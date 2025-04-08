家家有禮：變身考古學家 恐龍世界探秘

【明報專訊】這個復活節，大埔超級城被恐龍佔領了！商場內設有巨型的「春日恐龍城堡」，這個1500平方呎的充氣恐龍城堡就像一個迷宮，「水管」交錯，讓小朋友可以在裏面盡情穿梭。同場還設有可愛的恐龍打卡點，讓全家可以拍照留念，留下美好回憶。商場還推出多項有趣活動，包括「古生物化石探索坊」，孩子可變身小小考古學家，拿着工具親自挖掘化石，邊玩邊了解恐龍的神秘世界；4月17日舉行的「春日盛典」市集則涵蓋爬蟲寵物用品、寵物潮流服飾、各式手作產品等，還設有特色爬蟲教育及展覽區，大膽的小朋友不妨與兩棲及爬蟲互動。