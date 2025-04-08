活動推介：中小學爭逐《明報》ESG大獎

是次活動，旨在表揚在ESG（環境、社會及企業管治）方面表現卓越的學校及教師，啟發更多創新項目，並提升教師和學生對AI技術與ESG結合應用的能力，以及促進學界與商界之間更深入的合作，共同探索可持續發展的新可能。

設計環保、社會責任培育課堂

活動組別分為學校計劃及教師課堂設計，前者以學校為單位，參賽者可提交已完成或正在進行的環境保護或社會責任相關的校內計劃；後者以教師個人或團隊為單位，參賽者需利用「騰訊青少年人工智能教育平台」（MPTC）的工具，設計出富創意又實用的環保或社會責任課堂。入選單位將於頒獎典禮上展示作品，不但能與各界精英交流學習，甚至有機會獲得潛在的資源和支援。

■環境、社會及企業管治大獎 暨校園永續未來嘉許禮

參與對象︰小學及中學

作品提交截止日期︰4月16日

頒獎禮日期︰5月23日

頒獎禮地點︰九龍香格里拉酒店

報名︰bit.ly/3FAqRQD

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第548期]