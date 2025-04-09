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WINE：蘇格蘭Ardnamurchan 天然資源豐富 從山上汲取泉水釀造威士忌

【明報專訊】上期撰寫悼念Tony的文章，翻了不少舊照片，才記起前年跟他同遊蘇格蘭好幾個威士忌酒廠，其中一個位於山旮旯的Ardnamurchan，還沒介紹過。這家酒廠對香港酒友來說比較陌生，但若提起其背後「金主」是著名獨立裝瓶廠（IB）Adelphi，卻是無人不曉。

那是前年的8月，我們從Fort William駕車出發，Google地圖顯示，向西走大約個半小時車程便可到達，但旅途感覺卻是天荒地老，因為進入Ardnamurchan半島後，要從蜿蜒小路緩緩前進，我們一行三人多次質疑怎會有酒廠建在這樣偏遠的地方（但其實蘇格蘭很多酒廠都在很偏僻的地區），而且路那麼窄，運輸的貨車又怎能行駛？路旁是Loch Sunart，雖叫Loch卻不是湖，而是一個細長的海口，於是我在想，是否從水路運輸？思考期間，便有一輛貨車迎面駛至……也是的，在英國，再窄的路也會有貨櫃車行走。

首批2016 AD熟成一年 搶購一空

到了酒廠，景致卻一片開揚，更意想不到的是Ardnamurchan是一家非常新的酒廠，亦有不少遊客到訪並參加Tour；他們在2014年7月才開始營運，但一年多後便推出首批作品2016 AD，只熟成了一年，未能符合蘇格蘭要熟成3年才能稱為威士忌的規定，所以只能叫「烈酒」，但首批2500瓶一推出便搶購一空。

酒友對Ardnamurchan趨之若鶩，因為對Adelphi充滿信心。我們認識Adelphi大抵是其IB身分，但他們早在1826年在蘇格蘭格拉斯哥成立，後來賣給了Walker家族，到1902年再賣給Distillers Company（現時屬Diageo集團），但5年後停產，到1970年酒廠更遭拆卸。Walker家族創辦人的曾孫Jamie Walker在1993年將Adelphi以獨立裝瓶廠姿態重出江湖，其選酒大受好評，然後在2004年獲Keith Falconer和Donald Houston收購，而且邀得威士忌界「教父」Charles MacLean擔任選桶委員會的主席，因此作品深受歡迎。

Charles MacLean本身是作家出身，著有Scotch Whisky和Malt Whisky 2本經典威士忌著作，更獲譽為全球威士忌權威，他曾擔任不同威士忌品牌的大使訪問香港，因此香港酒友對他絕不陌生，假如你覺得很面善，覺得在哪裏見過他，我想是因為你看過堅盧治的電影《智取威士忌》吧？Charles MacLean在戲中曾粉墨登場。

酒廠使用再生能源生產

好像說遠了一點，Adelphi雖然在IB界站穩陣腳，但為了長遠發展，所以決心開設自己的威士忌酒廠，而剛好老闆之一的Donald Houston是Ardnamurchan半島的大地主，順理成章地酒廠也選址於此。不過，Ardnamurchan半島天然資源豐富，酒廠除了從山上汲取泉水來生產威士忌外，也使用附近Glenmore河流作為冷卻水源；整間酒廠都使用再生能源生產，例如電力是水力發電。我聽了導賞員的講解，才明白Ardnamurchan何以設廠於山旮旯。

自2016年起，Ardnamurchan每年都推出一些「類威士忌」的作品，都是因為「未夠秤」而無法稱為威士忌，但風味上跟一般威士忌相差無幾，例如2016 AD就是將新酒存放在數十公升容量的雪莉酒桶內陳釀，由於酒桶體積小，因此酒液更易接觸木桶表面，所以熟成只有一年也有不俗效果。

原酒泥煤風味 煙熏氣息

直至2020年，Ardnamurchan終於推出了真正的威士忌！以出產日期2020年9月命名，名為AD 09.20:01，本身原酒是泥煤風味，再過波本桶和雪莉桶，因此結集了波本的蜂蜜、雪莉的果香，以及來自原酒的煙熏氣息，46.8的酒精度，盛載着豐富有層次的味道，因此限量1.6萬瓶很快賣清光。

我前年8月去的時候，當然已見不到這些舊作品，但買了酒廠限定的Hand-fill作品——Ardnamurchan 6 Years Distillery Exclusive。在Oloroso雪莉桶陳釀6年，雖然非常新，但聞香卻未有感受一般新酒的草青味，酒精度達61%，卻沒有很重的酒精感，如果盲品的話，我會覺得起碼是10年以上的Cask Strength。我在年多後再喝時，酒精感更已散得七七八八，但重雪莉的果香依然，餘韻則仍帶一點香料的辛辣。

Ardnamurchan今年有兩支新品，其一是AD/Madeira Cask。Madeira是來自葡萄牙獨特酒類，是加強酒（Fortified Wine）的一種，即在釀造過程中加入高度烈酒以終止發酵。這款作品先在波本桶陳釀5年，最後2年轉到Madeira酒桶，因此果香十分突出，聞香會有熟桃、烤烘杏仁的香味，品飲時會嘗到玉桂、熟蘋果、黑椒的味道。

另一支新品更有趣，是AD/Mezcal，即過了龍舌蘭酒桶。龍舌蘭酒是墨西哥最著名的酒系，Tequila便是龍舌蘭酒其中一種。這款作品以泥煤原酒為本，先於波本桶陳釀7年，然後放到龍舌蘭酒桶放置8個月，效果非常獨特，聞香有香蕉與煙熏，品飲時感受到草本夾雜礦物風味，也有點橄欖和鹹柑桔的味道。全球限量只得4968瓶，建議零售價70鎊（約700港元），但在香港較難找到，大家有興趣的話可以網購。

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕獨立裝瓶 蘇格蘭 威士忌

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