明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
旅遊

東京二子玉川一日遊 漫步多摩川變身日劇主角

【明報專訊】假如你在東京，跟當地人說你家住二子玉川，他們必會心想：「不得了！你必定是有錢人！」事關沿「多摩川」而建的二子玉川於20世紀初已被發展為高級住宅區，當地環境優美兼擁有豐富自然生態。隨着城市發展，這裏雖增添大型商場、公園與娛樂設施等，但同時保留老街和自然生態，加上距離澀谷僅20分鐘車程，成為熱門的周末小旅行勝地。今次記者乘東急電鐵探索二子玉川，漫步東京23區內的唯一溪谷，在二子玉川公園裏眺望富士山，在老街商店街購物，探訪隱世甜品店，感受東京另一種風貌！

位於東京世田谷區的二子玉川，其實並非正式地名，只是人們一般統稱東急電鐵二子玉川站周邊地區為二子玉川。追溯歷史，1929年目黑蒲田電鐵二子玉川線（即現時東急電鐵大井町線）的二子玉川站啟用，「二子」源自多摩川對岸的川崎市「二子村」，而玉川則指當時車站所在地的世田谷區「玉川村」。

時光荏苒，隨着城市發展，人們開始泛稱二子玉川站周邊地區為「二子玉川」。如今，這裏已成為東京近郊的高級住宅區，加上新商場和休憩設施等新建設，還有天然美景，而且搭乘田園都市線，由澀谷總站至二子玉川站，僅需20分鐘，因而成為近年當地一日小旅行的熱門之選。

【等等力站】 走入千年古寺 橋上賞溪谷

早上的東京陽光普照，令人格外愉快。記者由澀谷站搭乘東急電鐵到等等力站。一出車站南口，已看見四周種有不少綠色植物，感覺特別醒神。據說這裏擁有東京23區內唯一的自然溪谷——等等力溪谷，全長約1公里，可說是鬧市中的一片綠洲。

當地朋友推介先參觀逾千年歷史古寺「等等力不動尊」。沿目黑街步行約10分鐘即可到達，途中路過一家社企手工甜點店Paiyaki，今年4月才正式開設零售窗口，售賣自家製曲奇和各式磅蛋糕，牛油香撲鼻，質素相當不錯。

「等等力不動尊」寺內靜謐莊嚴，供奉「不動明王」。在寺內漫步，四周景色迷人，是春天賞櫻或秋季賞楓勝地。附近還可探索「等等力溪谷橫穴古墳」、不動瀑布，以及日本庭園和書院，走累了，可到毗鄰古寺的「雪月花」點一杯日本茶歇歇，坐在榻榻米上賞景，多愜意！

離開寺廟後，沿着用賀中町街來到ゴルフ橋（高爾夫橋），站在橋上觀賞溪谷，眼前是層層疊疊的綠意，耳邊是潺潺的流水聲，讓人心曠神怡。時間許可的話，可從橋旁邊的樓梯步行至等等力溪谷公園，探索溪谷深處。這裏的氣溫較低，微風輕拂，很是舒服。但要注意公園內正在處理有倒塌危機的樹木，因此部分入口正封閉，密切留意現場指示。

【二子玉川站】 登「富士山」眺望富士山

結束了等等力的清幽之旅，從等等力站搭乘東急大井町線到二子玉川站。一下車便被眼前的多摩川壯麗美景吸引，非常驚喜。二子玉川站連接兩個綜合型商場，分別是二子玉川rise和玉川高島屋S‧C。rise約有170家商店與餐廳，從時尚服飾至生活雜貨一應俱全，還設有戲院等設施。這裏客群以重視生活品味的家庭客為主，商戶包括蔦屋書店開設的蔦屋家電，以新鮮蔬果口味馬卡龍作招徠的Maccaloöse。若你是Chiikawa粉絲，可在Kiddyland內的Chiikawa專櫃找到不少新品呢！

rise的2樓平台連接二子玉川公園，可欣賞日式庭園「歸真園」，亦可沿多摩川漫步，欣賞河川美景——這裏感覺有點日劇feel，置身其中，你我也成了日劇主角！公園設置了「富士山形」的「富士見台」觀景台，登上「山頂」有機會看到富士山！可惜到訪當日多雲，未能一睹富士山面貌，只能期待下次造訪時遇上好天氣！

玉川高島屋S‧C則走高檔路線，集結CHANEL、Louis Vuitton、Hermès等名牌，也有A.P.C.、BEAMS、snidel等潮牌。喜歡懷舊風的話，可到高島屋附近的二子玉川商店街（大山道）走走。這裏老店林立，包括有1926年創業的手作豆腐店「須田豆腐店」，他們的豆乳和豆腐特別香濃。近年還有一些新潮小店進駐，為老街帶來新氣息，例如以九州蔬果入饌的意式雪糕店Gelato 9.便是其一，其抹茶無花果味，抹茶香濃，又帶點無花果的清甜，必試！

【學藝大學站】 大學區隱藏法式甜點

旅程最後一站來到東急東橫線的學藝大學站吃法式甜點。說起甜點，許多人第一時間會想起自由之丘，其實距離自由丘站約5分鐘車程的學藝大學站，就隱藏了一家法式甜點店Taisuke Endo。店面採用型格灰色主調，內裝則以清新白色為主，由曾遠赴法國學習的遠藤泰介主理，他擅長製作法式烘焙品及甜點。小店供應麵包、常溫糕點、蛋糕及甜品，記者試吃過牛角包，鬆脆且富牛油香；而經典的雲呢拿蛋奶撻（flan）、朱古力芭菲和法式西多士 （pain perdu）統統都不錯！吃畢甜品，也可漫步至東口和西口商店街，由於鄰近學藝大學，這裏有不少親民小店、咖啡店、二手衫店、社企麵包店等，添上不少地道特色。

■旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證，於網上（bit.ly/3TE6mHj）辦理「入境審查」、「海關申報」

匯率：100日圓約兌5.2港元

航班：4月份香港往返東京，香港快運航空票價約1859港元起（連稅及行李）

等等力溪谷公園網址：t.ly/oVt0s

等等力不動尊網址：t.ly/Cpzal

Paiyaki 手工甜點店網址：t.ly/TCe8R

二子玉川公園網址：t.ly/CMvbJ

二子玉川rise網址：t.ly/_O-sq

玉川高島屋S‧C網址：t.ly/bb2M7

二子玉川商店街網址：t.ly/2zvg9

Taisuke Endo

IG：patisserie_taisuke_endo

文：陳麗斯

協力：香港快運航空

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

上 / 下一篇新聞