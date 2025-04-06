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緬甸災民：我們需要持續被看見

【明報專訊】3月28日中午，緬甸發生7.7級大地震，死亡人數暫逾3000，很可能仍未見頂。網上熱議曼谷倒塌高樓，記者反而想起震央所在的緬甸，為何現場片段那麼少？我們越洋聯絡兩名身處仰光的緬甸人，惟網絡不穩加上語言隔閡，只能斷斷續續交談，問題覆述再覆述。這場艱難的通話，反映國際社會與緬甸斷聯，被孤立的不止是軍政府，也是緬甸民眾。

自2021年軍事政變以來，緬甸內戰不斷，網絡遭部分封鎖。外媒被逐，國際社會對緬甸情况所知甚少。縱然受訪有風險，22歲的緬甸人Nadia（化名）仍渴望發聲，「如果我們不講這裏發生什麼事，情况不會改善」。地震打擊無比沉重，但至少鑿開一扇窗，我們終於再次注視緬甸。

地震發生之時，Nadia身處仰光影印舖，正處理一份作業。仰光位於緬甸南部，遠離震央，但震感仍明顯。她當下擔心的是pagoda（佛塔），然後是從社交媒體得知震央城市曼德勒遭嚴重摧毁，十分震驚。仰光一度失去電力供應2至3天，供水亦短缺，但物質始終不及人命損失沉重。她義教的一名學生，其住在曼德勒的母親於地震中身亡。被問到災民最需要什麼，Nadia說很難只選一樣，因他們失去的不止是家園，還有精神健康。

Isabella Aung為多倫多大學緬甸政策和社區知識（MyPACK）中心研究員，亦是海外緬甸人。她在地震後兩天才聯繫上身處仰光的母親，於曼德勒的朋友告訴她：「如果走在街上，你可以聞到屍體腐爛的味道。」當地最需要的是裹屍袋，因為屍體太多了，部分仍埋沒在倒塌的建築物裏，每個人都很害怕。

求援不忘政治 拒台灣援手

這次地震是該國百年來最強烈之一，軍政府最高領導人敏昂萊罕有呼籲國際社會提供援助。Isabella說，緬甸軍事政權在國際上一直非常孤立，對上一次要求國際援助要數到2008年納吉斯風災。這次再度求援，反映當地急需救援資源。不過，援助安排可見政治考慮，緬甸軍政府實際上只接受友好國家及地區協助，如中國、印度等鄰近國家，以及俄羅斯。台灣內政部消防署表示，緬甸政府遲遲未回應其援助提議，致救援行動無法成行。

Isabella特別提到，軍政府只允許國際團隊於城市進行救援，很多農村地區如實皆地區、撣邦和馬格威地區的部分地方，均沒有救災支援。自政變以來，平民反抗組織遁入叢林，與民族地方武裝組織合作，以鄉郊為根據地。Isabella指實皆地區過去4年是民主活動的集中地，而現在志願者和救援隊很難前往實皆，這並非巧合。

Nadia指，地震嚴重摧毁實皆和曼德勒地區，但軍方空襲仍未見止息，民眾正面對雙重威脅。她認為軍方援助資訊不透明，沒公開派發物資的地點，曾見軍方扣留援助物資。Isabella從當地聯絡人得悉的現况亦類似，回顧2008年風災，當時她還在緬甸，其社區沒有收到國際組織任何援助，原來物資落在黑市高價轉售。「所以現在更有疑慮，尤其是經歷過納吉斯風災的人，會認為只要是通過軍方渠道，國際救援就不太可能到達最需要援助的基層社區。」

民間組織自救

軍方援助不足，當地民眾唯有自救。Nadia為平民援助組織Dagonion成員，該組織於2021年政變後成立，主要由婦女組成，支援受內戰和災害影響的弱勢群體。目前她們正籌集捐款，為地震災民準備食物和水，將於未來數天啟程救災。所幸的是，籌款未遇太大難題，組織自2021年有穩定捐款者，大多為本地國民，往往積極響應社交平台的募捐活動。Nadia相信國內外的緬甸人都可以團結一起度過這次困難，「當然也需要國際社會支援」。

