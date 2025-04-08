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Happy PaMa 教得樂 第548期

Happy Pa Ma

永明的天空：混沌少年 十五二十時

【明報專訊】人氣英國劇集Adolescence《混沌少年時》打破了混沌，一鏡到底地赤裸呈現英國社會當前問題，不單好評如潮，還引發全球共鳴，同時突顯了串流平台和資訊世界結合的無比威力。15歲的Owen Cooper被封為素人天才童星，因他初次演出，卻演活了13歲的少年殺人犯。

時光倒流，講青少年的混沌做夢世界，本地半世紀前也有一套劇 ——《少年十五二十時》，是60後、70後的集體回憶。如果你也有睇過的話，那麼你一定聽過賈思樂（Louie Castro）這個名字。當年熒幕上的他，長長頭髮，眼神迷茫，穿學生褸加喇叭褲，腳踏dup頭單車（公路單車）在校園的草地漫遊，吸引無數當時的夢幻少年，集集追看。

發育時期充滿變數

少年時期，也就是青春期，簡單來說是由兒童過渡到成人的一個轉型階段，可以長達10年，一般在10至19歲之間。這段期間無論生理、心理都會發生戲劇性變化：如生理上男孩會經歷聲調變低、體毛增多，一個暑假可飈高6吋；女孩則月經初潮，身體線條變得明顯等。此時少年人自我意識起動，獨立思考能力增強，面對自我身分探索、同伴關係建立，乃至家庭、升學和就業等多重壓力時，自然情緒波動較大。青春期就是身分塑造的進程，少年人未完全離開以自我為中心的想法但又要在群體中找到自己，經常「覺得」自己像身處一部電影中，人人都想擔演主角；心中充滿着原始未加修飾的能量，有時容易放大一切，誤解種種，造成誤判……

各位HappyPaMa的讀者，你也一定經歷過這個充滿挑戰的階段吧？總而言之，這無疑是一個充滿變數的個人發展里程碑，是自我探索、情緒跌宕和無限好奇的獨特結合，或者你家中正正有個「樣辦」，有一兩個「茶煲」，你一定會明白，甚至有點苦惱……那麼，你還記得自己是如何渡過puberty，由此岸到彼岸？又或者，你有否想過其實我們心理上仍可能未完全過渡，還帶着未及昇華的情緒乃至壓抑了的困擾心事？甚至在不知不覺間把影響「傳遞」予我們的孩子？

不要輕看那些「未了心事」

解鈴還需繫鈴人，與其對正在青春期奮力成長的孩子抱怨咆哮，我們不如反過來撫心自問，自己在原生家庭、學校生活等場景，有什麼經歷或者深刻事故像藏着的刺一般，有時不覺碰着了，就會痛一痛；這些「未了心事」或許不易發現，但不要輕看啊……Adolescence最後一集最後一幕令人扎心，Jamie的爸爸走進兒子的房間，在兒子的牀上痛哭失聲，然後親吻孩子的小熊玩偶，如同親吻在獄中的孩子，並說：「對不起，兒子，爸爸應該可以做得更好的……」

青春期的「氛圍」像人生一樣，充滿着對比：孩子們在自信中夾雜着自我懷疑，在嚮往自由的同時又渴望指引，在追求突出時又期望融入。他們的世界充斥着矛盾、兩難與弔詭，卻因此令生命顯得格外鮮活且耐人尋味，不僅觸動人心，更如刻印般留存心底。

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第548期]

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