家長教育．育兒無方程式：「執櫃桶」重整內在迎挑戰

文︰沈雅詩

當坊間的家長教育，都是普遍重視parenting（親職實踐）時，陶兆銘說，HKPEA更關心的是parenthood（親職歷程）。「兩者的分別，在於parenting往往是提供做父母的方法、技巧；而parenthood則是重視為人父母的歷程，如何發揮其成長動力。」

自覺差勁 怎教也不會教得好

他續稱，parenting和parenthood兩者是互為影響，因此單靠閱讀教養書籍，很多時家長非但不能感到自己有進步，有時甚至會愈讀愈挫敗，「明明專家教的那十招八招，我已經全部學足，還說這些方法是證據為本的，但連證據為本的方法，我都用不到，行不通，那麼問題一定出在我身上」，陶兆銘一口氣說出不少家長的心聲。「當家長覺得自己差勁時，無論他怎樣教，也不會教得好，因為一個覺得自己差勁的人，是解決不到困難。」

他強調，自己並非否定parenting，的確，子女由嬰兒發展至小孩、青少年甚至成人，每個階段都各有不同需要，父母應該要有基本認知。然而，每個子女都很獨特，因此愛子／教子並無方程式，「成長本身，根本就無方程式。而子女和父母，其實彼此是在一起經歷成長。子女在成長過程中，會面對很多不確定的情况，父母亦然，他們同樣有很多未知數，很多不知怎樣做的狀况」。

勿把成長不幸延續下一代

那麼，為人父母，怎樣才能茁壯成長呢？關鍵在於「執櫃桶」！HKPEA前主席梁紹龍透露，該會推行多年的「香港賽馬會社區資助計劃：『心繫家庭』家長教育計劃」，其中工作坊的重點，就是幫助家長重整自己的內在狀態，「我們希望能夠引導家長回望個人的成長經驗，當中除了包括事件、經歷，也許更會涉及一些人，包括恩人或傷害過自己的人，再藉着反思，從而曉得不把過去成長的不幸，延續至下一代」。

陶兆銘表示，這個「執櫃桶」的過程，並不輕省，尤其是「櫃桶」亂得很的時候，要翻出很多本來不想見、不想再觸碰的東西，難免會有很多眼淚，但總要相信，這些眼淚，是可以幫助自己成長，走得更遠。「當家長能夠成長得到，子女自然也會成長得好。而不少家長在重整人生故事時，又會發現，原來自己亦有很多長處，也有一些經驗和方法，以及有很多資源，是可以幫助自己去面對大大小小的困難和危機。」

同行者互相扶持、取經

梁紹龍又謂，該會辦的家長教育工作坊，都是採以小組形式，「我們會提供指引，然後讓參加者圍在一起，傾心吐意。其實每次工作坊，有很多眼淚之餘，亦有很多歡笑聲」。

陶兆銘指出，在育兒路上，有「同行者」是十分重要。「因為很多時候，家長獨個兒面對問題，會覺得很孤獨，甚至會自我否定，『是否我做得不好？』、『我是否不合格的父母？』但假如能夠和其他家長一起傾談，便會發覺，原來其他家長，也可能一樣面對各種各樣的困難。」他笑言，試過有家長聽完另一個家長的分享後，頓時釋懷說︰「原來我都不是很慘，他比我更慘。」因此，這種互相支持，是有助家長釋放壓力，亦可從中互相取經。「雖然我們不斷強調，愛子沒有方程式，但個別家長某些經驗，確實可以啟發到另一個家長，是否都值得學習？或者嘗試把方法調校一下，更加切合自己子女的特質呢？」

轉角度思想 焦慮也值得感恩

常言道「養兒100歲，長憂99」。陶兆銘承認，現在做家長很不容易，充滿焦慮，焦慮會令人辛苦，但若能轉換角度去思想，能有這些焦慮，其實都值得感恩，「有幸做父母，有機會為子女擔憂，都是一種福氣來的。而有焦慮，也證明你緊張子女成長，如果一個家長完全無焦慮，這個可能是更加大問題」。

[Happy PaMa 教得樂 第548期]