2021年2月，緬甸軍方發動政變，推翻於前一年議會選舉贏出的全國民主聯盟政府，民主派領袖昂山素姬遭囚禁至今。緬甸民主進程戛然而止，政變令國際社會嘩然。被問到國際關注是否隨着時間消退，一直身處海外的Isabella覺得，緬甸從未獲真正關注。一名女士跳戶外健身操，軍方坦克從背後經過，片段剛好記錄2021年政變發生一刻，在BBC YouTube頻道觀看次數高達1600萬，甚至成為迷因。「但人們當時最多只報道了（緬甸政變）數星期——我已經計得寬鬆——然後國際媒體就忘了我們。」

為何國際關注少？軍政府逐走外媒可能是原因之一，但Isabella認為媒體仍可聯繫緬甸離散群體，也有非常精明的年輕活躍分子懂得用VPN；更關鍵的因素是緬甸向來不是歐美外交政策的焦點，這次因地震毁滅性大，國際知名媒體才在政變後再次報道緬甸。緬甸自內戰以來欠缺國際援助，當地人只覺歐美政府與聯合國不作為，他們要求R2P（Responsibility to Protect）卻未獲回應。「人們開始意識到，也許我們必須更依靠自己，而不是國際社會。這是一個可悲的發現。」有別於外地政府的冷漠，散居海外的緬甸人，以至烏克蘭等國的公民抗爭者一直熱切結盟，互相幫助。像她一樣的離散群體與國內聯絡人保持聯繫，資助主要的公民反抗組織，亦會擔任中間人連結外國媒體。

對未來失盼望 「需先度過今天」

訪問甫開始，Nadia馬上要求保密身分。她提到，他們會借住別人家，避免被軍政府追蹤和拘捕。過去4年內戰持續，有婦孺遇害，很多人為求生存離開家園。Nadia說對未來已失去希望，「連明天會發生什麼事都沒有頭緒，我們需要先度過今天」。然而她仍參與Dagonion的支援工作，生活靠什麼信念堅持？The Naked Nagas一書記錄二戰前舊緬甸邊境地區那伽人的生活，Nadia引述當中一句，大意是：如果今天行動，我們可以影響下一代，做任何事都可能有作用。記者忽然想起她只是22歲，還沒有子女。

Isabella表示，緬甸公民社會的基礎相當穩固，故民間組織能在地震後迅速行動。惟倦怠（burnout）已經衍生，由政變、內戰，到去年部分地區發生水災，現在再有空襲和地震，為前線組織增添許多重擔。Isabella憂慮公民抗爭如何持續下去，「我知道它肯定會繼續，但怎樣才能避免抗爭者身心健康嚴重受損？」

政變之後，多國對緬甸實施經濟制裁，使百物騰貴。根據國際貨幣基金組織資料，緬甸每年通脹率自政變以來曾達27.1%高峰，最新為14.2%。Isabella預期，如今地震摧毁了緬甸的商業中心，經濟活動基本終止。在軍政府高壓統治下，表達自由、上網自由蕩然無存。像曼德勒、仰光等大城市，人們多少還能上一下網；但逢重大事件發生，軍方仍會選擇性斷網。地震更切斷全國很多電話線，電力限制使人們無法連上Wi-Fi，更難上網。

地震會否改變政治局勢？Isabella認為，災情致成千上萬人死傷，將影響軍政府強制徵兵的能力。此外緬甸災區一片瓦礫，有可能爆發傳染病，「軍方不論是否願意，都必須將資金努力轉向救援和救濟」。但公民社會也面臨許多損失，短期內或需依賴援助。

除了Nadia，Dagonion另一成員Nora（化名）也一同受訪，但她正被救災工作壓垮，沒太多發言。訪問途中，二人因網絡信號不良，多次向記者致歉。然而這並非她們的錯，溝通問題源於軍政府限網，即使地震也沒解除限制。Isabella知道有身處泰國的緬甸朋友，至今仍無法聯絡國內家人。記者傳訊給去年採訪過的流亡緬甸導演帖莫奈，他亦表示對複雜情勢了解不多。當大多外媒無法入境，BBC要佯裝臥底入災區採訪，在緬甸天災之後，始於4年前並很可能持續的人禍，或許才是更大難關。

Isabella觀察到緬甸民眾比以前更踴躍發聲，無懼政治風險，或許是他們已失去太多，不論是原有生活還是至親，「已經沒有什麼可再失去了」。她不希望國際社會一時憐憫，捐贈予地震災民，但兩周後便忘了緬甸，「這是持久的衝突局面，我們需要國際社會持續支持，不只是幾年一次的大規模報道」。

若想了解援助渠道，可查詢當地支援組織Dagonian專頁：facebook.com/Dagonian

文˙朱令筠、梁景鴻

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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