讀樂樂：舉全村之力 養育一個孩子

希拉里認為孩子的成長不應只由家庭承擔，而是需要社會的協作。她強調政府、學校、企業、社區等各方力量的支持，確保每個孩子都能獲得健康、安全、平等的成長環境。這讓我想起有些人無視車廂內的乘客和小朋友以粗言穢語高談闊論，又想起拖着幼兒不依交通燈號橫過馬路及經常肆意批評家長沒資格為人父母的人……

究竟他們的言論與行為有否想過要為兒童負責呢？他們知不知道孩子的成長不能只靠父母，還需要教師、鄰居、社區甚至政府的政策支持？就像書中的核心概念，就是用「村莊」來比喻社會協作，村莊裏的所有人需要共同努力照顧和支持每個孩子。

善用身邊資源 構建自己的「村莊」

每個兒童都在小家庭成長，也同樣生活在大世界之中，養育孩子的父母其實不必孤軍作戰，也不必承擔所有壓力，若孩子在學校遇到問題，教師和家長可以合力解決；大眾媒體和社會氛圍也是營造孩子健康成長的重要環境。所以，作者不是教我們如何做「完美父母」，而是提醒我們孩子的成長需要多元支持，父母可以連繫自己的親戚朋友及善用社區資源來構建自己的「村莊」，也需要學習怎樣培養孩子責任感和懂得自己解決問題，正如書中的一群小朋友手持「鐵鍬」合力營建美好環境，就好像我們要讓孩子參與家務，而不是處處替他們辦好所有事情。

沒有一個家庭生活在真空裏，也沒有父母天生就能做好孩子的守護者，因為家庭需要支持，父母需要鼓勵，社會上每一個人也需要學習如何成為一個更好的父母和更好的成人。

文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

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[Happy PaMa 教得樂 第548期]