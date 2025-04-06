明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

社會實驗：社企舉辦首屆比賽 中學生辯論 精神健康講你聽

【明報專訊】「每一場討論都有影響力，今日各位點樣討論精神健康，亦會影響其他人點樣理解同回應呢個議題。」主持人在開場白說道，寄語各位辯員以負責任、理性及基於事實的方式辯論，避免污名化。首屆「香港中學精神健康議題辯論比賽」總決賽就此展開，賽規與一般辯論賽無異，但主辦的朋輩情緒支援社企Shelter在活動中加入不少巧思，希望傳達「精神健康議題是可以公開地理性討論」的信息。打辯論的人學習能力強又能言善辯，一眾中學辯員是否明瞭賽事背後的真正辯題？

背景

項目：首屆「香港中學精神健康議題辯論比賽」

目的：透過中學生共同思辯，探尋並傳達「精神健康議題是可以公開地理性討論」的信息，促進學界對相關議題的認識及交流，藉此提升學生以至不同群體的心理韌性

人物：朋輩情緒支援社企Shelter、啟迪思維訓練中心有限公司（辯論教育機構）、參賽中學生及老師、專業評判

辦賽緣起：網上討論存偏見

縱使社會對精神健康議題的關注日益增多，但觀乎網上討論，不難發現存有偏見、污名化的評論。「網上的討論，可能只有幾句就完了，完全看不到他推論的過程」，Shelter創辦人細C舉例有人留言精神復元人士（或用帶污名化的稱呼「白卡」）就應該要送入院，「但背後有沒有理據呢？」精神健康辯論賽準決賽其中一條辯題為「港府應取消強制入院制度」，應然性辯題的反方要論證為何不應取消，細C提到反方同學有呈現推論，例如強制入院是最後防線，質疑若取消能否真正保障患者甚至公眾。過程中正反雙方會再作思辯，細C認為這些有理有據的討論，網上難以見到。辯論的本質正是理性討論，靠言之成理的論證、駁論取勝。網上討論可以人身攻擊，但辯論的賽規列明發言「不得使用粗言穢語、作人身攻擊、侮辱或誹謗」，細C留意到當辯員說得激動，有同學會輕聲提醒：「冷靜啲。冷靜啲。」

毫無辯論經驗的細C為何想到舉辦辯論比賽？契機是本地YouTube頻道相繼推出辯論系列，如「試當真」節目「口試王」、「小薯茄」節目「小辯論」，她發現觀眾反應相當熱烈，「原來香港人那麼喜歡看人辯論、看人『嗌交』，很喜歡一起回應、討論這件事」。 小種子就此埋下，再加上「你係咪嬲我呀」一段小學辯論比賽片段去年爆紅，一直推動精神健康倡議的細C因而思考：辯論能否與精神健康掛鈎？

專業機構助制訂賽規、設計辯題

她找來有舉辦辯論比賽經驗的啟迪思維訓練中心協辦，該中心協助制訂賽規，並與細C一同設計辯題。辯題先由細C與Shelter義工構思，選擇中學生能力可應付、且討論時機合適的主題，他們曾考慮設計有關約束的辯題，但擔心學生未必找到太多資料，最終未有採納。每場賽事找來兩名辯論界別人士及一名精神健康界別人士（如精神科醫生、心理學家等）擔任評判，辯題亦會切合是日評判的專長。

辯論常見正反方爭辯對辯題字眼的理解，這次比賽制訂辯題時，協辦機構幫助細C釐清討論焦點。啟迪思維訓練中心有限公司創辦人史迪朗說，賽事不少題目採用雙辯題制，如初賽其中一條辯題甲方為「香港長者自殺問題比學童自殺問題更值得關注」，乙方為「香港學童自殺問題比長者自殺問題更值得關注」，「辯論上一定會知道兩者都要關注，純粹是哪個多一點，不但勝負更公平，同時他們（學生）學的東西更多」。如果只以甲方那辯題作正反辯論，容易令討論失焦，最終若正方勝出，或導致「長者自殺比學童自殺更值得關注」的錯誤觀念。細C希望透過評判給予評語，義工節錄辯論過程並於Shelter的IG發布，大家會明白勝方立場不等同議題的唯一正解。

辯題切身 增學生認知

學生為辯論比賽作準備，過程中吸收不少精神健康知識。冠軍隊伍聖公會林護紀念中學辯論隊的尹凱霖同學表示，以前覺得有精神健康需要的人只佔少數，不太清楚有何支援，現在則更了解政府相關資源。她們在其中一場比賽要論證「輔導員比社工對公眾精神健康更有貢獻」，使尹同學認識了社工和輔導員的角色。決賽評判之一、季軍隊伍華英中學辯論隊負責老師賴老師說，比賽不少辯題與學生有切身關係，譬如學校本身亦設社工或輔導員，「可能學生要不是準備題目，也不知道原來社工和輔導員有分別」。

