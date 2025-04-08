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Quicknote：1星中菜巧配亞洲葡萄酒

【明報專訊】吃中菜配葡萄酒已不是什麼新鮮事，布爾岡、波爾多葡萄酒是中餐餐桌上的常見配搭。香港文華東方酒店米芝蓮1星中菜廳文華廳，推出全新「亞洲葡萄酒搭配體驗」7道菜晚餐菜單，以亞洲釀製的葡萄酒搭配精緻中菜，帶來耳目一新的餐飲體驗。

菜單由中菜行政總廚黃永強設計，先以3款前菜打頭陣，包括蜜味西班牙黑豚肉叉燒、梅子青筍及黑魚子金磚豆腐，搭配日本長野縣Estate Goichi酒莊的梅洛粉紅葡萄酒（Rose of Merlot，2021）。此酒入口乾爽，散發士多啤梨及櫻桃芳香，與叉燒的濃郁肉香尤為合拍。近年內地葡萄酒出品漸入佳境，不少酒莊都釀出具水準的佳釀，好像寧夏迦南美地酒莊的雷司令（Riesling，2022），酒體飽滿，含柑橘芳香，能恰到好處地提升海鮮風味，用來配襯三蒜銀絲蒸龍蝦，效果甚佳！另外，大廚亦炮製了松子醬油薑米和牛崧炒飯，以這款濃郁的炒飯搭配山東仙島酒莊逸湖赤霞珠紅葡萄酒（2020），酒體飽滿，甚為合適，亦為炒飯增添了層次。仙島酒莊由港人夫婦主理，近年的出品亦深得品酒者好評。●

文華廳：「亞洲葡萄酒搭配體驗」晚餐菜單

收費：每位$2468（2位起），另加一

日期：即日至5月11日

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

查詢：2825 4003

整理：陳麗斯

相關字詞﹕中菜 葡萄酒 文華廳

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