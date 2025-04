餐桌共學：邊境行腳速寫：嘗味客家

【明報專訊】連日濕冷的下雨天後,感恩迎來陽光普照的星期日。我參加了速寫香港(Urban Sketchers Hong Kong)的活動,游走沙頭角、荔枝窩和梅子林。速寫香港跟國際城市速寫社群(Urban Sketchers)不僅「一畫一世界」(show the world, one drawing at a time)的理念一脈相承,連發起人的背景都很相似,核心成員大都是建築師。今次更有熟悉香港歷史建築與保育的建築師兼教授帶路,沿途講解當地歷史與文化,是一趟充實的寫生探索之旅。