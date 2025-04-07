明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

真赫曼悲劇 突顯以老護老危機 照顧者不能承受的重

【明報專訊】在不少家庭照顧系統中，年輕老者 （young old）順理成章地成為老老（old old）的主要照顧者。但若照顧者是家庭唯一支援，這照顧系統便十分脆弱。照顧者一旦出現狀况，老老的支援便會全面崩潰，最終引致目不忍睹的悲劇。

2025年3月8日看到一則新聞：奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）於美國時間2月26日被發現倒斃家中，享齡95歲。警方在真赫曼的新墨西哥州寓所中，發現他和63歲日裔妻子Betsy Arakawa及夫婦飼養的一頭犬隻，一同陳屍於寓所中。警方曾對二人死因有懷疑，但調查後證實，最先是Betsy感染漢坦病毒身亡，而患有晚期阿茲海默症的真赫曼，可能並未察覺妻子離世，獨自在家中伴屍一周，最後因心臟病去世。

這則新聞使人難過，而最讓人傷感是夫婦雙亡時序。法醫確定63歲Betsy於2月11日死於漢坦病毒肺綜合徵，真赫曼在7天後因心臟病去世。真赫曼患有晚期阿茲海默症，這是一種隨時間不斷惡化的神經退化性疾病。明顯地，一直充當照顧者的妻子出現狀况時，患有認知障礙的真赫曼無法理解或回應，更遑論尋求救援。因此，他只能伴着屍首困在家中，直至7天後失救而死。而更使人感不安的是，悲劇2周後才被發現。根據警方現場報告，陳屍於浴室的Betsy，遺體已腐爛，臉部腫脹，手腳出現風乾木乃伊化（mummification）；真赫曼遺體亦出現腐爛迹象。如果Betsy的死亡能夠及早被發現，真赫曼未必會死亡。

年輕老者「順理成章」充當照顧者

這悲劇不僅是一位受愛戴演員的離世，最使人難受的是他在離世之前的孤苦與無助。這悲劇亦突顯了老齡化社會一個常被忽略、不太受關注的危機，就是在家庭照顧系統中，較為年輕的老者（young old）順理成章地成為老老患者（old old）的主要照顧者。若照顧者是家中唯一支援，這照顧系統便十分脆弱。一旦照顧者出現狀况，被照顧的老老患者便會全面崩潰，最終引致目不忍睹的悲劇。縱使平常看來較為年輕、健康及醒目的照顧者，一旦患上突發疾病或遇上無人能預測的意外時，悲劇仍會發生。這是照顧者生命中不能承受的重啊！

當年邁配偶或父母需要照顧時，較為年輕的妻子/丈夫或子女自然會承擔起照顧者責任。由60或70多歲的young old去照顧80或90多歲的old old，看起來合情合理，香港大部分家庭亦採取了同樣的安排。然而，類似悲劇也常有發生。

2024年8月香港一則新聞，報道了觀塘瑞和街雙屍命案。82歲高齡母親患有高血壓及糖尿病，需長期臥牀，日常起居全靠60歲兒子照顧。因母子失聯數天，業主登門了解情况，發現木門被租客身體頂住，立即報警求助。救援人員趕至破門而入，證實母子均已死亡。據了解，兒子懷疑意外暈倒失救，母親因缺乏照顧而亡。

照顧者忽視自身健康 死亡率高63%

由此可見，家庭照顧者的系統是何等脆弱。尤其是年長照顧者，會隨時因為疾病或意外倒下，甚至死亡；而被照顧者會因此缺乏照顧而失救。所以，我常認為照顧者的健康亟需關注。就以Betsy為例，她肩負的照顧責任是何等沉重。晚期阿茲海默症患者需要全天候長期照顧，就算是相對年輕的照顧者也未必能應付得來，更何况她已是長者。年長照顧者若是家庭照顧長期唯一支柱，照顧者健康也會受到影響。

