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開眼 大都會文藝誌

【香港】你看畫，能不能看見框

【明報專訊】然則看畫不能只看畫。塞尚和雷諾阿的畫在香港時，有人更留神隨法國博物館來的精雕古董框。框；frame——圍繞指定物的邊界。可以說，畫布或畫紙的框是輕聲的，木框金屬框膠框屬另一種音量。我不知道這樣的討論會否太索然無味，然則在審美疲勞的三月，我真的很想知道：畫（撇開一切內容物後）到底是什麼？畫之於我們的位置在哪裏？祈做版畫也做畫框（他覺得這說法很浪漫）：「畫是一個pictorial space，而框是進入那個世界的過渡。」

那個世界；如果畫的內部使「不存在於現實的另一世界」可能，畫的外部（或曰邊陲）作為進入的路徑，或則告知了我們「那不存在的另一世界之於我們的關係」。飛升，而合一。數百年前的「走入畫中」並非喻象：仿神龕設計的框柱和楣飾，仿神聖光冕的鍍金框邊，你禱，你閉眼合十，每每睜眼都更貼靠畫內描繪的基督天堂。也不一定宗教式地栽進圖像裏頭，如，浮突於牆面數英寸的框令肖像栩栩如生，華奢麗瑰的框絕大部分是財力的顯擺，「那個世界」在此呈身分、品味的想像。旅行般的觀看又怎樣呢？融入現當代建築風格的畫框以簡淨為主，講求藝廊空間的保護、儲放規格。對於圍住畫周的四面卡紙（西式裝裱慣由外框、玻璃、膠片、卡紙、底板等物組成），祈靈機一觸：那像種「拒絕」——

我抵達畫，我離開畫。我以無處經掠畫的世界。畫說：我不真正屬於這個空間，我被展示，可移動，可拆除。（當然互動可以更多元）（延至框面的畫幅又衍出不一樣的親密關係，像霍奇金的大抹油彩，彷彿在吼：進來吧進來）

我疑困的是，看畫時似乎忽略框，但凝視下意識包納了它的過渡狀態。這種「過渡」到底指什麼？既非這一世界，也非那一世界。我想起中陰地帶的灰濛。祈曾做藏族唐卡的繃布架，用線，用之字形的線路，將畫布綁定木框，再吊上火堆狀的三腳架之中。不是織品縫鑲的標準唐卡裝襯，卻在某香港展覽的語境下成了被最終凝看的「畫框」。似是疑非的框。甚至無框；那其實是一種框的選擇：「有些作品不適合frame，比如氛圍很輕、很脆弱的畫。」祈說（由於裝裱行價格昂貴，他自大學時代起循非傳統方法自學。他的藝術系訓練不包括選框及造框）：「覺得frame好不好看，與覺得畫好不好看一樣，背後都有些視覺原則，但最後……就是好不好看啊。」從祈的經驗裏知道一二，借讀朋友的裝裱工具書，到現在我仍沒有什麼答案。無法明確詮釋，無法停留，或所以稱為渡。

文：吳騫桐

（寫字的人當藝術行政）

IG@odeng____

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