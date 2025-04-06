明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

餐桌共學：邊境行腳速寫：嘗味客家

【明報專訊】連日濕冷的下雨天後，感恩迎來陽光普照的星期日。我參加了速寫香港（Urban Sketchers Hong Kong）的活動，游走沙頭角、荔枝窩和梅子林。速寫香港跟國際城市速寫社群（Urban Sketchers）不僅「一畫一世界」（show the world, one drawing at a time）的理念一脈相承，連發起人的背景都很相似，核心成員大都是建築師。今次更有熟悉香港歷史建築與保育的建築師兼教授帶路，沿途講解當地歷史與文化，是一趟充實的寫生探索之旅。

禁區邊境

旅程起點與終站為沙頭角。拿着禁區許可證進入沙頭角，在關閘前有種要進入異世界的奇幻感。沙頭角墟雖繁盛不再，但建築物殘留着昔日墟市熱鬧的痕迹。新樓街仍封存在1930年代，騎樓建築令我聯想到檳城的喬治市。新樓街旁，滿佈監控鏡頭、有公安防守的一渠之隔，對面居民熱情向我們揮手，我們也大力揮手回應；他們拍照，我們也拍照。我失笑，兩邊都像遊人，同時也是動物園。前面滿堆雜物的屏障竟就是邊界，中英街就在咫尺，身處的恬靜安寧與屏障後的熙來攘往成強烈對比。對於我這個被長假就北上玩樂的原生家庭視為異種的人類來說（回鄉證過期多年，人生遊內地不多於10次而且水土不服，反在南印度和尼泊爾短住都能迅速適應），看着那條我也許不會再越過的界線，風景錯亂而超現實。在沙頭角邨閒逛一圈，偶爾被居民好奇打量，我都點點頭，有「打擾了」的不好意思。沙頭角邨被譽為最快樂的社區，居民連結緊密，大門常開，是極少數沒裝防盜大閘的公共屋邨之一。政府在2022年6月開放沙頭角予旅行團，2024年1月才開放個人遊配額；在此之前，訪客須由沙頭角居民代表申請禁區許可證。然而開放後為沙頭角帶來的經濟效益及對居民的影響，仍有待觀察。

客居家族

從沙頭角搭乘預約水上的士，沿着浮桶串成的海域邊界，航行約15分鐘可到達荔枝窩。荔枝窩具300多年歷史，被紅樹林和風水林環抱，是香港最古老、規模最大、保存最完好的客家圍村之一。客家人的起源能追溯到中國中北部河南附近的黃河平原。在4世紀初（約東晉時期），北方外族入侵迫使客家人向南逃亡，從此成為到處遷徙的移民族群。「客家」的字面意思是「客居的家族」，遷移令他們到哪裏都是較晚遷入的過客，中國社會輕蔑且排擠這些移民。為重建家園，客家人到偏遠的高地或荒廢的瘠土這類無人問津的土地上定居，所以有說「逢山必有客，無客不住山」。每次朝代交替，戰亂都迫使客家人大規模遷徙，到唐末至南宋（907年至1279年）的近400年間，客家人與非漢族群共存在閩西相對封閉的環境中，才鞏固了其語言、文化與身分認同。客家人善於開拓，有着堅韌勤奮、刻苦耐勞的精神，無論落腳何處，都能生根茁壯。長途大規模遷徙持續至19世紀。清末時期，客家人參與太平天國運動，餘黨遭清軍追剿，倖存者與難民被迫逃往東南亞、台灣，甚至美洲。現今，客家人流散世界各地，遍佈全球。

荔枝窩復興

清朝初期實施遷界令，康熙年間復界，鼓勵各省客家人遷入沿海地帶（包括香港）開墾荒地，其中落戶荔枝窩，成為原居民。1950年代是荔枝窩的全盛時期，有說人口達千人。二戰後，英國殖民政府鼓勵原居民移英以增加勞動力，加上香港急速城市化，村民遷到都市謀生。60年代末，荔枝窩人口開始凋零，1990至2000年代，更近乎荒廢。近十數年，一些年長村民退休後回流，希望在荔枝窩安享晚年，落葉歸根。2013年，大型企業組織開始資助荔枝窩活化計劃，香港大學、回流的村民及長春社等推動可持續發展的組織結伴，相繼投入復興項目，修復舊屋，並復育耕地，包括種植稻米、馬藍（香港原生客家藍染植物）、薑黃和咖啡樹等。2020年，荔枝窩的鄉郊文化景觀獲聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎。2022年，部分完成復修的村屋取得賓館牌照，接待遊客體驗客家生活，希望公眾能深度認識荔枝窩傳統文化。

