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健康

食物攝取：三文魚、香蕉食出內在「鎂」

【明報專訊】鎂是人體重要的礦物質，身體多個化學反應都需要其參與，但人體無法自行製造鎂，需從飲食吸收。

嚴重缺鎂 或常突然抽筋

2014年本港首個總膳食研究結果發現，約三分之二港人從飲食攝取鎂的分量低於世衛建議，超過七成男士每日攝取量少過建議的260毫克，逾六成女士少於每日所需的220毫克，「普遍大家都吃不夠鎂，20至65歲攝取量一般的男士與女士，每日分別攝入230毫克和200毫克，但（與建議攝入量）相差不大」。註冊營養師梁曦允續指，身體輕微缺乏鎂未必有明顯徵狀，可能感覺比較累、沒什麼胃口、作嘔等，但當嚴重缺鎂，就有可能無法自主控制肌肉，經常突然抽筋。

補充劑日限350毫克 過量致肚瀉

市面上有各款鎂補充劑，包括檸檬酸鎂、氧化鎂、甘氨酸鎂等不同形態。梁曦允指它們普遍用作維持肌肉健康、紓緩腸胃問題等，「攝取過多鎂會刺激腸胃，造成輕瀉，所以有時或用作紓緩便秘」。她提醒一般人士服用鎂補充劑時需注意分量，每日上限為350毫克，過量可致肚瀉。精神科專科醫生樂芷穎補充，有心臟問題人士不應過量攝取鎂質，有可能導致心律不正；腎功能有問題的患者過量服用或增腎臟負擔，服用前應與醫生商量。

深綠色菜、全麥穀類、果仁富含鎂

梁曦允建議以天然飲食為攝取鎂的首選途徑，基本上不易有過量問題。深綠色蔬菜、全麥穀類、豆類、果仁、水果等都含豐富鎂質，例如1碗深綠色蔬菜約有158毫克鎂，黑朱古力每100克約有229毫克鎂。比起吃營養補充劑，從食物吸收鎂的性價比更高，因食物含多種營養素，可同時補充不同營養。以三文魚為例，除了含豐富鎂質外，還有omega-3脂肪酸，都可幫助睡眠；香蕉亦同時含多種助眠營養素，如鎂、維他命B6等，其中B6可助合成血清素，使人放鬆，更易入睡。「如果有均衡飲食，不特別偏食的話，基本上不難攝取到一天所需的鎂質。」

[健康]

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