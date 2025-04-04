搬走的原因是窗邊的一米距離外起了一棟兩層大廈，擋住了陽光，樹木全砍光光，跟在香港會遇到的情况差不多。加上小學距離太遠，日本公立小學沒有校車，不能接送，也不能騎單車上學。由我家到小學只能走路25分鐘以上。於是立心趕緊在開學前搬家。

時間短促，在日本要把大量不用品清理掉是最惱人的。事關除了要在指定日子丟掉不同分類的垃圾外，有些大型垃圾要丟掉就要提早兩星期前預約。還有一些無法受理丟棄的物件，只好自己拿去不同的二手回收店。我在網上平台賣掉些家俬，還參加了在附近大型體育館裏舉行的市集，希望用最少時間回收形形色色的不用品。在市集，我試着賣掉大學時的金工練習，想不到真的有人會對這些用途不明奇形怪狀的小東西感興趣。

屋！很久沒這樣看到古木屋的原來構造，但空空如也的房子有點失色。我們在門前深深地鞠了躬道謝，歸還到房東，即旁邊的酒舖東主手上。我們拿着禮物和感謝卡走進酒舖，老婆婆首先掉淚，在暖簾後拿出一件橙紅色的毛衣，「寂しいね、これは私のセーターですから、私のことを覚えてね。」（很寂寞啊，這是我的毛衣，要記住我啊。）不知該說什麼的我穿上了毛衣，給她一個抱抱。房東比房子溫馨，是這段日子最大的收穫。

文首直覺寫下的「短短」，慢熱的我的確覺得住在日本還是「短短日子」，可能是因為發夢的場景還總是像香港，有高樓有廣東話又潮濕。我相信這與思鄉無關，只是人類潛意識總是會在最熟悉的地方中游走。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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