客家之味

只有一天的速寫之旅時間倉卒，未能深入探索客家文化，幸有沙頭角村民藝術家為我們在荔枝窩預訂客家午餐，讓我們能淺嘗客家風味。客家菜屬鄉土料理，鹹、肥、濃，分量大是它的特色。因客家人生活艱苦，勞動量大，需要補充鹽分和能量。由於物資匱乏，便物盡其用，靠山吃山，以野菜粗糧為主食，烹調方法以蒸煮為主。客家人大多居於內陸山區，因此較少海鮮菜式。然而，隨着客家人遷徙至各地，客家料理也因應當地食材而調整變化，當中能看到其節儉務實、靈活兼容的智慧。例如客家人遷到南方，想吃北方餃子，但缺乏麵粉，於是以豆腐代替麵皮，變成客家釀豆腐。客家人落戶海鮮資源豐富的香港和新加坡，便將海產入菜。台灣的客家人善用地道食材，創造出台式客家菜。世界各地客家菜都獨具特色，但同樣樸實粗獷，直率無華。從前客家人只在節慶時才吃肉，如今資源豐富，肉食成了日常。城市人一般較少體力勞動，現在吃到的客家菜多經過調整，少了昔日的濃膩與重口味，較均衡清淡。

當天午餐除了經典的鹽焗雞、客家釀豆腐和蒸水蛋，我最喜歡那道客家燜豬肉，肥而不膩，入口即化。飯後得走20分鐘去梅子林，需要能量嘛，便多添半碗飯，把墊在豬肉下的梅菜和木耳也掃精光。回家後，心心念念想要煮一次，找到陳家廚坊的食譜。書中提到各地做法大同小異，風味卻有所不同，變化主要來自配菜，有放香菇、梅菜、木耳、酸菜的，也有放辣椒、酸筍和酸豆角的。我根據記憶中當天嘗到的味道，調整了食譜的香料搭配，除了梅菜和木耳，也依自己喜好加入客家鹹酸菜。煮好後發現，午餐的燜豬肉雖然樣子是燜豬肉，但入口即化的質感，應是近似扣肉的做法，把燜好豬肉放入大碗，連配菜和肉汁隔水蒸，需多花1至2小時。但省時的燜豬肉，也很不錯，可連下兩碗飯。

客家燜豬肉。食譜

【材料】

‧本地巴庫豬五花腩……300克

‧梅菜……60克

‧酸菜……30克

‧乾木耳……20克

‧蒜頭……2瓣

‧薑片……8克

‧水……約240毫升

‧冰糖……6克

‧生抽……1茶匙（6克）

‧老抽……1茶匙（6克）

‧客家黃酒……180毫升

【五香。材料】（共3.4克）

‧桂皮……1克

‧八角……1顆（1克）

‧花椒……1/2茶匙（0.6克）

‧丁香……4至5顆（0.5克）

‧小茴香……1/3茶匙（0.3克）

【做法】

1.用茶袋將香料裝好，封口

2.蒜頭去衣切半；木耳泡水至軟化後切段

3.五花腩洗淨後放入鍋內，加入室溫水，以慢火加熱汆水

4.汆走雜質後以清水洗淨，用廚房紙吸乾水分，放到鍋中半煎炸至兩面金黃，瀝油備用

5.梅菜和酸菜泡水10至15分鐘，揸乾水分後切小段。大火熱鑊，放1茶匙油，將梅菜和酸菜爆香，備用

6.以大火把鍋燒熱，加入2茶匙油，爆香蒜頭和薑片，加入水、香料包、冰糖、生抽和老抽，水滾後放入五花腩和黃酒，轉小火加蓋煮20分鐘，五花腩翻面，再煮20分鐘

7.香料包撈起丟棄，五花腩切塊，連木耳、梅菜和酸菜放回鍋中，以中火煮至收汁，約30分鐘。完成

文、圖˙ 林女

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