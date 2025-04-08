本周FOCUS．採訪手記：育兒路上沒有「方程式」

順孩子性格、特質施教

後來，我帶着「盡信書不如無書」的叛逆想法，不再把這些育兒指南視為金科玉律（只參考教養大原則），決定順着自己孩子的性格、特質去施教，經過十多年實踐，也逐漸摸索到兩母女最輕鬆、自在的相處方法。雖然我的教女方式，偶爾都會受到長輩、親友的壓力，但欣喜的是，藉着今次訪問，我得到陶兆銘教授，以及香港家長教育學會前主席梁紹龍的支持，他們也三番四次強調，每個小朋友都是獨特，所以育兒路上根本沒有什麼「方程式」或「攻略」，更難說有標準的方法和技巧。

父母先學習滋潤自己生命

不過，我更加認同他們所說，我們作為父母，首先要學習的，其實並非如何管教子女，而是怎樣滋潤自己的生命，打好底子。當中牽涉到要整理自己過去的生命歷程，療癒創傷，並重新檢視生命的意義和次序。在育兒路上，唯有家長成長得到，子女才會成長得好！

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第548期]