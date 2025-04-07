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健康

藥劑師教執平安藥包 常備藥免傷風肚痛掃興

【明報專訊】復活節假期將至，許多人計劃外出旅行，無論是前往日本享受櫻花盛宴，到台灣品嘗夜市美食，或在泰國沙灘上度假，帶備「平安藥包」就能讓旅程更加安心。

藥劑師旅行藥物清單有什麼？今期先說常見的傷風感冒、腸胃不適的常備藥物，下周再針對不同環境推介平安藥。出發前記得向藥劑師確認合適劑量和用法，確保健康無憂，玩得盡興！【上篇】

1.止痛退燒藥 兒童劑量依體重計

•撲熱息痛 一般疼痛發燒適用

撲熱息痛（paracetamol）適用於輕度至中度疼痛或發燒，安全而且常用。它適用於頭痛、牙痛、肌肉痛、關節痛等一般疼痛，或是突然發燒的不適。成人通常劑量為每次500至1000毫克，每4至6小時1次，每天不宜超過4000毫克。兒童劑量則需依體重計算，宜諮詢藥劑師避免過量。

•布洛芬 隨餐服用減對胃刺激

布洛芬（ibuprofen）屬非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），能紓緩發燒、疼痛及發炎症狀；止痛及退燒效力比撲熱息痛更強，但對胃部刺激較大，或致胃痛、胃灼熱或消化不良。成人劑量為每次200至400毫克，每6至8小時服用1次，1天最多3次，建議隨餐服用以減少胃部不適，兒童劑量亦需依體重計算。患有胃潰瘍、哮喘、肝腎功能不全、高血壓或心血管疾病等應避免服用布洛芬，或在醫生或藥劑師指導下謹慎服用。

布洛芬和撲熱息痛可同時服用，兩者作用機制不同，不會互相干擾。但須注意，同時服用應該是短期且按需要使用，例如在疼痛或高燒較難控制時短暫搭配使用，兩種藥物可各自發揮效果，通常比單一藥物更有效。

2.傷風感冒藥 確認成分免重疊

傷風感冒症狀繁多，包括鼻塞、流鼻水、咳嗽等，選擇適當藥物可針對緩解不同症狀。以下列出常見成分，供選購時參考。但許多傷風感冒藥屬於複方，有些更含有撲熱息痛，選購前應向社區藥劑師確認避免成分重疊。

•收鼻水 第二代抗組織胺不易嗜睡

第一代抗組織胺藥物例如氯苯那敏（chlorpheniramine）有助紓緩過敏症狀，減鼻水和噴嚏，但可能引起嗜睡，且藥效較短，每天需要服3至4次；第二代抗組織胺如西替利嗪（cetirizine）及氯雷他定（loratadine）相對不易引起嗜睡，適合白天服用，且藥效較長，每天只需服用1次。

•通鼻塞 患心臟病、高血壓慎選

去氧腎上腺素（phenylephrine）效果較溫和，只要謹慎使用，適合大部分成人使用；偽麻黃鹼（pseudoephedrine）通鼻塞效果較佳，但更容易引起心跳加快或血壓升高，不建議有心臟病或高血壓人士服用。兩者每天最多服用3至4次。

•化痰 溶解劑稀釋變薄

氨溴索（ambroxol）或溴己新（bromhexine）屬於黏液溶解劑，能分解痰液中黏性成分，使痰液稀釋變薄，每日可服用3次。

•止乾咳 右美沙芬屬監督藥物

左羥丙哌嗪（levodropropizine）適用於不帶痰的乾咳，作用溫和，能減少咳嗽頻率，副作用較少，適合日間使用。右美沙芬（dextromethorphan）鎮咳效果較強，但可能引起嗜睡，適合晚上服用，以避免夜間咳嗽影響睡眠。要注意，右美沙芬屬於藥劑師監督藥物，購買時需向社區藥房登記個人資料，以確保安全使用並避免濫用。兩者每天最多服用3次。

•喉嚨不適 消炎喉糖止痛

溶菌酵素（lysozyme）是天然酵素，具有抗菌和抗炎作用，用於緩解輕微喉嚨不適，特別適合於輕微感冒、喉嚨乾澀或初期喉嚨疼痛時使用，每天可服用3次。若喉嚨疼痛較明顯，可選擇含有苄達明（benzydamine）成分的消炎喉糖。此成分具有局部消炎及止痛作用，直接減輕喉嚨紅腫和疼痛，適合喉嚨發炎較嚴重時使用。建議每1至2小時含服1次，每次1粒，讓喉糖在口腔內慢慢溶解。

3.胃藥抑胃酸化胃氣減滯 各有專家

•PPI強力抑胃酸 多屬處方藥

抑胃酸藥包括H2受體阻抗劑（H2RA）和質子泵抑制劑（PPI）。H2RA能抑制約70%胃酸分泌，藥效持續8至10小時，適合緩解中度胃酸倒流，毋須醫生處方。PPI則能抑制90%以上胃酸分泌，需於早上餐前服用，效果持續一整天，適合胃酸倒流較嚴重者。PPI類藥物除了奧美拉唑（omeprazole）和泮托拉唑（pantoprazole）能在藥劑師監督下購買外，大部分屬醫生處方藥物。

•MAS中和胃酸化胃氣 即時短效

中和胃酸藥物通常包括氫氧化鎂（magnesium hydroxide）和氫氧化鋁（aluminium hydroxide），可即時中和胃酸但維持時間較短，適合偶發胃痛或輕微胃酸過多者。廠藥常加入化胃氣成分西甲硅油（simethicone），因此合稱為MAS。

•消化酵素 減胃脹飽滯

消化酵素（digestive enzyme）能改善腸胃消化不良，幫助分解蛋白質、碳水化合物和纖維，減少胃脹和飽滯感。但須注意，消化酵素應作為輔助，而非鼓勵暴食，保持適量飲食才是維護消化系統健康的根本之道。

4. 肚痛藥 肝腎病患諮詢藥劑師

•丁溴東莨菪鹼 放鬆腸胃平滑肌

丁溴東莨菪鹼（butylscopolamine）是一種緩解腸胃痙攣和腹痛的藥物，能放鬆腸胃平滑肌，減少由痙攣引起的不適。成人通常劑量為每次10毫克，每日最多服用3次，但建議有肝腎疾病者先諮詢藥劑師。副作用方面，丁溴東莨菪鹼可能引起口乾、視力模糊或輕微的心跳加速，少數人可能出現尿滯留等症狀。

5.止屙止瀉藥 恢復水分電解質平衡

•礦物質補充劑 有別於運動飲料

腹瀉引起脫水時，補充礦物質補充劑（oral rehydration salts，ORS）有助迅速恢復水分與電解質平衡，防止進一步脫水。按包裝指示將粉末溶解於水中。須注意，ORS與一般常見運動飲料不同，ORS溶液的電解質濃度是根據世界衛生組織（WHO）標準製成，專為腹瀉而設計。而運動飲料則主要用於日常運動後輕度補水。因此，腹瀉時建議選擇專業的ORS以確保補水效果。

‧洛哌丁胺減腸蠕動 不建議長用

洛哌丁胺（loperamide）能減少腸道蠕動，適用於急性腹瀉，但並不建議長期使用。建議1次服用2毫克，然後每次腹瀉後可再服2毫克，注意每日劑量不可超過8毫克。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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