明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【東京】搬屋

【明報專訊】搬！身旁的日本人對搬屋這件事如臨大敵，因我們付不起天價般的搬屋公司全餐。在這平房短短生活6年，囤積的物品比想像中多很多。井生忙，我得一人把整屋的東西收拾好。小小的房子竟然跑了30多個紙箱的東西出來，還未計衣服。反觀由香港搬來日本時，只有輕裝兩篋。這時想起跟玉梅閒聊，移居後做作品時，我倆同要適應調整的其中一環，是「就手」。沒有了香港的資訊、人脈「就手」舒適圈，即使看似生活便利的東京，天大地大會一下子不知從何落手找一些物料，「便利」與「舒適」不能一概而論。望着眼前囤積的物料，也許是一些不安的印證，如水中浮沉時努力撥水的水花。

搬走的原因是窗邊的一米距離外起了一棟兩層大廈，擋住了陽光，樹木全砍光光，跟在香港會遇到的情况差不多。加上小學距離太遠，日本公立小學沒有校車，不能接送，也不能騎單車上學。由我家到小學只能走路25分鐘以上。於是立心趕緊在開學前搬家。

時間短促，在日本要把大量不用品清理掉是最惱人的。事關除了要在指定日子丟掉不同分類的垃圾外，有些大型垃圾要丟掉就要提早兩星期前預約。還有一些無法受理丟棄的物件，只好自己拿去不同的二手回收店。我在網上平台賣掉些家俬，還參加了在附近大型體育館裏舉行的市集，希望用最少時間回收形形色色的不用品。在市集，我試着賣掉大學時的金工練習，想不到真的有人會對這些用途不明奇形怪狀的小東西感興趣。

屋！很久沒這樣看到古木屋的原來構造，但空空如也的房子有點失色。我們在門前深深地鞠了躬道謝，歸還到房東，即旁邊的酒舖東主手上。我們拿着禮物和感謝卡走進酒舖，老婆婆首先掉淚，在暖簾後拿出一件橙紅色的毛衣，「寂しいね、これは私のセーターですから、私のことを覚えてね。」（很寂寞啊，這是我的毛衣，要記住我啊。）不知該說什麼的我穿上了毛衣，給她一個抱抱。房東比房子溫馨，是這段日子最大的收穫。

文首直覺寫下的「短短」，慢熱的我的確覺得住在日本還是「短短日子」，可能是因為發夢的場景還總是像香港，有高樓有廣東話又潮濕。我相信這與思鄉無關，只是人類潛意識總是會在最熟悉的地方中游走。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕陳楚翹 生活 日本 東京 搬屋 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