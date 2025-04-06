明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日生活

星期日生活

評影習寫：馬來鬼話：《虎紋少女》

【明報專訊】馬來人多鬼。我在翻在台馬華作家馬尼尼為的小圖冊《馬來鬼圖鑑》，鬼在馬來語稱hantu。山澤河川會有石頭鬼、船槳鬼、瀑布鬼，森林裏會有動植物變成的樹瘤鬼、香木鬼、狒狒鬼。馬來人十四、五世紀歸順伊斯蘭教前信印度教和佛教，亦行巫，中文稱「降頭師」的人，在馬來語叫bomoh或pawang，是與靈界接觸以行醫術或者施雨求豐收的術士，部分亦有「養小鬼」的做法。伊斯蘭教亦信「鎮尼」jinn，是一種魔神，與人一樣由真主創造。古時女子為父權深鎖，又多難產，怨氣積結亦成鬼，誘惑並謀害定力不足的男子或者小孩。太平洋戰爭後，馬來民間相傳有日本鬼。按照現代社會心理學的角度，鬼是科學出現之前人創造來解釋一些自然界裏未被完全理解的現象，或者社會的集體潛意識中不欲直呼其名的禁忌，甚至是歷史上公義受壓抑卻不為正史所記，便幻化成思想裏的實體成鬼，魅惑人的意志和心靈。馬來西亞導演余修善（Amanda Nell Eu）的《虎紋少女》（Tiger Stripes，2023年），談的也是少女身變成的老虎鬼hantu belian，但她不是古代志怪傳說，而是會玩TikTok的現代世界。

上 / 下一篇新聞