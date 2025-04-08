家家有禮：「懶系天堂」享「躺平」樂

【明報專訊】想帶孩子逃離緊湊日常，享受「躺平」樂趣？觀塘apm商場將於復活節化身成「懶系天堂」，聯手韓國人氣角色Mr.Donothing，推出超放鬆的「Do Playing遊樂園」。這個佔地超過1500平方呎的綠色遊樂場，設有5大懶萌打卡點，大小朋友可以在蘑菇小屋前，學4米高的Mr.Donothing用望遠鏡發掘生活中的樂趣，亦可坐在小豬造型的搖搖樂上，「省力」搖一整天，或是在彩色滑梯上躺平曬太陽。活動期間還特別設有Snapio自拍亭，The Point會員只需在商場內以電子貨幣消費滿$300，就可以換領拍攝券，以Mr.Donothing設計的獨家相紙拍下最chill的一刻。