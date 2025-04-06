評影習寫：馬來鬼話：《虎紋少女》

【明報專訊】馬來人多鬼。我在翻在台馬華作家馬尼尼為的小圖冊《馬來鬼圖鑑》，鬼在馬來語稱hantu。山澤河川會有石頭鬼、船槳鬼、瀑布鬼，森林裏會有動植物變成的樹瘤鬼、香木鬼、狒狒鬼。馬來人十四、五世紀歸順伊斯蘭教前信印度教和佛教，亦行巫，中文稱「降頭師」的人，在馬來語叫bomoh或pawang，是與靈界接觸以行醫術或者施雨求豐收的術士，部分亦有「養小鬼」的做法。伊斯蘭教亦信「鎮尼」jinn，是一種魔神，與人一樣由真主創造。古時女子為父權深鎖，又多難產，怨氣積結亦成鬼，誘惑並謀害定力不足的男子或者小孩。太平洋戰爭後，馬來民間相傳有日本鬼。按照現代社會心理學的角度，鬼是科學出現之前人創造來解釋一些自然界裏未被完全理解的現象，或者社會的集體潛意識中不欲直呼其名的禁忌，甚至是歷史上公義受壓抑卻不為正史所記，便幻化成思想裏的實體成鬼，魅惑人的意志和心靈。馬來西亞導演余修善（Amanda Nell Eu）的《虎紋少女》（Tiger Stripes，2023年），談的也是少女身變成的老虎鬼hantu belian，但她不是古代志怪傳說，而是會玩TikTok的現代世界。