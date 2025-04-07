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健康

明‧視理：孩子「眼紅紅」要小心

【明報專訊】「我最初面紅/現在雙眼通紅……」面紅紅的小朋友特別可愛，但小朋友眼紅紅就要小心了。

近期很多中小學校園內出現多宗「眼紅紅」個案，難道是小朋友考完試，發現學業成績未如理想而激動到眼紅紅？非也。實際上「眼紅紅」是紅眼症（結膜炎）的典型症狀。

紅眼症是本港學童最常見的眼部疾病之一。近期臨牀接診中，有多個學校出現集體感染病例，值得師生及家長高度重視。

病毒性結膜炎傳染力強

早前，一名7歲男童因右眼充血伴隨分泌物就診，家長初期誤以為是過度使用電子產品所致。然而次日，男童就讀班級有5名學生出現相似徵狀，甚至蔓延至隔壁班級學生及其家長。經調查發現，這學生有共用文具的習慣，導致病毒通過接觸傳播。

通過綜合眼科視光檢查，這名學童確診病毒性結膜炎，具有較強傳染力，平均病程約7至10天。學校已就此發出健康通告，提醒師生注意防範。值得一提的是，如學童正在佩戴晚上用的角膜矯形鏡（俗稱OK鏡）或日間用的軟性近視離焦隱形眼鏡，必須停戴直至眼睛狀况回復正常。

過敏性多雙眼發病 瘙癢腫脹

紅眼症在臨牀上主要分為3種類型。病毒性結膜炎最為常見，由腺病毒等病原體引起，特徵是眼睛充血並伴有水樣分泌物，具有高度傳染力。細菌性結膜炎則會產生膿性分泌物，患者晨起時常感到眼瞼黏連難以睜開。過敏性結膜炎通常雙眼同時發病，主要症狀包括明顯瘙癢感和腫脹，這與特定過敏原的接觸密切相關，多發生在春天花粉季節或夏天炎熱適合游泳的月份。

治療方面，不同類型的紅眼症需要採取針對的處置方式。病毒性結膜炎以緩解症狀為主，冷敷可以緩解不適，人工淚液則能保持眼部濕潤，通常病程持續1至2周；而嚴重病例可能需要使用抗病毒眼藥水。細菌性感染需使用抗生素滴眼液，症狀多在用藥後2至3天內得到改善，但緊記堅持滴完整個療程以免日後出現抗藥性感染。過敏性結膜炎患者應使用抗組胺滴眼液，同時避免接觸已知的致敏原。

結膜炎是一種高傳染疾病，校園環境要預防紅眼症需要採取多項措施。首先要加強手部衛生管理，特別是在進食前必須徹底清潔雙手。其次培養學生良好個人衛生習慣，避免共用文具、毛巾等個人物品。游泳時應要求學生佩戴泳鏡，減少池水刺激和感染風險。當發現學生出現疑似徵狀時，應與他保持至少1米距離。學校也要建立通報機制，確保出現徵狀的學生能及時向教師和家長報告。

眼痛、視力降、對光敏感 快求醫

當出現以下情况時應立即就醫：眼睛劇烈疼痛、視力突然下降、對光線異常敏感、徵狀持續並眼睛分泌物愈來愈多。患者應暫停上學直至沒有分泌物，家長每天更換枕套保持清潔，滴眼藥水前後都要徹底洗手，並在家實行毛巾分開使用，避免交叉感染。有需要時，用高溫徹底消毒患者舊毛巾或更換新的毛巾。

紅眼症雖常見，但提高個人防護意識是可以避免。緊記預防要訣：「勤洗手，勿捽眼，勿共用私人物品」。

文：林文凱

（註冊視光師（第一部分））

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相關字詞﹕結膜炎 紅眼症 明‧視理

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