細C過往教授精神健康急救課程，發現無論活動有多少互動環節，始終是單向傳授知識，「都是我限制了你（學生）的發揮」。辯論卻強調自主學習，學生主動尋找資料、理論與實證，有助他們掌握議題。亞軍隊伍禮賢會彭學高紀念中學中文辯論隊負責老師蘇老師稱，學生準備「於精神健康服務中應用人工智能利大於弊」一題時，曾親身測試ChatGPT能否做到情緒輔導的功能；而學生為另一條有關污名化的辯題蒐集數據時，發現原有認知與現實存在偏差，原來與精神病患者相關的暴力事件只佔極少數。他提到賽事不少辯題為甲乙方比較，學生事前亦會代入對手的立場，推動他們多角度思考議題。

這次比賽的特色之一是設有情境問答環節，對賽雙方需即時代入一特定身分（如老師、社工、家長等），提出與情境相應的解決方法，較貼近角色身分考量的一方會獲頒「專業實踐獎」。其中一題是學生會幹事收到反映，有人濫用心理調適假逃避考試，但也有人因怕被標籤而寧願頂住壓力上課。華英中學的區珮瑤同學對此印象深刻，場上她提出舉辦活動，向同學傳遞要接納自身心理需求的信息，針對濫用則重申假期設立目的。她本身是學生會成員，情境問答有助她反思同學的不同需要。華英中學辯論隊成員詹梓榆同學則說，以前覺得情緒只是一件小事，而輔導無助紓緩情緒，但比賽成為她與朋友討論輔導及情緒議題的契機，令她的想法也有轉變，「當一個人不開心，有個人說會陪在你身邊，這些不單是文字那麼簡單」。

老師反思教學 授業也要聆聽

參賽學校可在比賽前免費參與一節精神健康座談會，由專家分享本地精神健康服務使用情况，這議題當中的歧視、標籤、如何避免污名化，以及保障例子的保密性和不可辯證性。細C留意到有參與座談會的學生，初賽表現明顯更能掌握精神健康議題；而所有參賽學生隨着比賽進程，吸收專家評判的評語，漸見成長，「初賽他們經常都會說『輕生』這個字，到現在已經無人會說」。「輕生」似在暗示事主輕視生命，近年精神健康界別倡議不用「輕生」一詞，而直接描述為「自殺」。蘇老師說，學生準備辯論稿時會互相提醒，避免使用污名化字眼，盡量完整論述，「講一半唔講一半，很容易變成污名化」。學生也漸漸明白場上對精神健康議題的討論，「除了是與對手說之外，也是對大眾說」。

決賽於3月29日進行，辯題為甲方「教育制度須為促進學生精神健康負更大責任」，乙方「家長須為促進學生精神健康負更大責任」。今屆中學文憑試已開考，細C想藉辯題回應當下社會狀態。社會上有意見認為，只要廢除現有高壓的教育制度，學生就可以得到保障；另一方意見則歸因「家長生仔唔考牌」。這些過於簡化的理解是否為真？她期望學生一起認知、探討，「未必有結論，而是我們透過這個思辨過程，彼此得到什麼啟發」。

辯論隊老師與學生一起準備辯題，並觀看賽事，自己亦得到反思。正如決賽雙方曾經爭辯，華英中學的賴老師同意老師身兼教學與行政工作，除非學生行為有異，否則很少花時間與他們探討精神健康議題。禮賢會彭學高紀念中學的蘇老師亦有同感，這次辯論比賽讓他可以名正言順，花時間聆聽學生分享，不單是傳授學業或辯論知識。

由備賽到比賽 見證學生成長

細C特意把精神健康辯論比賽的決賽靠近考期，因每年文憑試也是學生自殺的高峰期，惟使人警覺的數字有否啟發更多認知？她希望不用等到有危機才處理，旁聽參賽同學的訪問、賽場上閒聊，能聽出其改變，「你說改變是否很大？不是。但她們有改變，由初賽、準決賽到決賽，那種成長、意識的提高是有的」。解除污名需時，精神健康界別人士早已警覺避用「輕生」一詞，但賽事反映學生原來未認識，「我們界別共同擁有的知識，是否代表所有公眾的認知和意識呢？這個也是一個小提醒。」

細C認為，精神健康教育可以不止停留於壓力管理的層面，中學生有能力思辨。賴老師眼見參賽學生意識轉變，但因辯論賽人數有限，受惠學生只是少數，「有沒有辦法將這件事，令到多一些同學知道？」星星之火，至少是燎原的第一步。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 楊柏賢、朱令筠、Shelter提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