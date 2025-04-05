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趁「熱」食

飲食

紅磡海旁歎泰式街頭美食 船麵和牛加持

【明報專訊】香港人愛泰菜，除了因為辛、香、鮮、辣的味道，也喜歡其花樣多、細細碟，尤其是各式街頭美食，令人花多眼亂。如果你也喜歡泰式街頭風味，那紅磡海旁新開的O'Thai就一定不能錯過。由有30多年經驗的泰籍大廚Wijannarongk Kunchit（Amoo）主理，他曾先後在香港多家著名泰菜餐廳工作，包括赤柱崇都、金鐘Thai Basil及尖沙嘴Namo等，經驗豐富。今次他以街頭風味為主題，嚴選新鮮食材，將曼谷至清邁眾多廣為遊客喜歡的味道帶到香港餐桌。

翻開餐牌，果然很多菜式都是熟口熟面，不過用料和做法都升級了，例如幾乎每個遊客都吃過的泰式船麵，在Amoo的廚房裏，就變成了和牛船麵，湯頭比泰國水上市場吃到的更複雜，香草氣息不減，材料有半熟泛粉紅的和牛肉片，更有彈牙牛丸，非常豐富。此外，豬頸肉也是泰國風味小食的熱選，Amoo特地挑選沒有腥臊味的伊比利亞豬肉，烤得焦香之餘，亦保留了肉汁。吃時搭配酸微微的羅望子醬汁，以果香中和肥膩感。

泰國菜另一個吸引之處必定是海鮮，咖喱炒蟹向來是港人喜愛菜式，懶人又或怕弄污雙手的，不妨試試蟹肉忌廉咖喱配香脆長棍法包，以啖啖肉的珍寶蟹肉取代原隻青蟹，咖喱香氣柔和，帶絲滑蛋香，配上香烤法包，也一樣好味。鍾情刺激冶味的朋友，可選咖喱大蝦，青咖喱溫順，紅咖喱火辣，可根據自己的喜好點選，蝦肉飽滿，既爽且鮮，非常下飯。值得一提是餐廳位於紅磡海旁，室內裝修簡約雅致，同時亦設室外座位，可以一邊用餐一邊欣賞維港海景。春天時節，點杯青檸梳打，在海風中品嘗泰菜，幻想自己身在布吉海邊，也是忙裏偷閒的放縱。

O'Thai

地址：紅磡德豐街18號黃埔花園地下G1號舖

查詢：2123 2177

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