美國匹茲堡大學曾就照顧者壓力作出研究。他們為151名需長期照顧行動不便親人的照顧者做身體檢查。結果顯示，隨着親人健康轉差，照顧工作日趨繁重，照顧者承受非常巨大的壓力；他們情緒較易抑鬱，患慢性炎症指標上升，免疫功能容易受損，患上心血管疾病，如心臟病的風險亦會增加。研究更將392名，逾66歲的照顧者與同齡非照顧者對照，發現照顧者死亡率比非照顧者高63%。

由此證明，年老照顧者的健康不容忽視；不過，事實往往並非如此。家人生病，對抗疾病就是首要功課，患者自然就是核心。醫護也只會把焦點放在來診病人，較少兼顧陪診的照顧者。病人才是主角，照顧者不是，相信連照顧者本身也抱持患者優先的想法。就以Betsy為例，警方從電話紀錄中發現，事發前兩天她推卻了自己的醫療預約，理由是要照顧丈夫。可見，照顧者總是優先考慮親人的照顧需要，忽視了自身需求及健康警號。

「老老戶」孤立 情緒低落

除此之外，在悲劇中我們看到「老老戶」的孤立感。縱使真赫曼曾經是一位赫赫有名的奧斯卡影帝，但是夫婦倆死後差不多2周才被發現。由此證明，他們生活頗為孤立，這很可能與真赫曼年老患病有關。既然患者已行動不便或無能力社交，照顧者便選擇過退隱的生活。我聽過一名認知障礙症病人的老妻說：「他已變成這樣，癡癡呆呆、亂發脾氣。我又無法控制，為免尷尬，我們盡量少出街。成日留喺屋企。親戚朋友都好少來往，因為他說話『九唔搭八』，人人都怕了他！我也覺得難為情！」

然而，愈是孤立，危機愈大，「老老戶」的照顧者，情緒愈低落，健康只有更下滑。然而，在人口老化、少子化及核心家庭趨勢下，長者的照顧已響起警號。根據最新人口普查數據，香港獨居和兩老戶佔總住戶的35％。相信這數字會持續上升，攀升至一半是為期不遠。

醫護關顧照顧者 智慧家庭監控

因此，我們應多關注問題，預早籌謀，重整資源，為長者及照顧者建立更好的安全網。醫療系統方面，我們可以做多一點，例如醫護在診治病患時，可同時留意伴隨照顧者，尤其是以老護老者，盡可能考慮他們的醫療需求；若發現困難，可提供醫療及支援選擇。

技術支援方面，為長者成立智慧家庭監控，用智能手機偵測跌倒及意外醫療警報；以電話或平安鐘系統定期為長者作健康監測，好讓在危機發生前，及早發現。有些社區已實施自動化系統，每天為長者發出問安電話，萬一系統未能接收安好確定，便會跟進支援。

友善屋苑 避免悲劇發生

在護老問題上，社區資源是重要一環。透過公眾教育建立長者友善社區，容讓患者能在共融氣氛下，與社會保持聯繫。社區支援如日間護理院舍、長者服務中心、鄰舍輔助、同路人支援小組等，可直接提供堅實支援，為照顧者釋出喘息空間。當鄰居或大廈管理員察覺獨居或雙老戶有異常，例如久未收郵件或報紙，沒有按慣常日程出入，白天緊閉門戶全無動靜等，便作出探究。香港老年學會早前在全港推行「長者友善屋苑計劃」，就有物業管理員發現樓上照顧認知障礙症伯伯的太太兩天沒有出門，覺得擔心，上門拍門才知道老太太中風不能起牀，找來家人送老太太往醫院及接走伯伯去照顧，避免了悲劇發生。所以屋苑及鄰舍支援是未來可以發展的方向。

面對未來，每個長者都獲得十足關顧或許只是一個奢想。然而，我仍期待在社群間互相理解及依存下，香港長者及照顧者毋須獨對危機。我們的社會雖已老齡化，但仍是有溫度、有尊嚴。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕以老護老 真赫曼 照顧者 老老 年輕老者 快活梁心

上 / 下一篇新聞