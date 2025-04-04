半空碎片 特定位置見滿月 尖沙嘴「月虹」引路 探索藝術

「藝術迴響」來到第6年，今年在香港半島酒店外牆、大堂茶座和露天餐廳，帶來本地媒體藝術家許方華、中國織品藝術家林芳璐和本地新媒體藝術家張瀚謙（h0nh1m）的作品。

華燈初上，眺望夜空，兩輪明月遙遙相望，一個遠在天邊，一個近在眼前。在酒店外牆高掛的「月亮」，無論遠看、近看還是左右兩側看，都只見一堆碎片散落半空，直至繞到酒店門口水池正下方，仰望天空，那些看似沒意義的碎片才在此刻成為一體，結成滿月。這個錯視效果，是許方華透過作品《月虹》，與遊人玩的小遊戲。

藉月亮對話古今

月亮形態、樣貌從古至今不斷改變，從17世紀開始已有科學家以科學繪圖方式記錄月亮細節，慢慢發展到在外太空以先進儀器攝下月球表面。月亮為許方華帶來不少聯想，「透過它，我們可以跟世界不同地方的人聯繫，甚至是古人、已離開的人，因為大家都曾仰望過同一月亮」。她將17世紀關於月亮的科學繪圖與現代開源檔案融合，讓古今對話，透過機器學習分析出6200萬項月球特性，再生成影像，過程中不斷調整今昔影像的比例，以決定作品呈現的月亮樣貌，最後在3000多張影像中選出一張。在她最終生成的月亮影像，可見一道淺淺彎痕，那是出自17世紀一名女科學家繪畫的月亮圖。

滿月帶圓滿之意，她的月亮卻碎成多片。許方華說：「我們今日所見的月球影像，其實是由NASA在Lunar Orbiter計劃中，拍攝的多張月亮細節圖組合而成，因為他們想很仔細地看到月球表面的隕石坑以作研究。」她將月亮影像分割成49片，數碼打印在鋁質面板上，懸在半空，尺寸最小一片也長逾1米，成為她創作至今最大型的作品。夜幕低垂，酒店外牆的燈光設計不止讓「月亮」發光，周遭還圍有一圈彩色光芒，呼應自然現象月虹。「與半島同事聊天，他們提到在半島經常都會見到彩虹」，她在酒店考察時亦見到地下水池折射出彩虹，發現原來不止白天，黑夜亦可見到彩虹，「很多時以為光明時刻才有希望，其實身處黑暗中，都可充滿希望」。從令人驚喜的錯視效果，到夢幻炫目的「月虹」，她希望藉作品為大家帶來希望。

紅色「花海」 演繹白族紮染非遺手藝

離開「月亮」，步入酒店大堂，即看到由英國維多利亞與艾爾伯特博物館（V&A）亞洲部策展人李曉欣策劃、來自大連的藝術家林芳璐創作的《她給予的愛》（She's Bestowed Love），深淺不一的紅色布藝雕塑如島嶼般，在大堂茶座的柱子間靠攏、散開，充滿張力。

林芳璐是2021年LOEWE基金會工藝獎得獎者，她的作品糅合雲南白族婦女的紮染技藝，以當代藝術視角演繹這門非遺手藝：「雲南白族婦女的紮花與紮染工藝獨特，她們折疊、縫紮布料後，將其浸入天然染料中，使圖案呈現豐富層次感，但令人惋惜的是，紮花在染色後便被剪開，只有染色後的布料進入市場，背後工藝不為人知。」她從當地婦女身上習得這門手藝，並在作品中呈現各種各樣的紮花技法，讓從前隱於布料後的工藝、女性身影重新被看見。

今次在半島酒店展示的作品《她給予的愛》，以紅色為主調，從上而下看，既像多個小島簇擁着中心「大陸」，隱喻女性各有自己的故事，同時與群體緊密聯繫；從側面看，又如山脈般高低起伏。林芳璐說：「這些起伏的形態讓人聯想至希臘女神蓋婭——滋養萬物的母親，象徵女性的寬廣與包容。」欣賞她的作品，不止遠觀，更要近看。一個個花結從棉布皺褶間冒出，它們時而複雜糾纏，時而合組不同花紋，豐富、立體的肌理使作品充滿生命力。「女性以身體、智慧和勞動賦予世界生命與希望，這件作品正是向『她』所給予的一切致敬。」作品在香港半島酒店展覽後，將移師至倫敦南肯辛頓區的V&A展出。

「識心亭」冥想之旅 地氈記錄思緒痕迹

最後步上半島酒店的百年樓梯，1樓露台餐廳旁的空間，在展覽期間化身成《識心亭》，由藝術家張瀚謙與太平地氈合作打造，邀請參觀者踏上自省之旅，觀照內心。

脫下鞋子，放下手機，步向房間中央的單向玻璃屋，覓一角落席地而坐。房間中央的黑色球體在絲質地氈上緩慢滑動，其經過之處留下痕迹，直線、曲線、圓圈，勾劃出恍如現代禪宗花園的抽象圖案。張瀚謙分享，這些圖案是源自他在2023年底到訪京都10個寺廟打坐、冥想時產生的腦電波，他將腦電波數據分別轉化成10種不同圖案，推動圓球移動。「每個觀眾專注地欣賞這個表演時，既是在看我的冥想之旅，同時（對他們來說）亦是一個沉思、冥想的過程」，隨着圓球的痕迹體驗心流狀態。「都市生活繁囂，這件作品想大家達至平靜，觀眾入來，其實是在觀照自我內心」，所以房內除了圓球與地氈，一無所有，四周的鏡子將自我倒影無限延伸，每個身處房內的人都被吸入另一維度，從現實世界暫時抽離。

「地氈作為創作媒介，你會看到它身上留下的痕迹。今次作品着重我們的思緒如何留下痕迹，有時這些痕迹未必是肉眼可見，有時是在我們內心存在。」作品所用的地氈由太平地氈製作，除了鏡房內的絲質地氈，房外兩側的枯山水裝置，亦是運用地氈模擬青苔生長的各種形態，表現時間長河流逝。青苔地氈雖然僅得黑白兩色，看起來卻不覺枯燥。「他們靠不同深淺的顏色做出光澤與陰影，配上不同質感的毛線模擬青苔」，一張僅約兩格階磚大的地氈，已用上多達14種毛線，足見手工地氈背後的工藝。

「藝術迴響」

日期：即日至5月初

入場：免費

地點：香港半島酒店

網址：www.peninsula.com/en/art

文：張淑媚

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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