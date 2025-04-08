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Happy PaMa 教得樂 第548期

Happy Pa Ma

教女無方：都是你的錯？

【明報專訊】孩子跌倒地上，痛得哇哇大叫，母親上前抱起孩子，一邊安撫孩子，一邊拍打地面，罵着地面最壞、曳曳。

孩子收到測驗卷，成績不理想，都怪教師出題太深，有些題目根本未學過。

參加田徑比賽未能奪冠，那是因為下雨，場地濕滑，導致表現失準。

總之，有問題，都是「你」的錯。

杯子摔在地上，跌個粉身碎骨，正忙於煮飯的母親上前一邊清理玻璃碎片，一邊喝罵孩子：媽媽忙着煮飯，你就不要亂碰東西，你看，你弄得一團糟﹗

孩子收到測驗卷，成績不理想，都怪自己天賦條件差，能力比同學弱。

參加田徑比賽未能獲獎，那是因為自己沒有盡力練習，表現欠佳。

總之，有問題，都是「我」的錯。

引導孩子全面分析問題

人們總要為事情的結果解釋，尤其不如意的結果，非要找出為事情負責任的對象不可。上述結果的解釋不一定錯，但絕不全面。若凡遇上失敗挫折，只歸因於外在或他人因素，孩子毋須為結果負責任，容易養成找藉口逃避責任的問題。若凡事歸因內在/自己的因素，則容易過度自責，失去信心，甚至產生無助感和抑鬱情緒。

以前讀過有關美國心理學家韋納（Bernard Weiner）提出的歸因理論，他所提的三向度歸因論我就不在此詳談，但其中論述的外在歸因、內在歸因、可控歸因、不可控歸因，卻值得我們深思：（表）

例如蘇菲數學成績一直很差，可以歸因為：1.練習溫習不足，不夠努力；2.數學的理解能力弱、數感差；3.沒有外力幫助她；4.學校試卷對她來說程度過深。

以上4項皆是，分析問題時得承認。第2項及第4項不可控的內在和外在因素，是讓她明白我們本身和這個世界就充滿不可控的因素，犯不着逼自己事事完美，也用不着向學校要求什麼什麼，這世界，畢竟有些事是要學習接受的。第1項和第3項是教導她如何透過自身努力，有時還要得請人幫忙，試圖改變，或只能說改善一下事情的結果。當然，她情况是2的問題相當嚴重，因此也要因應1的努力程度，定下較合理的期望。

引導孩子全面分析問題，絕不作單一方向歸因，不但有助孩子肩負應有的責任，也有助孩子情緒健康。

（蘇菲讀後感：好多人遇上不如意事都要分析原因，好像我數學弱，數感差，那是不可控的原因，根本是一件令人不暢快的事，但大家不能接受就此解答了，好難接受，我自己也難接受啊！世上有好多事都不能解釋，但因為「解釋不到」令人不安，所以大家仍要尋求所謂真相，找出怪責的對象，彷彿才能釋懷。但其實好多時任何人都不用怪責，只要找出向前行的方法便可。）

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第548期]

相關字詞﹕蘇菲媽 教女無方 親子筆陣

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