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編者話：世界在地震

【明報專訊】緬甸大地震過了一星期，救援沒一刻停止，畫面卻漸少曝光。在當地網絡不穩下，記者筠及鴻越洋訪問兩名緬甸人，她們是年輕的平民援助組織成員，正自發籌款前往救災；人禍連連兼天災突現，本已對未來失去希望，但她們仍選擇行動，為的是影響下一代，也盼能獲國際社會持續看見。居住曼谷的香港設計師伍啟豪記錄當日見聞，有驚呆有擔心，亦有懶理一刻。

有漫畫「預言」日本、菲律賓一帶或將有強震並引發海嘯，聲言會波及香港，近月在網上鬧得熱烘烘，甚至面書出現討論群組，成員達23萬。這陣子每當各地發生地震，便會有網民在Threads討論「預言」。究竟香港與地震海嘯的距離有多遠？記者雯找來學者解說，盼大眾勿恐慌。

大地震盪，人類無法對抗；特朗普擲下「關稅核彈」震散股市，小市民也難以抗逆。毛升拆解特朗普為何鍾愛關稅，他訴諸的歷史時期是否真的富足？就算富足，與關稅有多大關係？未知措施能否「讓美國再次偉大」之際，林康琪本周寫科技右派如何「讓男人再次偉大」，右翼宣揚「男子氣概」是否真為了男性福祉？《混沌少年時》熱潮掀動更廣討論，除了拍攝、與父親關係對成長影響，潘拔從本地熱播新歌《1994》對「佬味」的想像，談到英國搖滾新星Sam Fender如何藉寫歌道出男生心聲。

人類一直為性別爭議拉扯，原來在恆河猴社會中地位最高的是Alpha Female，Alpha Male則協助母猴保護族群。揭開新一期「動物迷城」，除了有本地「馬騮山」猴王接近美人的故事，更可把握選票，投下你心儀的猴王。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙林

編輯˙王翠麗

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