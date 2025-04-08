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Happy PaMa 教得樂 第548期

Happy Pa Ma

同理心學堂：引導子女表達內心感受

【明報專訊】某天逛商場，從遠方聽到大叫大哭的聲音，整個商場的人都望向同一方向，看到一個小朋友在地上嚎啕大哭，旁邊的父母則不知所措，母親不停問孩子發生什麼事，父親則用嚴厲態度叫他不要哭……當父母遇到孩子不懂表達需要及內心感受時，應該如何處理及引導呢？

先管理個人情緒

父母在處理以上情况時，或會不自覺地用了自己的想法去處理，認為孩子一定是鬧脾氣、不聽話，甚或以負面情緒去應對。像以上例子，父親為了控制兒子的情緒，表達出嚴厲的態度。久而久之，只會破壞親子之間的關係，慢慢讓孩子習慣不願表達或不懂表達自己。所以當父母處理孩子的情緒時，首要先管理好自己的情緒。

即時支援情感

父母緊張自己孩子是毋庸置疑的，但因希望孩子改善問題而無意中忽略了他們的需要及感受，便會錯過了支援感受的黃金時間，令孩子感受到不被理解，因而抗拒與父母溝通。當孩子不停哭及鬧脾氣時，家長可以給孩子一個簡單的擁抱及搭肩，待其情緒穩定下來，再慢慢了解他們的需要及背後原因，這樣會大大提高孩子說出內心感受的意願。

要幫助孩子表達感受，除了以上的即時引導，最重要是建立一個良好的家庭關係，讓孩子培養表達感受的習慣。可以從以下三方面入手：

(1)以身作則（modelling）

在孩子的成長階段，除了學校的指導，父母的教導是最為重要。父母以身作則讓孩子學習，例如建立互相分享的時間，多與孩子分享自己工作及生活的點滴和感受，並且多用不同情感詞彙表達自己，例如：我喜歡、我愛、我傷心等，促進孩子模仿學習，有助孩子豐富不同的情感表達；同時亦能營造溫暖的家庭氣氛，從而培養孩子樂於分享及善於表達的習慣。

(2)培養樂觀感（optimism）

鼓勵孩子多欣賞人與物，父母可以與孩子訂立每日欣賞時間，與子女互相分享每日值得欣賞的事件，更可以記錄事件寫成「欣賞紀錄簿」作日後重溫，讓孩子慢慢建立欣賞及感恩的心，培養正向品格態度及樂觀感。

(3)建立親子親密關係（intimacy）

孩子願意表達自己感受需要由正向親子關係開始，父母可以藉着不同環境及親子活動協助孩子培養表達的習慣。例如：睡前在牀上伴讀圖書，每周一次看有趣卡通電影，以及一起玩玩具等，建立親子親密關係。

最後，父母應該學懂一個健康方式回應孩子，以不批判的態度讓孩子願意分享自己的感受。學習多看孩子好的一面及欣賞其不同天賦及特質，讓孩子真正放膽表達及展現自己。

文：蔡漢明（香港中華基督教青年會柴灣會所助理主任幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第548期]

相關字詞﹕親子筆陣 蔡漢明 同理心學堂

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