索優雅雕塑美學

【明報專訊】當提及Max Mara時裝集團和當中品牌，必先想到Max Mara的意式優雅，及其剪裁用料上乘的大氣駝色大褸；又或是分店遍佈香港各大型商場，風格年輕時髦的MAX&Co.。至於Sportmax，品牌創立本意是為年輕時尚愛好者提供的一個選擇，不過久而久之，卻變得愈來愈知性兼擁時尚元素。

Sportmax的2025春夏系列展示品牌的精湛工藝與多樣風格，將直覺與精準、創新與內斂融合。服飾以簡約為核心，探索優雅的雕塑美學，將高訂技藝與日常功能結合。如針織衫的立體感與柔和剪裁緊貼身體曲線，展現動感。系列中不對稱的透明效果與自然層次營造出光影交錯的視效，延長的袖口和下襬搭配棱鏡配飾和水晶刺繡，喚起自由靈動感。此外，結構化外套、經典牛仔單品和皮革長外衣，與輕質可塑面料形成質感對比。春日氛圍下，deep V領口與高衩展現強烈的女性氣質，展現搭配潛力。加上形狀、質地與色彩共同構成新的時裝語言，自由結構更顯感性魅力。

今季同時推出全新袋款Soffy（圖），袋身採用極為柔軟的納帕皮革製成，設計一大特色是可調節和拆卸的肩帶。手袋可肩背、斜挎，或手提時將長長的肩帶垂下以豐富造型。●

查詢：Sportmax 2722 9636（太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Aisha S （Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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