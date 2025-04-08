豪宅200多元試酒 100款捷克佳釀供暢飲

這座城堡原為奧地利貴族列支敦士登的私人豪宅，與鄰近的建築群組成萊德尼采-瓦爾季采文化景觀區（Lednice–Valtice Cultural Landscape），於1996年齊被聯合國教科文組織收錄於世界遺產名錄。如今城堡已開放予公眾參觀，地下酒窖亦變身為國家葡萄酒中心，不僅能詳細了解捷克葡萄酒產區，還提供120分鐘的捷克精選佳釀試飲「Czech Wine Salon」。

附詳細圖表、文字介紹

付費後，職員會給訪客酒杯，大家就可正式開展品酒之旅。走進地下酒窖，遠遠已經聞到空氣中瀰漫的葡萄酒香氣。酒窖內存放逾100款捷克佳釀，每款都經國家葡萄酒大賽的嚴格評選，品質絕對有保證。每瓶佳釀都附有詳細圖表及文字介紹，能讓人對當地葡萄酒有更深入的了解。

遊客可依自己的喜好，選擇不同品種、不同產區的葡萄酒來品嘗。而這裏的工作人員不僅能說流利英語，且非常專業，他們會適時推薦合適的葡萄酒，不用擔心中伏和浪費quota。記者採訪當日品嘗約35款酒，當遇上喜歡的味道就記下號碼，最後把它們帶走！●

Czech Wine Salon

費用：645捷克克朗（約217港元）

查詢：vinarskecentrum.cz/en

註：逢周一休息