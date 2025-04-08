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Happy PaMa 教得樂 第548期

Happy Pa Ma

善用科技：AI具3「A」優勢 利家長教育

【明報專訊】HKPEA早前與聖方濟各大學兒童及青年研究中心合辦「AI世代下的親職意義和成長研討會」，探討人工智能如何影響家長教育。陶兆銘既是當日講員之一，亦是台下觀眾，他綜合一眾講者意見後，作出4點總結︰當講及AI和家長教育，一定牽涉parenting和parenthood的課題；其次，家長需要對AI有認知；再者，AI並非洪水猛獸，運用在家長輔導層面，有一定幫助；但AI不能取代家長與子女之間，或是家長教育工作者與家長之間，彼此的真實同在和分享人生經驗。

「當日有與會家長問到，如果子女假手ChatGPT做功課，怎麼辦呢？又或是現在很多AI聊天機械人都有不同角色，可化身男朋友、女朋友等，假如孩子過於沉醉在虛擬世界，分辨不到真假，又怎算呢？」陶兆銘指出，這些都是parenting的課題，但同時亦是parenthood的問題，「當日參與討論的朋友也有說到，為什麼小朋友要沉醉於虛擬世界，那一定是真實世界出現了問題，令他無別的選擇，或者只能選擇虛擬世界。這會否是因為家長太過沉醉於工作世界，忽略了和子女共處、同在的時間呢？因此，即使這是一個parenting的課題，其實家長都需要從parenthood入手，返回自身的成長歷程」。

他補充，在AI世界中有很多可能，因此，家長首先要有認知，否則容易自亂陣腳，會很驚、很擔心。陶兆銘又引用當日另一名講員、HKPEA榮譽顧問陳廷三所言，AI並非洪水猛獸，科技發達，是有助促進人類進步，若能善用和盡用AI，不論在生活或為人父母上，都會帶來裨益。

無法替代「同行者」角色

梁紹龍舉出一個善用AI的例子，「我當日負責帶領其中一個分組討論，有媽媽分享，AI實際上幫到她減省教小朋友做功課的時間，若能好好運用減省出來的時間，跟孩子一起玩、一起相處，絕對是美事」。

除了在parenting，AI在parenthood亦有很大貢獻。陶兆銘透露，使用AI聊天機器人作為家長輔導的方式逐漸流行，因為它有3「A」優勢，「第一個A是Affordable（可負擔），因為對經濟狀况不太好的家長，如果要他們付費上家長教育課程，或者見輔導員，其實都不容易，但透過AI聊天機器人獲得教育或輔導服務，很多時都不需要金錢，或者很便宜；第二個A是Accessible（易接觸），基本上，AI是24小時運作，家長任何時候想拿意見，都可獲得即時回覆；第三個A是Anonymous（匿名的），或許有些父母，尤其是爸爸，不想被人知道自己正在面對一些困難，用AI Apps求助，就無人會知道」。

不過，雖然AI可為家長教育帶來正面影響，但始終無法替代親子間的「骨肉」關係，又或者家長教育工作者的「同行者」角色。「我曾經叫AI聊天機器人講述一下個人不開心的經驗，它很直接告訴我︰『我無的，我是沒有自己的經驗。』但無論對子女或家長來說，能夠有人向自己分享人生經驗，這才是最寶貴、最有價值的東西。」陶兆銘語重心長地說。

[Happy PaMa 教得樂 第548期]

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